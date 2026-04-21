Nádvorník po remíze Artisu: Náš druhý gól nebyl z ofsajdu. Proč střídal v úplném závěru?
Rivalské Zbrojovce pogratuloval k přímému postupu do nejvyšší soutěže, svůj tým ocenil za remízu s Táborskem (1:1) a posun na barážovou třetí příčku před Opavu. Jedna věc nicméně Romana Nádvorníka štvala. „Gól, který jsme dali (Quadri Adediran), nebyl z ofsajdu. Viděli jsme to z několika záběrů. Ten hráč byl půl metru pod soupeřem,“ prohlásil kouč Artisu po dohrávce 24. kola druhé ligy. Na pondělního soka ztrácí brněnský celek dva body.
Nedalo se vytěžit z domácího duelu víc než bod?
„Soupeř hrál velice dobře, hlavně v prvním poločase. Snažili jsme se pracovat, kombinovat. Nemůžu hráčům nic vytknout. Smeknout musím i před Táborskem, přijelo velmi dobře připraveno. Pro oba mančafty byl zápas velmi těžký.“
Stačí vám tedy remíza?
„Samozřejmě jsme chtěli vyhrát a dostat se na druhou příčku. Věděli jsme, že je pro nás alfa a omega získat bod. Zažil jsem zápasy o baráž s jinými kluby a soutěž je tak vyrovnaná, že tady může každý vyhrát s kýmkoliv. Potřebujeme být na druhém nebo třetím místě, abychom se tam dostali, a každý bod je důležitý. Poskočili jsme na třetí pozici a teď je na nás, abychom baráž udrželi. Víme, jaký máme úkol.“
Co ten inkasovaný gól?
„Připravovali jsme se na Matějku, Honza Štěrba ho měl dostoupeného, ale on ho stejně přetlačil, dostal se před něj a dal gól. Táborsko bylo ve větší psychické pohodě, ale my jsme to zase nezabalili. Druhý poločas měl od nás velice dobré parametry.“
Po Navrátilově vyrovnání jste po pauze vstřelili druhou branku, kterou však sudí neuznal. Jak jste viděl situaci po akci Vukadinoviče a skórujícího Adedirana?
„Gól, který jsme dali, nebyl z ofsajdu. Viděli jsme to z několika záběrů. Ten hráč byl půl metru pod soupeřem. Tohle mě mrzí.“
Šokoval jste střídáním v posledních sekundách nastaveného času, kdy Jakub Fulnek vyměnil Davida Oseie a aniž by se stihl dotknout balonu, byl konec. Proč jste udělal tento tah?
„Z taktických důvodů. Chtěli jsme vyhrát, viděli jste, že pokyn byl hrát nahoru, měli jsme zájem o tři body. Zároveň jsme věděli, že stěžejní je pro nás jakýkoliv bodový zisk. V dané situaci je pro nás bod zlatý. Proto šel ze hry nejmenší hráč na hřišti a místo něho zkušený. Věřili jsme, že můžeme udeřit i v 95. minutě, je potřeba mít to ale vzadu zabezpečené.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|24
|20
|2
|2
|51:19
|62
|2
Táborsko
|24
|13
|5
|6
|41:25
|44
|3
Artis
|24
|12
|6
|6
|39:30
|42
|4
Opava
|24
|11
|8
|5
|39:24
|41
|5
Příbram
|24
|11
|5
|8
|24:25
|38
|6
Žižkov
|24
|11
|5
|8
|32:35
|38
|7
Ústí
|24
|11
|3
|10
|43:37
|36
|8
Baník B
|24
|10
|4
|10
|36:34
|34
|9
Vlašim
|24
|9
|6
|9
|34:26
|33
|10
Slavia B
|24
|9
|5
|10
|36:33
|32
|11
Č. Budějovice
|24
|9
|3
|12
|23:31
|30
|12
Chrudim
|24
|6
|7
|11
|30:43
|25
|13
Prostějov
|24
|5
|8
|11
|26:35
|23
|14
Kroměříž
|24
|7
|2
|15
|21:38
|23
|15
Jihlava
|24
|4
|7
|13
|23:32
|19
|16
Sparta B
|24
|5
|2
|17
|17:48
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup