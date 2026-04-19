ONLINE: Žižkov - Baník B. Příbram porazila rezervu Sparty a je na dohled baráže

Příbram porazila rezervu Sparty a je na dohled baráže

Fotbalisté Viktorie Žižkov se radují z branky do sítě Zdroj: Web FK Viktoria Žižkov
Guinejský ofenzivní záložník Defo Conte skóroval proti béčku Sparty
Trenér rezervy Sparty Luboš Loučka
Daniel Šmiga z Příbrami slaví gól proti Viktorii Žižkov
Prosadí se Daniel Šmiga v budoucnu ve Slavii?
Šéf Jaroslav Starka po výhře Příbramí nad béčkem Sparty
Chance Národní Liga
Druhá nejvyšší fotbalová liga pokračuje 24. kolem. Na hřišti Viktorie Žižkov nastupuje rezerva Baníku Ostrava. Utkání sledujte tradičně od 10:15 ONLINE na webu iSport.

Fotbalisté Příbrami porazili ve 24. kole druhé ligy béčko Sparty 2:0 a v neúplné tabulce postoupili na páté místo. Čtyřzápasová vítězná série nováčka z Ústí nad Labem skončila porážkou 1:2 v Prostějově, po níž Severočeši klesli na sedmé místo. Osmá Vlašim vyhrála nad Chrudimí v jejím pardubickém azylu 2:0, sérii bez porážky protáhla už na devět kol.

Příbram po dvou zápasech ukončila střelecký půst. Postaral se o to po hodině hry patičkou guinejský útočník Conte, který je u Litavky na hostování z Dukly. V nastavení vstřelil svůj první gól v příbramském dresu Vrána. Rezerva letenského klubu v osmi jarních kolech ukořistila jen dva body a zůstává poslední.

Prostějov v září vyhrál v Ústí 2:1 a od té doby čekal na další vítězství 13 kol. Ani dnes to na bodový zisk nevypadalo, hosté zásluhou Richtera dlouho vedli. Ale kapitán domácích Koudelka zařídil obrat. Nejprve si došel pro penaltu, sám ji proměnil a dvě minuty před koncem vstřelil vítězný gól.

Vlašim se prosadila až ve druhém poločase, kdy Srb Djordjič proměnil penaltu a Albánec Rama po šesti minutách tři body zpečetil. Naposledy prohrála na začátku listopadu s béčkem Baníku a trenér David Střihavka ji po svém lednovém příchodu vytáhl z předposledního místa do klidného středu tabulky. Chrudim, která loni hrála baráž o první ligu, je až dvanáctá, navíc čtyři její hráči čelí vyšetřování etické komise v korupční aféře.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka23192249:1859
2Táborsko23134640:2443
3Opava23118438:2241
4Artis23125638:2941
5Příbram24115824:2538
6Žižkov23114830:3337
7Ústí241131043:3736
8Vlašim2496934:2633
9Baník B231031034:3233
10Slavia B23851034:3229
11Č. Budějovice23831222:3127
12Chrudim24671130:4325
13Prostějov24581126:3523
14Kroměříž23721421:3723
15Jihlava23471222:3019
16Sparta B24521717:4817
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

