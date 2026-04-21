Zdar jak sviňa! Zbrojovka se vrací do ligy, popíchnutí rivala i oslavy v hospodě
Fotbalisté Zbrojovky Brno to dokázali. Skvělá sezona pod vedením kouče Martina Svědíka vyústila v návrat do nejvyšší soutěže po tříleté odmlce. Štempl na splnění postupového cíle dala pondělní remíza Artisu a Táborska 1:1, která odšpuntovala oslavy návratu do Chance Ligy.
Zbrojovka v sezoně jasně dominovala, dosud prohrála pouze dva zápasy a dvakrát remizovala. Bilance dvaceti výher ve čtyřiadvaceti zápasech vypovídá za své. Kouč Martin Svědík dotáhl tradiční značku zpět mezi českou elitu.
A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Hned po svém remízovém utkání přispěchal s gratulací konkurenční brněnský Artis, který na svých sítích zveřejnil: „Gratulujeme Zbrojovce a jejím fans k postupu, tohle město si to moc zaslouží. Flinta předvedla velkou suverénní jízdu do vysněné cílové stanice Chance Liga. Brněnským a jihomoravským fotbalovým příznivcům ale chceme dopřát ještě víc. Zbrojovku se pokusíme následovat - uděláme všechno pro to, abychom Brnu mohli společně v příští sezoně nabídnout dvojité prvoligové menu,“ stojí na účtu Artisu na síti X.
Nejnovější účastník české nejvyšší soutěže bleskově přispěchal s reakcí, když na své sítě umístil známé meme ze seriálu The Office, které vyobrazuje loga obou klubů v posměšném podtextu a trochu popíchl rivala, který bude do posledních kol bojovat o místenku v baráži.
Na svém X účtu přivítala Zbrojovku také Chance Liga. Video doplněné titulkem: „Zdar jak sviňa!,“ hovoří samo za sebe. Mezi známé osobnosti gratulující k postupu se zařadil třeba bývalý premiér Petr Fiala, který ve svém příspěvku na síti X zmínil také blížící se výročí padesáti let od posledního a jediného českého titulu.
Fotbalisté vítězného celku sledovali pondělní bitvu společně u piva a po závěrečném hvizdu a remíze Táborska s Artisem 1:1 mohli vybalit mistrovská trika s potiskem „Zpátky mezi elitou“ a slavit nedostižný náskok osmnácti bodů na čele druhé ligy. Ten znamená jistotu postupu do nejvyšší soutěže.
V Chance Lize však čeká Zbrojovku spousta práce s budování kádru, který své místo mezi elitou uhájí. „V každém přestupovém období kádr oživujeme. Tak to bude i teď. Jsou věci, které říkat můžu a které nechci. V tom budu trošku diplomat. (úsměv) Nějaká jednání už samozřejmě probíhají. Chceme mít zase kádr širší a kvalitní,“ říká po postupu sportovní manažer Martin Jiránek.
Jedním z důležitých dílků postupové skládačky byl také kreativní záložník Lukáš Vorlický, který do Brna přišel v zimě na hostování ze Slavie. „Všechno je v jednání. Zájem o Lukáše máme. Je ale spousta faktorů, které to můžou ovlivnit. Teď byl v rekonvalescenci a myslím, že do čtrnácti dnů bude na hřišti,“ doplňuje manažer druholigového suveréna.
V nejvyšší soutěži Zbrojovka naposledy působila v sezoně 2022/23, kdy pod vedením Martina Haška sestoupila do druhé ligy. Nyní se tradiční značka vrací mezi prvoligovou smetánku a šest kol před koncem Chance Národní Ligy má jistotu postupu. Jaké byly hlavní důvody návratu Zbrojovky do nejvyšší soutěže, čtěte ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|24
|20
|2
|2
|51:19
|62
|2
Táborsko
|24
|13
|5
|6
|41:25
|44
|3
Artis
|24
|12
|6
|6
|39:30
|42
|4
Opava
|24
|11
|8
|5
|39:24
|41
|5
Příbram
|24
|11
|5
|8
|24:25
|38
|6
Žižkov
|24
|11
|5
|8
|32:35
|38
|7
Ústí
|24
|11
|3
|10
|43:37
|36
|8
Baník B
|24
|10
|4
|10
|36:34
|34
|9
Vlašim
|24
|9
|6
|9
|34:26
|33
|10
Slavia B
|24
|9
|5
|10
|36:33
|32
|11
Č. Budějovice
|24
|9
|3
|12
|23:31
|30
|12
Chrudim
|24
|6
|7
|11
|30:43
|25
|13
Prostějov
|24
|5
|8
|11
|26:35
|23
|14
Kroměříž
|24
|7
|2
|15
|21:38
|23
|15
Jihlava
|24
|4
|7
|13
|23:32
|19
|16
Sparta B
|24
|5
|2
|17
|17:48
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup