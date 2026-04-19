Zbrojovka se přiblížila postupu. Žižkov zachraňoval remízu, béčko Sparty zase padlo
Fotbalisté Příbrami porazili ve 24. kole druhé ligy béčko Sparty 2:0. Čtyřzápasová vítězná série nováčka z Ústí nad Labem skončila porážkou 1:2 v Prostějově. Vlašim vyhrála nad Chrudimí v jejím pardubickém azylu 2:0, sérii bez porážky protáhla už na devět kol. Žižkov zachraňoval remízu s béčkem Baníku v nastavení a Zbrojovka se výhrou 2:1 v Jihlavě přiblížila postupu.
Zbrojovka má náskok 19 bodů na Táborsko a 21 na Artis. S oběma aktéry pondělní dohrávky má lepší bilanci vzájemných zápasů. Jihočechy dvakrát porazila (2:1 a 1:0), více bodů uhrála i s brněnským rivalem (2:2 a 2:0). Třetí Opava už na první příčku a přímý postup dosáhnout nemůže. Zbrojovka nebude mít šest kol před koncem soutěže jistý návrat do první ligy po třech letech pouze v případě, že Táborsko zvítězí nad Artisem a přiblíží se lídrovi tabulky na 16 bodů.
Hrdinou duelu na Vysočině byl Kanakimana. Útočník z Burundi skóroval na začátku obou poločasů a zajistil Zbrojovce dvoubrankový náskok. Omotoye v závěru snížil, ale vyrovnat už domácí nestačili. Předposlední Jihlava ztrácí čtyři body na záchranu.
Žižkov díky gólu v nastavení zachránil doma v duelu s Ostravou B alespoň remízu 2:2. Viktoria ztratila další body po minulé porážce se Zbrojovkou. Vedla zásluhou Jiráska, ještě v první půli odpověděl Šehič a po změně stran otočil skóre střídající Škrkoň. V nastavení srovnal další příchozí hráč z lavičky Patka. Baník nedosáhl na třetí výhru po sobě a v tabulce je osmý o čtyři body za dnešním soupeřem.
Viktoria se navzdory ztrátě přiblížila na tři body k Opavě, která rovněž nevyužila domácí prostředí proti rezervě Slavie. V prvním poločase poslal Pražany do vedení Pikolon. Slezané vyrovnali čtvrt hodiny před koncem díky Kaštánkovi, ale o výhře hostů rozhodl v nastaveném čase Naskos. Opava prohrála podruhé po sobě, mladí slávisté se posunuli na 10. místo.
Hned za nimi jsou v tabulce České Budějovice. Jedenáctou příčku si pojistily díky brance Suchého. Dynamo se vzdaluje od sestupových příček, čtrnáctá Kroměříž je před nimi stále jen o čtyři body.
Rezerva Sparty stále na dně
Příbram po dvou zápasech ukončila střelecký půst. Postaral se o to po hodině hry patičkou guinejský útočník Conte, který je u Litavky na hostování z Dukly. V nastavení vstřelil svůj první gól v příbramském dresu Vrána. Rezerva letenského klubu v osmi jarních kolech ukořistila jen dva body a zůstává poslední.
Prostějov v září vyhrál v Ústí 2:1 a od té doby čekal na další vítězství 13 kol. Ani nyní to na bodový zisk nevypadalo, hosté zásluhou Richtera dlouho vedli. Ale kapitán domácích Koudelka zařídil obrat. Nejprve si došel pro penaltu, sám ji proměnil a dvě minuty před koncem vstřelil vítězný gól.
Vlašim se prosadila až ve druhém poločase, kdy Srb Djordjič proměnil penaltu a Albánec Rama po šesti minutách tři body zpečetil. Naposledy prohrála na začátku listopadu s béčkem Baníku a trenér David Střihavka ji po svém lednovém příchodu vytáhl z předposledního místa do klidného středu tabulky. Chrudim, která loni hrála baráž o první ligu, je až dvanáctá, navíc čtyři její hráči čelí vyšetřování etické komise v korupční aféře.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|24
|20
|2
|2
|51:19
|62
|2
Táborsko
|23
|13
|4
|6
|40:24
|43
|3
Opava
|24
|11
|8
|5
|39:24
|41
|4
Artis
|23
|12
|5
|6
|38:29
|41
|5
Příbram
|24
|11
|5
|8
|24:25
|38
|6
Žižkov
|24
|11
|5
|8
|32:35
|38
|7
Ústí
|24
|11
|3
|10
|43:37
|36
|8
Baník B
|24
|10
|4
|10
|36:34
|34
|9
Vlašim
|24
|9
|6
|9
|34:26
|33
|10
Slavia B
|24
|9
|5
|10
|36:33
|32
|11
Č. Budějovice
|24
|9
|3
|12
|23:31
|30
|12
Chrudim
|24
|6
|7
|11
|30:43
|25
|13
Prostějov
|24
|5
|8
|11
|26:35
|23
|14
Kroměříž
|24
|7
|2
|15
|21:38
|23
|15
Jihlava
|24
|4
|7
|13
|23:32
|19
|16
Sparta B
|24
|5
|2
|17
|17:48
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup