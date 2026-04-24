Jízda Ústí pokračuje, výhrou nad Žižkovem se přiblížilo baráži. Vlašim - Prostějov 1:1
Fotbalisté Ústí nad Labem v předehrávce 25. kola druhé ligy porazili Žižkov hladce 3:0. Severočeši v neúplné tabulce přeskočili soupeře a na páté příčce ztrácejí tři body na třetí místo, které znamená účast v baráži o nejvyšší soutěže. Ve druhém utkání Vlašim remizovala s Prostějovem 1:1.
Ústí potvrdilo aktuální formu a vyhrálo páté z posledních šesti kol. Dvěma góly k tomu pomohl gabonský útočník Do Marcolino, úvodní branku dal Richter. Žižkov prožívá dílčí krizi, z posledních tří kol vytěžil jediný bod.
Neporažena zůstává v jarní části sezony Vlašim, proti Prostějovu ale nepotvrdila roli favorita a po úvodním inkasovaném gólu musela vzít zavděk remízou 1:1. Středočeši jsou v neúplné tabulce osmí. Prostějov prohrál jediné z posledních pěti kol a na 13. místě má pětibodový náskok na sestupové příčky.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|24
|20
|2
|2
|51:19
|62
|2
Táborsko
|24
|13
|5
|6
|41:25
|44
|3
Artis
|24
|12
|6
|6
|39:30
|42
|4
Opava
|24
|11
|8
|5
|39:24
|41
|5
Ústí
|25
|12
|3
|10
|46:37
|39
|6
Příbram
|24
|11
|5
|8
|24:25
|38
|7
Žižkov
|25
|11
|5
|9
|32:38
|38
|8
Vlašim
|25
|9
|7
|9
|35:27
|34
|9
Baník B
|24
|10
|4
|10
|36:34
|34
|10
Slavia B
|24
|9
|5
|10
|36:33
|32
|11
Č. Budějovice
|24
|9
|3
|12
|23:31
|30
|12
Chrudim
|24
|6
|7
|11
|30:43
|25
|13
Prostějov
|25
|5
|9
|11
|27:36
|24
|14
Kroměříž
|24
|7
|2
|15
|21:38
|23
|15
Jihlava
|24
|4
|7
|13
|23:32
|19
|16
Sparta B
|24
|5
|2
|17
|17:48
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup