Manažer Zbrojovky Jiránek: Smekám klobouk, že to kluci zvládli. Posily? Jednání už běží

Sportovní ředitel Zbrojovky Brno Martin JiránekZdroj: Liga naruby
Martin Rymarenko ze Zbrojovky slaví gól proti Viktorii Žižkov
Kouč Zbrojovky Brno Martin Svědík po výhře Zbrojovky proti Viktorii Žižkov
Radost fotbalistů Zbrojovky v derby s Artisem
Po remíze brněnského Artisu s Táborskem (1:1), která dala na postup Zbrojovky do první ligy razítko, se Martin Jiránek pousmál, podal si na tribuně ruce s kolegy z klubu a mohl s úlevou prohlásit: „Je to super. Jsme šťastní, už nás nic nemůže zastavit,“ těšilo sportovního manažera dominantního vládce soutěže.

V čem jste měli navrch oproti konkurenci?
„Jednoznačně v týmovosti. Viděli jste, že každý, kdo šel na hřiště, tam nechal všechno. Máme skvělou partu. Myslím, že tohle rozhodlo.“

Cítíte, že je potřeba zapracovat i na herní stránce?
„Ty věci se posouvají se sehraností. Je těžké hrát každý zápas na vítězství a předvádět krásný fotbal. Kór ve druhé lize, která je těžká a specifická. Pokud bychom měli prolítnout stejně i první ligou, je jedno, jestli budeme hrát krásně. Podstatné je sbírat body.“

Jak přistoupíte k závěru sezony? Budete honit bodový rekord?
„Trenér Svědík už to řekl několikrát. Chce co nejvíc bodů a je to přání celého klubu. Kádr máme široký. Určitě se dostanou na hřiště kluci, kteří hrávali míň. Mají možnost se ukázat. Ale jednoznačně budeme chtít každý zápas vyhrát.“

Budete mít nyní jednodušší pozici při vyjednávání s případnými posilami?
„Určitě je výhoda, že máme jistotu postupu tak brzy. Můžeme hráčům nabídnout první ligu. Sezona byla určitě náročná. Od prvního dne jsme věděli, že my jsme ti favorité. Pro kluky to není na psychiku jednoduché, musí každý týden vyhrávat. Smekám klobouk, že to zvládli. Šest kol před koncem jsme tam, což je fantastické.“

Hodně lidí se shodne na tom, že kádr pro první ligu je třeba posílit. Souhlasíte?
„Máme nějaké etapy. V každém přestupovém období kádr oživujeme. Tak to bude i teď. Jsou věci, které říkat můžu a které nechci. V tom budu trošku diplomat. (úsměv) Nějaká jednání už samozřejmě probíhají. Chceme mít zase kádr širší a kvalitní.“

Ví se, že stojíte o přestup Lukáše Vorlického ze Slavie. Dopadne to?
„Všechno je v jednání. Zájem o Lukáše máme. Je ale spousta faktorů, které to můžou ovlivnit. Teď byl v rekonvalescenci a myslím, že do čtrnácti dnů bude na hřišti.“

O postup přes baráž bojuje také rivalský Artis. Přejete mu?
„Nemůžu komentovat Artis, jestli se mu to povede, anebo ne. Pro Brno by jeho postup určitě špatně nebyl.“

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka24202251:1962
2Táborsko24135641:2544
3Artis24126639:3042
4Opava24118539:2441
5Příbram24115824:2538
6Žižkov24115832:3538
7Ústí241131043:3736
8Baník B241041036:3434
9Vlašim2496934:2633
10Slavia B24951036:3332
11Č. Budějovice24931223:3130
12Chrudim24671130:4325
13Prostějov24581126:3523
14Kroměříž24721521:3823
15Jihlava24471323:3219
16Sparta B24521717:4817
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

