Bývalý „skoromajitel“ Chrudimi Urbanec o kauze: Černajovi jsem dal zákaz
Je z Opavska, však taky SFC v minulosti podporoval. Před rokem se pak podnikatel Lukáš Urbanec na pár měsíců málem stal majitelem Chrudimi, kam ho nasměroval Daniel Černaj, jedna z hlavních postav kauzy s ovlivňováním zápasů. Věděl o dění ve Slezsku i na východě Čech? „Pokud mě odposlouchávali, mám naprosto čisté vědomí,“ hájí se Urbanec v rozhovoru pro iSport, ve kterém detailně popisuje nejen chod druholigového celku pod vedením šéfa Tomáše Linharta.
Měl jste blízko k Opavě i Chrudimi, zasáhne kauza i vás?
„Tomáš Řepka ve svém filmu řekl, že ho změnilo vězení v pětačtyřiceti letech. Mě změnilo v osmnácti. Kdo to zažil, ví, že už by tam nikdy nechtěl. Jsem absolutně čistý, na rovinu doufám, že mě odposlouchávali.“
Proč?
„Danielu Černajovi i Tomáši Linhartovi jsem v Chrudimi říkal, že jestliže jednou zjistím, že se někde něco nebo někdo uplácí, z klubu je vyhodím. Mám ve fotbale i v podnikání úplně čisté svědomí.“
Každopádně už když jste do Chrudimi vstupoval, spekulovalo se o různých nekalostech. To jste musel vědět.
„Mé jméno se spojuje s Danielem Černajem. Lidsky ho znám dlouho, ale až do Chrudimi jsem se s ním nikdy nepotkal fotbalově. V žádném klubu. Akorát jsme jednou řešili něco ve Vratimově, ale shořelo to na znemožnění stavby tréninkového centra pro mládež, což by byla moje priorita. Jinak jsme spolu fotbalově neřešili nic. V Chrudimi figuroval už rok přede mnou.“
Vím, potkával jsem ho tam. Proto říkám, že jste musel tušit, do jakého prostředí jdete.
„Víc jsme se poznali přes mého syna, který byl celkem dobrým hráčem ve Frýdku-Místku. Chtěli jsme ho posunout někam výš a pan Černaj mi nabídl, že ho dá do Chrudimi na čtrnáctidenní testy. Pan trenér Tichai po těch dvou týdnech řekl, že na sedmnáct let vypadá zajímavě, a proto pomůže k postupu dorostu U19 do první ligy a bude trénovat s A-mužstvem. Tak jsme ho tam dali a měsíc nato za mnou přišel pan Černaj s tím, že pan Linhart má obrovské finanční problémy a jestli bych nechtěl klubu pomoct.“