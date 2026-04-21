Zdar jak sviňa! Zbrojovka se vrací do ligy, popíchnutí rivala i oslavy v hospodě
Radost fotbalistů Zbrojovky v derby s Artisem
Kotel fanoušků Zbrojovky Brno během derby
Zbrojovka porazila ve druhé lize Viktorii Žižkov
Kouč Zbrojovky Brno Martin Svědík po výhře Zbrojovky proti Viktorii Žižkov
Martin Rymarenko ze Zbrojovky slaví gól proti Viktorii Žižkov
Zbrojovka schytala nevídaný debakl na hřišti Opavy, obránce Jakub Klíma se po zápase omlouval fanouškům
Zbrojovka podlehla Opavě 0:4
Fotbalisté Zbrojovky Brno to dokázali. Skvělá sezona pod vedením kouče Martina Svědíka vyústila v návrat do nejvyšší soutěže po tříleté odmlce. Štempl na splnění postupového cíle dala pondělní remíza Artisu a Táborska 1:1, která odšpuntovala oslavy návratu do Chance Ligy.

Zbrojovka v sezoně jasně dominovala, dosud prohrála pouze dva zápasy a dvakrát remizovala. Bilance dvaceti výher ve čtyřiadvaceti zápasech vypovídá za své. Kouč Martin Svědík dotáhl tradiční značku zpět mezi českou elitu.

A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Hned po svém remízovém utkání přispěchal s gratulací konkurenční brněnský Artis, který na svých sítích zveřejnil: „Gratulujeme Zbrojovce a jejím fans k postupu, tohle město si to moc zaslouží. Flinta předvedla velkou suverénní jízdu do vysněné cílové stanice Chance Liga. Brněnským a jihomoravským fotbalovým příznivcům ale chceme dopřát ještě víc. Zbrojovku se pokusíme následovat - uděláme všechno pro to, abychom Brnu mohli společně v příští sezoně nabídnout dvojité prvoligové menu,“ stojí na účtu Artisu na síti X.

Nejnovější účastník české nejvyšší soutěže bleskově přispěchal s reakcí, když na své sítě umístil známé meme ze seriálu The Office, které vyobrazuje loga obou klubů v posměšném podtextu a trochu popíchl rivala, který bude do posledních kol bojovat o místenku v baráži.

Na svém X účtu přivítala Zbrojovku také Chance Liga. Video doplněné titulkem: „Zdar jak sviňa!,“ hovoří samo za sebe. Mezi známé osobnosti gratulující k postupu se zařadil třeba bývalý premiér Petr Fiala, který ve svém příspěvku na síti X zmínil také blížící se výročí padesáti let od posledního a jediného českého titulu.

Fotbalisté vítězného celku sledovali pondělní bitvu společně u piva a po závěrečném hvizdu a remíze Táborska s Artisem 1:1 mohli vybalit mistrovská trika s potiskem „Zpátky mezi elitou“ a slavit nedostižný náskok osmnácti bodů na čele druhé ligy. Ten znamená jistotu postupu do nejvyšší soutěže.

V Chance Lize však čeká Zbrojovku spousta práce s budování kádru, který své místo mezi elitou uhájí. „V každém přestupovém období kádr oživujeme. Tak to bude i teď. Jsou věci, které říkat můžu a které nechci. V tom budu trošku diplomat. (úsměv) Nějaká jednání už samozřejmě probíhají. Chceme mít zase kádr širší a kvalitní,“ říká po postupu sportovní manažer Martin Jiránek.

Jedním z důležitých dílků postupové skládačky byl také kreativní záložník Lukáš Vorlický, který do Brna přišel v zimě na hostování ze Slavie. „Všechno je v jednání. Zájem o Lukáše máme. Je ale spousta faktorů, které to můžou ovlivnit. Teď byl v rekonvalescenci a myslím, že do čtrnácti dnů bude na hřišti,“ doplňuje manažer druholigového suveréna.

V nejvyšší soutěži Zbrojovka naposledy působila v sezoně 2022/23, kdy pod vedením Martina Haška sestoupila do druhé ligy. Nyní se tradiční značka vrací mezi prvoligovou smetánku a šest kol před koncem Chance Národní Ligy má jistotu postupu. Jaké byly hlavní důvody návratu Zbrojovky do nejvyšší soutěže, čtěte ZDE >>>

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka24202251:1962
2Táborsko24135641:2544
3Artis24126639:3042
4Opava24118539:2441
5Příbram24115824:2538
6Žižkov24115832:3538
7Ústí241131043:3736
8Baník B241041036:3434
9Vlašim2496934:2633
10Slavia B24951036:3332
11Č. Budějovice24931223:3130
12Chrudim24671130:4325
13Prostějov24581126:3523
14Kroměříž24721521:3823
15Jihlava24471323:3219
16Sparta B24521717:4817
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup
