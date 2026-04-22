Budějovické Dynamo po zákazu města nesmí do tréninkového areálu. Nepřijatelné, zlobí se klub

České Budějovice vypověděly fotbalovému Dynamu smlouvu ze stadionuZdroj: ČTK / Václav Pancer
Českobudějovická radnice zakázala tamnímu fotbalovému klubu využívat pro potřeby druholigového A-mužstva tréninkový areál na Složišti. Dynamo o tom informovalo na facebooku. Klub označil krok za přímý útok na fungování profesionálního fotbalu ve městě.

Spor mezi českobudějovickou radnicí a Dynamem se prohlubuje. Město před pár dny klubu vypovědělo smlouvu ze stadionu. Rozhodlo se tak poté, co nigerijsko-britská majitelka Dynama Dorothy Nneka Edeová odmítla klub prodat. Radnice chce odkupem řešit podle ní už neúnosnou situaci klubu, která dělá špatné jméno celému městu.

Dynamo mimo jiné až po urgenci a s více než měsíčním zpožděním dodalo vyúčtování služeb za údržbu stadionu na Střeleckém ostrově, jeho externí spolupracovník se navíc v noci natáčel před radnicí, kde vulgárně nadával náměstkovi českobudějovické primátorky Petru Marošovi.

Radnice aktuálně zakázala trénovat druholigovému A-týmu Dynama v areálu na Složišti, mládežnické týmy se tam připravovat dál mohou. Složiště je od loňského roku pod správou kraje, který areál renovuje a financuje.

Dynamo se zlobí: Systematické kroky, které nás poškozují

„Tento krok považujeme za naprosto nepřijatelný a účelový zásah, jehož cílem je zjevně co nejvíce znepříjemnit fungování fotbalového klubu. Nejde o nedorozumění ani o administrativní rozhodnutí - jde o vědomý a cílený krok proti SK Dynamo České Budějovice,“ uvedl klub.

„V tuto chvíli je již zřejmé, že ze strany vedení města nejde o žádnou reálnou snahu o jednání, hledání kompromisu nebo řešení situace. Naopak jsme svědky systematických kroků, které poškozují klub, jeho hráče, zaměstnance i fanoušky. Takové jednání považujeme za nepřijatelné a za přímý útok na fungování profesionálního fotbalu ve městě,“ doplnilo Dynamo.

Jihočechům aktuálně v druholigové tabulce patří 11. místo. Výpovědní lhůta smlouvy ze stadionu je rok a začne platit 1. května. Dynamu tak hrozí, že na Střeleckém ostrově nestihne dokončit příští sezonu. Ve hře může být stěhování klubu z města, Dynamo také nemusí dostat potřebnou licenci od Fotbalové asociace ČR.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka24202251:1962
2Táborsko24135641:2544
3Artis24126639:3042
4Opava24118539:2441
5Příbram24115824:2538
6Žižkov24115832:3538
7Ústí241131043:3736
8Baník B241041036:3434
9Vlašim2496934:2633
10Slavia B24951036:3332
11Č. Budějovice24931223:3130
12Chrudim24671130:4325
13Prostějov24581126:3523
14Kroměříž24721521:3823
15Jihlava24471323:3219
16Sparta B24521717:4817
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

