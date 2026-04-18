Příbram porazila béčko Sparty a je na dohled baráže. Prostějov zabral v boji o záchranu
Fotbalisté Příbrami porazili ve 24. kole druhé ligy béčko Sparty 2:0 a v neúplné tabulce postoupili na páté místo. Čtyřzápasová vítězná série nováčka z Ústí nad Labem skončila porážkou 1:2 v Prostějově, po níž Severočeši klesli na sedmé místo. Osmá Vlašim vyhrála nad Chrudimí v jejím pardubickém azylu 2:0, sérii bez porážky protáhla už na devět kol.
Příbram po dvou zápasech ukončila střelecký půst. Postaral se o to po hodině hry patičkou guinejský útočník Conte, který je u Litavky na hostování z Dukly. V nastavení vstřelil svůj první gól v příbramském dresu Vrána. Rezerva letenského klubu v osmi jarních kolech ukořistila jen dva body a zůstává poslední.
Prostějov v září vyhrál v Ústí 2:1 a od té doby čekal na další vítězství 13 kol. Ani dnes to na bodový zisk nevypadalo, hosté zásluhou Richtera dlouho vedli. Ale kapitán domácích Koudelka zařídil obrat. Nejprve si došel pro penaltu, sám ji proměnil a dvě minuty před koncem vstřelil vítězný gól.
Vlašim se prosadila až ve druhém poločase, kdy Srb Djordjič proměnil penaltu a Albánec Rama po šesti minutách tři body zpečetil. Naposledy prohrála na začátku listopadu s béčkem Baníku a trenér David Střihavka ji po svém lednovém příchodu vytáhl z předposledního místa do klidného středu tabulky. Chrudim, která loni hrála baráž o první ligu, je až dvanáctá, navíc čtyři její hráči čelí vyšetřování etické komise v korupční aféře.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|23
|19
|2
|2
|49:18
|59
|2
Táborsko
|23
|13
|4
|6
|40:24
|43
|3
Opava
|23
|11
|8
|4
|38:22
|41
|4
Artis
|23
|12
|5
|6
|38:29
|41
|5
Příbram
|24
|11
|5
|8
|24:25
|38
|6
Žižkov
|23
|11
|4
|8
|30:33
|37
|7
Ústí
|24
|11
|3
|10
|43:37
|36
|8
Vlašim
|24
|9
|6
|9
|34:26
|33
|9
Baník B
|23
|10
|3
|10
|34:32
|33
|10
Slavia B
|23
|8
|5
|10
|34:32
|29
|11
Č. Budějovice
|23
|8
|3
|12
|22:31
|27
|12
Chrudim
|24
|6
|7
|11
|30:43
|25
|13
Prostějov
|24
|5
|8
|11
|26:35
|23
|14
Kroměříž
|23
|7
|2
|14
|21:37
|23
|15
Jihlava
|23
|4
|7
|12
|22:30
|19
|16
Sparta B
|24
|5
|2
|17
|17:48
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup