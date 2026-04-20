ONLINE: Artis - Táborsko 0:1. Pokud hosté nezvítězí, Zbrojovka je zpátky v první lize

Fotbalisté Táborska se radují z dalšího gólu při kanonádě Žižkova
Fotbalisté Táborska se radují z dalšího gólu při kanonádě ŽižkovaZdroj: facebook.com - FC Silon Táborsko
Fotbalisté Zbrojovky Brno dnes mohou slavit návrat do Chance Ligy. Po nedělním vítězství 2:1 v Jihlavě bude mít lídr druholigové tabulky jistotu postupu v případě, že druhé Táborsko v dnešní dohrávce 24. kola nezvítězí na hřišti Artisu Brno. Zápas začíná v 17:00, ONLINE přenos sledujte na iSportu.



Zbrojovka má náskok 19 bodů před Táborskem a 21 bodů před Artisem. S oběma soupeři má lepší bilanci vzájemných zápasů. Jihočechy dvakrát porazila (2:1 a 1:0), více bodů uhrála i s městským rivalem (2:2 a 2:0). Třetí Opava už na první příčku a přímý postup dosáhnout nemůže. Zbrojovka nebude mít šest kol před koncem soutěže jistý návrat do první ligy po třech letech pouze v případě, že Táborsko zvítězí nad Artisem a přiblíží se lídrovi tabulky na 16 bodů.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka24202251:1962
2Táborsko23134640:2443
3Opava24118539:2441
4Artis23125638:2941
5Příbram24115824:2538
6Žižkov24115832:3538
7Ústí241131043:3736
8Baník B241041036:3434
9Vlašim2496934:2633
10Slavia B24951036:3332
11Č. Budějovice24931223:3130
12Chrudim24671130:4325
13Prostějov24581126:3523
14Kroměříž24721521:3823
15Jihlava24471323:3219
16Sparta B24521717:4817
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

