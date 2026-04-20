ONLINE: Artis - Táborsko 0:1. Pokud hosté nezvítězí, Zbrojovka je zpátky v první lize
Fotbalisté Zbrojovky Brno dnes mohou slavit návrat do Chance Ligy. Po nedělním vítězství 2:1 v Jihlavě bude mít lídr druholigové tabulky jistotu postupu v případě, že druhé Táborsko v dnešní dohrávce 24. kola nezvítězí na hřišti Artisu Brno. Zápas začíná v 17:00, ONLINE přenos sledujte na iSportu.
Zbrojovka má náskok 19 bodů před Táborskem a 21 bodů před Artisem. S oběma soupeři má lepší bilanci vzájemných zápasů. Jihočechy dvakrát porazila (2:1 a 1:0), více bodů uhrála i s městským rivalem (2:2 a 2:0). Třetí Opava už na první příčku a přímý postup dosáhnout nemůže. Zbrojovka nebude mít šest kol před koncem soutěže jistý návrat do první ligy po třech letech pouze v případě, že Táborsko zvítězí nad Artisem a přiblíží se lídrovi tabulky na 16 bodů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|24
|20
|2
|2
|51:19
|62
|2
Táborsko
|23
|13
|4
|6
|40:24
|43
|3
Opava
|24
|11
|8
|5
|39:24
|41
|4
Artis
|23
|12
|5
|6
|38:29
|41
|5
Příbram
|24
|11
|5
|8
|24:25
|38
|6
Žižkov
|24
|11
|5
|8
|32:35
|38
|7
Ústí
|24
|11
|3
|10
|43:37
|36
|8
Baník B
|24
|10
|4
|10
|36:34
|34
|9
Vlašim
|24
|9
|6
|9
|34:26
|33
|10
Slavia B
|24
|9
|5
|10
|36:33
|32
|11
Č. Budějovice
|24
|9
|3
|12
|23:31
|30
|12
Chrudim
|24
|6
|7
|11
|30:43
|25
|13
Prostějov
|24
|5
|8
|11
|26:35
|23
|14
Kroměříž
|24
|7
|2
|15
|21:38
|23
|15
Jihlava
|24
|4
|7
|13
|23:32
|19
|16
Sparta B
|24
|5
|2
|17
|17:48
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup