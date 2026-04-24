Jízda Ústí pokračuje, výhrou nad Žižkovem se přiblížilo baráži. Vlašim - Prostějov 1:1

Fotbalisté Ústí nad Labem se radují ze vstřelené branky
Fotbalisté Ústí nad Labem se radují ze vstřelené brankyZdroj: fkviagemusti.cz
ČTK, iSport.cz
Chance Národní Liga
Fotbalisté Ústí nad Labem v předehrávce 25. kola druhé ligy porazili Žižkov hladce 3:0. Severočeši v neúplné tabulce přeskočili soupeře a na páté příčce ztrácejí tři body na třetí místo, které znamená účast v baráži o nejvyšší soutěže. Ve druhém utkání Vlašim remizovala s Prostějovem 1:1.

Ústí potvrdilo aktuální formu a vyhrálo páté z posledních šesti kol. Dvěma góly k tomu pomohl gabonský útočník Do Marcolino, úvodní branku dal Richter. Žižkov prožívá dílčí krizi, z posledních tří kol vytěžil jediný bod.

Neporažena zůstává v jarní části sezony Vlašim, proti Prostějovu ale nepotvrdila roli favorita a po úvodním inkasovaném gólu musela vzít zavděk remízou 1:1. Středočeši jsou v neúplné tabulce osmí. Prostějov prohrál jediné z posledních pěti kol a na 13. místě má pětibodový náskok na sestupové příčky.

Chance Národní Liga 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka24202251:1962
2Táborsko24135641:2544
3Artis24126639:3042
4Opava24118539:2441
5Ústí251231046:3739
6Příbram24115824:2538
7Žižkov25115932:3838
8Vlašim2597935:2734
9Baník B241041036:3434
10Slavia B24951036:3332
11Č. Budějovice24931223:3130
12Chrudim24671130:4325
13Prostějov25591127:3624
14Kroměříž24721521:3823
15Jihlava24471323:3219
16Sparta B24521717:4817
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Doporučujeme

Články z jiných titulů