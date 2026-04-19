ONLINE: Žižkov - Baník B. Příbram porazila rezervu Sparty a je na dohled baráže
Druhá nejvyšší fotbalová liga pokračuje 24. kolem. Na hřišti Viktorie Žižkov nastupuje rezerva Baníku Ostrava. Utkání sledujte tradičně od 10:15 ONLINE na webu iSport.
Chance Národní Liga 2025/2026
Příbram po dvou zápasech ukončila střelecký půst. Postaral se o to po hodině hry patičkou guinejský útočník Conte, který je u Litavky na hostování z Dukly. V nastavení vstřelil svůj první gól v příbramském dresu Vrána. Rezerva letenského klubu v osmi jarních kolech ukořistila jen dva body a zůstává poslední.
Prostějov v září vyhrál v Ústí 2:1 a od té doby čekal na další vítězství 13 kol. Ani dnes to na bodový zisk nevypadalo, hosté zásluhou Richtera dlouho vedli. Ale kapitán domácích Koudelka zařídil obrat. Nejprve si došel pro penaltu, sám ji proměnil a dvě minuty před koncem vstřelil vítězný gól.
Vlašim se prosadila až ve druhém poločase, kdy Srb Djordjič proměnil penaltu a Albánec Rama po šesti minutách tři body zpečetil. Naposledy prohrála na začátku listopadu s béčkem Baníku a trenér David Střihavka ji po svém lednovém příchodu vytáhl z předposledního místa do klidného středu tabulky. Chrudim, která loni hrála baráž o první ligu, je až dvanáctá, navíc čtyři její hráči čelí vyšetřování etické komise v korupční aféře.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|23
|19
|2
|2
|49:18
|59
|2
Táborsko
|23
|13
|4
|6
|40:24
|43
|3
Opava
|23
|11
|8
|4
|38:22
|41
|4
Artis
|23
|12
|5
|6
|38:29
|41
|5
Příbram
|24
|11
|5
|8
|24:25
|38
|6
Žižkov
|23
|11
|4
|8
|30:33
|37
|7
Ústí
|24
|11
|3
|10
|43:37
|36
|8
Vlašim
|24
|9
|6
|9
|34:26
|33
|9
Baník B
|23
|10
|3
|10
|34:32
|33
|10
Slavia B
|23
|8
|5
|10
|34:32
|29
|11
Č. Budějovice
|23
|8
|3
|12
|22:31
|27
|12
Chrudim
|24
|6
|7
|11
|30:43
|25
|13
Prostějov
|24
|5
|8
|11
|26:35
|23
|14
Kroměříž
|23
|7
|2
|14
|21:37
|23
|15
Jihlava
|23
|4
|7
|12
|22:30
|19
|16
Sparta B
|24
|5
|2
|17
|17:48
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup