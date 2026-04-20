Zbrojovka je zpátky v lize! Po remíze Artisu s Táborskem slaví už šest kol před koncem
Fotbalová Zbrojovka Brno je zpátky v první lize! Po remíze Artisu s Táborskem (1:1) ve 24. kole druhé ligy má mužstvo trenéra Martina Svědíka osmnáctibodový náskok v čele a už nemůže být přeskočené.
Podrobnosti připravujeme.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|24
|20
|2
|2
|51:19
|62
|2
Táborsko
|24
|13
|5
|6
|41:25
|44
|3
Artis
|24
|12
|6
|6
|39:30
|42
|4
Opava
|24
|11
|8
|5
|39:24
|41
|5
Příbram
|24
|11
|5
|8
|24:25
|38
|6
Žižkov
|24
|11
|5
|8
|32:35
|38
|7
Ústí
|24
|11
|3
|10
|43:37
|36
|8
Baník B
|24
|10
|4
|10
|36:34
|34
|9
Vlašim
|24
|9
|6
|9
|34:26
|33
|10
Slavia B
|24
|9
|5
|10
|36:33
|32
|11
Č. Budějovice
|24
|9
|3
|12
|23:31
|30
|12
Chrudim
|24
|6
|7
|11
|30:43
|25
|13
Prostějov
|24
|5
|8
|11
|26:35
|23
|14
Kroměříž
|24
|7
|2
|15
|21:38
|23
|15
Jihlava
|24
|4
|7
|13
|23:32
|19
|16
Sparta B
|24
|5
|2
|17
|17:48
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup