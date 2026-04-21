Zbrojovka chce Vorlického na přestup, ale problém je vysoká cena. Kolik Slavia požaduje?

Lukáš Vorlický v akci během brněnského derby Zdroj: Pavel Mazáč / Sport
Michal Koštuřík
Chance Národní Liga
Letní přestupový cíl Zbrojovky je jasný. Nováček nejvyšší soutěže podle informací Sportu rozjíždí jednání se Slavií o trvalém přestupu záložníka Lukáše Vorlického (24), i když ví, že jeho zdravotní stav má k ideálu daleko. Hlavní problém dohody je jinde. Je jím cena. Úřadující český mistr prý požaduje zhruba třicet milionů korun. A tolik Brno nedá.

Není to tak, že má Zbrojovka poloprázdnou pokladnu. To vůbec. Majitel Vojtěch Kačena je pohádkově bohatý muž, nemá problém investovat vysoké sumy. Pokud mu to dává smysl. Jenže během své krátké éry na fotbalové scéně dal zřetelně najevo, že za hráče „majlant“ solit nebude. Nechce kazit trh. Desítky milionů korun za žádný transfer ještě nevydal a těžko očekávat, že v případě Vorlického učiní výjimku. Je fakt, že nad své zvyklosti jít může a podle všeho je ochotný ekonomicky přitlačit.

Přes milion euro za Vorlického, jehož bolavé koleno mu neumožňuje plnohodnotnou zátěž, je však pro Zbrojovku příliš. Určitě by se nebránila domluvě o novém hostování, klidně ročním. Ale tuhle variantu údajně Slavia zamítá. S hráčem do budoucna nepočítá, je nakloněna jeho prodeji.

Prominentní technik Vorlický je nyní mimo hru. Zranil se v nedávném přípravném duelu s Teplicemi. Ano, opět ho zradilo koleno. Odjel na vyšetření do Německa, kde mu ho vyčistili. „Doktor ho ještě nepustil,“ informoval trenér Martin Svědík po posledním domácím utkání se Žižkovem. Jeho klenot chyběl také v nominaci na nedělní bitvu v Jihlavě. Mužstvo nicméně vítězí i bez rozdílového náhradníka.   

Bude hrát v Brně i v dalším ročníku? Jasno bude později. Zbrojovka každopádně vyvine maximální úsilí, aby Vorlický předváděl svá kouzla s míčem i mezi smetánkou.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka24202251:1962
2Táborsko24135641:2544
3Artis24126639:3042
4Opava24118539:2441
5Příbram24115824:2538
6Žižkov24115832:3538
7Ústí241131043:3736
8Baník B241041036:3434
9Vlašim2496934:2633
10Slavia B24951036:3332
11Č. Budějovice24931223:3130
12Chrudim24671130:4325
13Prostějov24581126:3523
14Kroměříž24721521:3823
15Jihlava24471323:3219
16Sparta B24521717:4817
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

