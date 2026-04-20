Manažer Zbrojovky Jiránek: Smekám klobouk, že to kluci zvládli. Posily? Jednání už běží
Po remíze brněnského Artisu s Táborskem (1:1), která dala na postup Zbrojovky do první ligy razítko, se Martin Jiránek pousmál, podal si na tribuně ruce s kolegy z klubu a mohl s úlevou prohlásit: „Je to super. Jsme šťastní, už nás nic nemůže zastavit,“ těšilo sportovního manažera dominantního vládce soutěže.
V čem jste měli navrch oproti konkurenci?
„Jednoznačně v týmovosti. Viděli jste, že každý, kdo šel na hřiště, tam nechal všechno. Máme skvělou partu. Myslím, že tohle rozhodlo.“
Cítíte, že je potřeba zapracovat i na herní stránce?
„Ty věci se posouvají se sehraností. Je těžké hrát každý zápas na vítězství a předvádět krásný fotbal. Kór ve druhé lize, která je těžká a specifická. Pokud bychom měli prolítnout stejně i první ligou, je jedno, jestli budeme hrát krásně. Podstatné je sbírat body.“
Jak přistoupíte k závěru sezony? Budete honit bodový rekord?
„Trenér Svědík už to řekl několikrát. Chce co nejvíc bodů a je to přání celého klubu. Kádr máme široký. Určitě se dostanou na hřiště kluci, kteří hrávali míň. Mají možnost se ukázat. Ale jednoznačně budeme chtít každý zápas vyhrát.“
Budete mít nyní jednodušší pozici při vyjednávání s případnými posilami?
„Určitě je výhoda, že máme jistotu postupu tak brzy. Můžeme hráčům nabídnout první ligu. Sezona byla určitě náročná. Od prvního dne jsme věděli, že my jsme ti favorité. Pro kluky to není na psychiku jednoduché, musí každý týden vyhrávat. Smekám klobouk, že to zvládli. Šest kol před koncem jsme tam, což je fantastické.“
Hodně lidí se shodne na tom, že kádr pro první ligu je třeba posílit. Souhlasíte?
„Máme nějaké etapy. V každém přestupovém období kádr oživujeme. Tak to bude i teď. Jsou věci, které říkat můžu a které nechci. V tom budu trošku diplomat. (úsměv) Nějaká jednání už samozřejmě probíhají. Chceme mít zase kádr širší a kvalitní.“
Ví se, že stojíte o přestup Lukáše Vorlického ze Slavie. Dopadne to?
„Všechno je v jednání. Zájem o Lukáše máme. Je ale spousta faktorů, které to můžou ovlivnit. Teď byl v rekonvalescenci a myslím, že do čtrnácti dnů bude na hřišti.“
O postup přes baráž bojuje také rivalský Artis. Přejete mu?
„Nemůžu komentovat Artis, jestli se mu to povede, anebo ne. Pro Brno by jeho postup určitě špatně nebyl.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|24
|20
|2
|2
|51:19
|62
|2
Táborsko
|24
|13
|5
|6
|41:25
|44
|3
Artis
|24
|12
|6
|6
|39:30
|42
|4
Opava
|24
|11
|8
|5
|39:24
|41
|5
Příbram
|24
|11
|5
|8
|24:25
|38
|6
Žižkov
|24
|11
|5
|8
|32:35
|38
|7
Ústí
|24
|11
|3
|10
|43:37
|36
|8
Baník B
|24
|10
|4
|10
|36:34
|34
|9
Vlašim
|24
|9
|6
|9
|34:26
|33
|10
Slavia B
|24
|9
|5
|10
|36:33
|32
|11
Č. Budějovice
|24
|9
|3
|12
|23:31
|30
|12
Chrudim
|24
|6
|7
|11
|30:43
|25
|13
Prostějov
|24
|5
|8
|11
|26:35
|23
|14
Kroměříž
|24
|7
|2
|15
|21:38
|23
|15
Jihlava
|24
|4
|7
|13
|23:32
|19
|16
Sparta B
|24
|5
|2
|17
|17:48
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup