Bizáry, Novotný na stožáru, ale... Ústí se blíží baráži! Artis neunáší tlak, věří opora
Přes vyzývavé moderátorky a kontroverzní marketing nebývalo vidět na hřiště, jenže pozor: fotbalisté Ústí nad Labem se přiblížili na pět bodů k baráži o první ligu. Po středečním vítězství ve 23. kole Chance Národní Ligy s Chrudimí 1:0, natáhli vítěznou sérii na čtyři zápasy po sobě a v závěru sezony mohou klidně promluvit do boje o třetí místo. „Jednu dobu Přemek (majitel Přemysl Kubáň) říkal, že se miska vah vyrovná,“ nastínil trenér Viagemu Svatopluk Habanec s ohledem na rozložení extravagance a fotbalu.
Táborsko spláchli 4:0. Artisu při skalpu 3:1 odstřelili trenéra Chytrého. Uspěli v Českých Budějovicích (2:1) a přetlačili Chrudim (1:0). Kdyby nezakopli v úvodu jara s Kroměříží či Příbramí, mohlo být ještě veseleji.
S angažováním dataře Jakuba Dobiáše dorazil španělský video analytik, přišel důraz na zahraniční hráčský trh. Na jedné straně Ústí budí pozornost mimo trávníky, říkají jim fotbalový Clash. Spustili poprask, když odsouzený exstarosta Řeporyjí Pavel Novotný vylezl při domácím zápase na stožár umělého osvětlení, což ocenila disciplinárka pokutou, na druhé straně Severočeši profesionalizují sportovní stránku.
„V zimě jsme mančaft opravdu posílili. Od Artisu máme nejen výhry, ale odpovídají tomu i výkony. Chceme co nejvíc bodovat a umístit se co nejvýše. Ukázat, že máme sílu a že jsme zvolili hráče, kteří nás pozvednou. Peterka (Dukla), Ullman (Jelgava, Lotyšsko) a Do Marcolino (Lourosa, 2. portugalská liga) jsou největší zimní posily a je to znát. Hodláme potvrdit, že ve druhé lize hrajeme víc než důstojnou roli,“ zamyslel se Habanec.
„Ale baráž? To je spíš úsměvné, nechává nás klidnými. Výhrou nad Chrudimí jsme podepsali záchranu. V trenérské kariéře jsem si vždycky oddechl při záchraně,“ ulevil si paradoxně kouč šestého týmu tabulky.
Chrudim po skandálu: Holub s týmem trénuje
Tři body s Chrudimí trefil záložník Daniel Richter. „Třeba na to navážeme ještě dvěma třemi výhrami a fakt budeme reálně v souboji o baráž, ale naším cílem bylo původně skončit do osmého místa. Spíš je jde o to, že ti nahoře ztrácí. Nikdo neočekával, že Táborsko s Artisem tolikrát zaváhají. Mají velké rozpočty, ale Táborsko vyhrálo na jaře jen dvakrát. A na Artis je ještě větší tlak,“ všiml si bývalý hráč Teplic či Žižkova.
Paradoxně nejlehčí zápas odehrálo Ústí právě na brněnském Artisu, tehdy to odnesl kouč Chytrý. „Nevím, co u nich nefunguje. Měli jsme proti nim dost prostoru, dalo se kombinovat, věřili jsme si na balonu. Od nás to byl nejlepší jarní zápas, oni možná neunesli tlak na sebe. Naopak Budějovice byly jeden z nejtěžších soupeřů, mají zajímavé hráče, rychlá křídla jako Tonda Vaníček,“ přemítal Richter.
Loňský barážista z Chrudimi zničil slávistické béčko 6:1, pak ale prohrál v Ústí a pořád se ho týkají sestupové starosti. Navíc se Chrudim stala epicentrem sázkařského a korupčního skandálu. Čtveřice hráčů Holub, Kubát, Číž a Tlustý čelí vyšetřování etické komise svazu.
„V kabině o tom moc nevíme. Snad to dobře dopadne a ukáže se, že v tom nejeli. Náladu v klubu to určitě ovlivnilo. Ve finále nic nevíte, stane se to z ničeho nic. Bavíme se o době, kdy jsem v Chrudimi ještě nebyl, další kluci hráli taky jinde. Nic o tom nevím a nedokážu si to ani představit,“ vysvětloval bývalý mládežnický reprezentant Adam Čičovský.
„Denis Holub s námi trénuje. Čekáme, co bude,“ hlesl trenér Východočechů a někdejší výtečný střelec Marek Kulič.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|23
|19
|2
|2
|49:18
|59
|2
Táborsko
|23
|13
|4
|6
|40:24
|43
|3
Opava
|23
|11
|8
|4
|38:22
|41
|4
Artis
|23
|12
|5
|6
|38:29
|41
|5
Žižkov
|23
|11
|4
|8
|30:33
|37
|6
Ústí
|23
|11
|3
|9
|42:35
|36
|7
Příbram
|23
|10
|5
|8
|22:25
|35
|8
Baník B
|23
|10
|3
|10
|34:32
|33
|9
Vlašim
|23
|8
|6
|9
|32:26
|30
|10
Slavia B
|23
|8
|5
|10
|34:32
|29
|11
Č. Budějovice
|23
|8
|3
|12
|22:31
|27
|12
Chrudim
|23
|6
|7
|10
|30:41
|25
|13
Kroměříž
|23
|7
|2
|14
|21:37
|23
|14
Prostějov
|23
|4
|8
|11
|24:34
|20
|15
Jihlava
|23
|4
|7
|12
|22:30
|19
|16
Sparta B
|23
|5
|2
|16
|17:46
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup