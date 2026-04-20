Předplatné

Zbrojovka je zpátky v lize! Po remíze Artisu s Táborskem slaví už šest kol před koncem

Zprava Jan Sedlák z Artisu a Lukáš Matějka z Táborska v hlavičkovém soubojiZdroj: ČTK
Gólová radost hráčů Táborska
Artis hostil doma Táborsko
3
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Národní Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Fotbalová Zbrojovka Brno je zpátky v první lize! Po remíze Artisu s Táborskem (1:1) ve 24. kole druhé ligy má mužstvo trenéra Martina Svědíka osmnáctibodový náskok v čele a už nemůže být přeskočené.

Podrobnosti připravujeme.

KonecLIVE
11

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka24202251:1962
2Táborsko24135641:2544
3Artis24126639:3042
4Opava24118539:2441
5Příbram24115824:2538
6Žižkov24115832:3538
7Ústí241131043:3736
8Baník B241041036:3434
9Vlašim2496934:2633
10Slavia B24951036:3332
11Č. Budějovice24931223:3130
12Chrudim24671130:4325
13Prostějov24581126:3523
14Kroměříž24721521:3823
15Jihlava24471323:3219
16Sparta B24521717:4817
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů