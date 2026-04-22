Budějovické Dynamo po zákazu města nesmí do tréninkového areálu. Nepřijatelné, zlobí se klub
Českobudějovická radnice zakázala tamnímu fotbalovému klubu využívat pro potřeby druholigového A-mužstva tréninkový areál na Složišti. Dynamo o tom informovalo na facebooku. Klub označil krok za přímý útok na fungování profesionálního fotbalu ve městě.
Spor mezi českobudějovickou radnicí a Dynamem se prohlubuje. Město před pár dny klubu vypovědělo smlouvu ze stadionu. Rozhodlo se tak poté, co nigerijsko-britská majitelka Dynama Dorothy Nneka Edeová odmítla klub prodat. Radnice chce odkupem řešit podle ní už neúnosnou situaci klubu, která dělá špatné jméno celému městu.
Dynamo mimo jiné až po urgenci a s více než měsíčním zpožděním dodalo vyúčtování služeb za údržbu stadionu na Střeleckém ostrově, jeho externí spolupracovník se navíc v noci natáčel před radnicí, kde vulgárně nadával náměstkovi českobudějovické primátorky Petru Marošovi.
Radnice aktuálně zakázala trénovat druholigovému A-týmu Dynama v areálu na Složišti, mládežnické týmy se tam připravovat dál mohou. Složiště je od loňského roku pod správou kraje, který areál renovuje a financuje.
Dynamo se zlobí: Systematické kroky, které nás poškozují
„Tento krok považujeme za naprosto nepřijatelný a účelový zásah, jehož cílem je zjevně co nejvíce znepříjemnit fungování fotbalového klubu. Nejde o nedorozumění ani o administrativní rozhodnutí - jde o vědomý a cílený krok proti SK Dynamo České Budějovice,“ uvedl klub.
„V tuto chvíli je již zřejmé, že ze strany vedení města nejde o žádnou reálnou snahu o jednání, hledání kompromisu nebo řešení situace. Naopak jsme svědky systematických kroků, které poškozují klub, jeho hráče, zaměstnance i fanoušky. Takové jednání považujeme za nepřijatelné a za přímý útok na fungování profesionálního fotbalu ve městě,“ doplnilo Dynamo.
Jihočechům aktuálně v druholigové tabulce patří 11. místo. Výpovědní lhůta smlouvy ze stadionu je rok a začne platit 1. května. Dynamu tak hrozí, že na Střeleckém ostrově nestihne dokončit příští sezonu. Ve hře může být stěhování klubu z města, Dynamo také nemusí dostat potřebnou licenci od Fotbalové asociace ČR.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|24
|20
|2
|2
|51:19
|62
|2
Táborsko
|24
|13
|5
|6
|41:25
|44
|3
Artis
|24
|12
|6
|6
|39:30
|42
|4
Opava
|24
|11
|8
|5
|39:24
|41
|5
Příbram
|24
|11
|5
|8
|24:25
|38
|6
Žižkov
|24
|11
|5
|8
|32:35
|38
|7
Ústí
|24
|11
|3
|10
|43:37
|36
|8
Baník B
|24
|10
|4
|10
|36:34
|34
|9
Vlašim
|24
|9
|6
|9
|34:26
|33
|10
Slavia B
|24
|9
|5
|10
|36:33
|32
|11
Č. Budějovice
|24
|9
|3
|12
|23:31
|30
|12
Chrudim
|24
|6
|7
|11
|30:43
|25
|13
Prostějov
|24
|5
|8
|11
|26:35
|23
|14
Kroměříž
|24
|7
|2
|15
|21:38
|23
|15
Jihlava
|24
|4
|7
|13
|23:32
|19
|16
Sparta B
|24
|5
|2
|17
|17:48
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup