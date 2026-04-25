ONLINE: Artis proti Dynamu, souboj na spodku tabulky. Táborsko hraje s Příbramí

Zprava Jan Sedlák z Artisu a Lukáš Matějka z Táborska v hlavičkovém souboji
Artis hostil doma Táborsko
Ústí porazilo Žižkov 3:0, na snímku si kryje mír ústecký Antonín Fantiš
Zdeněk Ondrášek patří k oporám Viktorie Žižkov
Trenér Jindřich Tichai věří, že tradice předurčuje Viktorii Žižkov do první ligy
Fotbalisté Ústí nad Labem se radují ze vstřelené branky
Třemi zápasy v sobotu pokračuje program 25. kola fotbalové Chance Národní Ligy. Kroměříž, která bojuje o záchranu, doma vyzve Chrudim, ambiciózní Artis doma hraje s Českými Budějovicemi. Další aspirant na postup do baráže, Táborsko, bojuje s Příbramí. Už v pátek Ústí nad Labem porazilo Žižkov hladce 3:0 a Vlašim remizovala 1:1 s Prostějovem. Všechna utkání druhé ligy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Ústí potvrdilo aktuální formu a vyhrálo páté z posledních šesti kol. Dvěma góly k tomu pomohl gabonský útočník Do Marcolino, úvodní branku dal Richter. Žižkov prožívá dílčí krizi, z posledních tří kol vytěžil jediný bod.

Neporažena zůstává v jarní části sezony Vlašim, proti Prostějovu ale nepotvrdila roli favorita a po úvodním inkasovaném gólu musela vzít zavděk remízou 1:1. Středočeši jsou v neúplné tabulce osmí. Prostějov prohrál jediné z posledních pěti kol a na 13. místě má pětibodový náskok na sestupové příčky.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka24202251:1962
2Táborsko24135641:2544
3Artis24126639:3042
4Opava24118539:2441
5Ústí251231046:3739
6Příbram24115824:2538
7Žižkov25115932:3838
8Vlašim2597935:2734
9Baník B241041036:3434
10Slavia B24951036:3332
11Č. Budějovice24931223:3130
12Chrudim24671130:4325
13Prostějov25591127:3624
14Kroměříž24721521:3823
15Jihlava24471323:3219
16Sparta B24521717:4817
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

