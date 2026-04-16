Loučka o situaci béčka Sparty: Možná budu znít nabubřele, ale... Jaký má plán?
Nemluvilo se mu vůbec snadno, čas na záchranu se fotbalistům béčka Sparty ve druhé lize totiž krátí. „Nechceme ale panikařit,“ prohodil trenér Luboš Loučka po středeční prohře v druholigovém utkání proti brněnskému Artisu (1:3). „Kluci nepředvedli vůbec špatný zápas. Nezasloužili si prohrát, měli jsme minimálně na bod,“ zdůraznil.
Naposledy jste ale vyhráli na konci října. Jak nese kabina další ránu?
„Výsledky klukům určitě nepomáhají. Je to složité pro všechny, nejvíc pro ně. Myslím si, že spoustu zápasů si zasloužili vyhrát, ale realita je jiná. Série je dlouhá a je na čase ji ukončit.“
Je to ve vašich silách?
„Věřím, že ano.“
Jaký je plán?
„Chceme teď vyhrát v Příbrami a odrazit se od toho. Možná i od opravdu hnusného vítězství a nakopnout pozitivní sérii, která nám přinese body.“
Co dělá čekání na výhru s vámi osobně?
„Prožívám to stejně jako všichni. Nebudu říkat, že je to úplně v pohodě. Samozřejmě že ne. Uvědomujeme si, v jaké jsme situaci. Na druhou stranu nechceme panikařit, je to čistě na mně, abych nepřenášel na kluky žádnou paniku. Naopak. Musím je povzbuzovat, musejí si věřit. Musíme tahat až do konce.“
Je to možná ještě daleko, ale řešíte se sportovním vedením, co se stane, pokud béčko skutečně sestoupí z druhé ligy?
„Vůbec ne. Možná budu znít v této situaci trošku nabubřele, ale sestup si vůbec nepřipouštíme. Dokud je šance, nemá cenu se zabývat těmito věcmi. Když se to nedejbože stane, bude na to potom času dost.“
Standardky jsou loterie
Změní se situace ohledně případného posílení z prvního týmu?
„Realita je taková, že kluci nahoře mají hodně zraněných. Navíc zápasy jsou tak blízko u sebe, že je složité nějakou pomoc očekávat. Vždycky jsem říkal, že my jedeme tak, abychom nachystali naše hráče. To, co přijde shora, není na mně. Když realizák áčka uzná za vhodné, že nám někoho pošle, udělá to. My nikdy nebudeme proti.“
Jak vypadá váš tréninkový režim, když áčko bojuje s absencemi?
„Asi stejně jako v minulých sezonách. Áčko má teď svých starostí dost, je tam dost zraněných hráčů, proto samozřejmě občas vypomůžeme. Ale nevidím v tom žádný zásadní problém, principy ve hře jsou jasně dané a kluci je znají. Pokud nás to nějak ovlivňuje, jde o zlomky procent.“
Vám se vrátil po zranění ofenzivní hráč Roman Mokrovics, kterému postupně přidáváte minuty na hřišti. Pomůže vám ještě ve zbytku sezony?
„Mokrasovy kvality jsou nesporné. Je na dobré cestě a věřím, že už bude zvládat větší a větší minutáž. Může to být jeden z faktorů, který nám výrazně pomůže.“
Před tím měl dlouhou pauzu, jaké měl problémy?
„To není asi moc na mě, abych to řešil. Nejtěžší to bylo pro něj, že byl mimo tak dlouho. Teď je zpátky, tak buďme rádi. Doufám, že to tak vydrží, a že ještě do konce této sezony prokáže svoji velkou kvalitu.“
Lukáš Moudrý dal krásný gól z přímého kopu, ale i při hře si vedl velmi slušně, že?
„Dneska hrál výborně. Musím říct, že určitě patřil k našim nejlepším hráčům. Byl velmi silný na balonu a velmi nebezpečný. Což je přesně to, co po něm chceme.“
Dá se říct, že jste proti Artisu měli šanci na body?
„Blízko jsme asi nebyli. Jasně, vedli jsme, ale musíme respektovat sílu soupeře. Počkal si na situace, ve kterých je silný. A bohužel zápas až moc jednoduše otočili. Přesto si myslím, že dneska je to vůči klukům kruté, hráli na hranici fyzických možností. Zápas nebyl vůbec špatný a prohrát 1:3 si nezasloužili.“
Dvakrát jste inkasovali ze standardních situací. Budete hráčům vyčítat málo důrazu ve vápně?
„To je složité. Samozřejmě se podíváme, kde byly chyby, ale standardky jsou loterie. Rozhodují maličkosti. Jedna věc může být důraz, ale druhá je, že Artis má hodně velkých a silných kluků, kteří jsou schopní do toho jít. To je prostě realita.“
Jenže první branka vypadala hodně snadná, asistující Jan Navrátil byl úplně volný ve vápně.
„Soupeř to sehrál dobře, nachytal nás. Takových gólů moc nedostanete. Navrátil to trefil šťastně ve skluzu a bohužel se míč odrazil k jejich hráči (Michal Jeřábek). Víc k tomu asi nemám moc co říct.“
Sparta očima soupeře
Umístění nekoresponduje s kvalitou
Roman Nádvorník, trenér Artisu
„Myslím si, že umístění Sparty úplně nekoresponduje s herní kvalitou hráčů. Jsou to mládežničtí reprezentanti, mají individuální kvalitu a dovednosti. Samozřejmě v některých prostorech hrají ještě fotbal, který už by si neměli dovolit, protože soupeři to trestají. Dneska jim chyběla větší agresivita v boxu. Tam jsme je prostě přetlačili, dohráli souboje. Je to jen o zkušenostech, ale jinak fotbalisti jsou to velice zajímaví, plno z nich perspektivní a určitě o nich ještě uslyšíme.“