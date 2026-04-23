Přestěhuje se Dynamo do Chomutova? Probíhají klíčové schůzky, zapojí se i FAČR
Na hřišti oslavilo českobudějovické Dynamo v neděli výhru 1:0 v domácím utkání druhé ligy proti Kroměříži, mnohem důležitější věci ohledně budoucnosti klubu se ovšem dějí mimo trávník. Pokračuje spor mezi majitelkou Nnekou Ede a představiteli jihočeského kraje a města. Zahraniční vlastník podle informací iSportu, které přinesl také Deník, řeší možné stěhování klubu do Chomutova, kde může najít stadion odpovídající pro hraní profesionální soutěže.
Zástupci města Českých Budějovic vzkázali už minulý týden majitelce Dynama, že by od ní rádi klub odkoupili a budovali tradiční značku jiným způsobem. Nneka Ede reagovala tak, že klub neprodá, jednání města a kraje označila za nepřiměřený nátlak.
Narůstající spor pokračuje i tento týden – áčko Dynama aktuálně nesmí trénovat v areálu na Složišti, který vlastní město a kde funguje mimo jiné jihočeská akademie. Ve středu se k situaci v Dynamu obšírně vyjádřil i vlivný jihočeský hejtman Martin Kuba (Naše Česko), na něj reagoval klub ve svém obsáhlém prohlášení.
Město vlastní i stadion Střelecký ostrov, na kterém jihočeský Dynamo hraje, minulý týden podalo klubu oficiální výpověď v trvání dvanácti měsíců, lhůta poběží od 1. května. Stávající majitelka musí vyřešit, kde bude hrát závěr příští sezony, jinak jí hrozí, že klub nedostane na příští sezonu licenci ani pro druhou ligu.
Aktuálně hledá odpovídající zázemí, pokud by se značku Dynamo rozhodla přesunout jinam. Podle redakčních zdrojů probíhají jednání o možnosti hrát v Chomutově. Klub hrající divizi vlastní stadion splňující podmínky pro druhou ligu, v celé záležitosti se má zapojovat i majitel druholigového Ústí Přemysl Kubáň.
S majitelkou Dynama se setkal minulý týden, veřejně se jí opakovaně zastal. Kubáň má blízko k šéfovi Chomutova Radkovi Zaťkovi a snaží se pomoct možnému přesunu Dynama na sever Čech. Ve čtvrtek mělo dojít v Praze na schůzku zástupců Ústeckého kraje, Dynama a Chomutova, aby si nastínili možnosti případné spolupráce.
Termíny se rychle krátí
Majitelka Ede ale podle informací iSportu aktuálně v Česku není. V Praze by měla být v pondělí, kdy dojde na další důležitou schůzku - tentokrát na Strahově s vedením FAČR. Jakýkoliv případný přenos licence či spojování klubů musí schválit výkonný výbor asociace.
Termíny pro dodání podkladů pro rozhodnutí licenční komise se rychle krátí, proto musí majitelka Ede jednat rychle. Už 5. května začne ze strany komise posuzování podkladů, které během jara dávají kluby dohromady pro působení v profesionálních soutěžích. Rozhodnutí o udělení/zamítnutí licence kluby obdrží 19. května. Do 28. května je možné se proti rozhodnutí odvolat, 2. června padne definitivní verdikt.
Dynamo není jediný profesionální klub, který řeší problémy se stadionem. Podobně je na tom druholigová Chrudim, která aktuální sezonu hraje v Pardubicích. Ani na příští sezonu nemůže nastupovat ve svém městě, podle informací iSportu ale nejspíš ve stávajícím azylu pokračovat nebude – Pardubicím by klub měl dlužit přibližně milion korun za pronájem stadionu, jeden zápas klub má stát zhruba 180 000 korun. Také v případě Chrudimi je možné, že kluboví zástupci jednají s Chomutovem s možností hrát druhou ligu příští sezonu tam.
Klíčová data pro licenci na druhou ligu
- 5.5. Kontrola a posouzení podkladů od klubu žádajícího o licenci
- 19.5. Rozhodnuti o licenci
- 19.5.-28.5. Možnost podání odvolání
- 2.6. Definitivní rozhodnutí o udělení licence
- 5.6. Oznámení výsledku licenčního řízení s účastníky druhé ligy
