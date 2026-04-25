Táborsko udrželo náskok před Artisem. Kroměříž si pomohla v boji o záchranu

Artis porazil České Budějovice a udržel třetí místo
Artis porazil České Budějovice a udržel třetí místo
Ústí porazilo Žižkov 3:0, na snímku si kryje mír ústecký Antonín Fantiš
Zdeněk Ondrášek patří k oporám Viktorie Žižkov
Trenér Jindřich Tichai věří, že tradice předurčuje Viktorii Žižkov do první ligy
Fotbalisté Táborska vyhráli v 25. kole druhé ligy nad Příbramí 2:1 a jsou dál druzí o dva body před Artisem. Brněnský tým doma zdolal po obratu České Budějovice taktéž 2:1. Nováček Kroměříž v záchranářském souboji navzdory půlhodinovému oslabení porazila Chrudim 1:0. Už v pátek Ústí nad Labem porazilo Žižkov hladce 3:0 a Vlašim remizovala 1:1 s Prostějovem. 

Táborsko poslal do vedení už ve třetí minutě Voleský. Další zásah přidal Matějka, jenž se 14. gólem v druholigové sezoně osamostatnil v čele tabulky nejlepších střelců soutěže. Rychle snížil Jedlička, na srovnání však hosté nedosáhli.

Jihočeši bodovali čtvrté kolo po sobě. V čele druhé ligy je brněnská Zbrojovka, která si už v pondělí s předstihem zajistila návrat do nejvyšší soutěže po třech letech. Příbram nezvítězila ve třech z minulých čtyř zápasů a vzdálila se jí třetí příčka, která jako poslední zaručuje start v baráži. Nyní na ni ztrácí sedm bodů.

Třetí je Artis. Ten sice prohrával po Vaníčkově trefě, v první půli ale srovnal Fomba. Malijský útočník po změně stran otočil skóre. Domácí neprohráli třetí kolo po sobě. Dynamo nebodovalo ve třetím z posledních čtyř kol a je jedenácté.

O těsné výhře Kroměříže nad Chrudimí rozhodl v 54. minutě z penalty střídající Saal. Po hodině hry byl po druhé žluté kartě vyloučen Otrísal, jenže hosté přesilovku nezužitkovali. Hanácká Slavia bodovala ve třetím z posledních čtyř kol a poskočila na 12. příčku o bod před dnešního soupeře. Východočeši prohráli čtvrtý z minulých pěti duelů.

Ústí potvrdilo aktuální formu a vyhrálo páté z posledních šesti kol. Dvěma góly k tomu pomohl gabonský útočník Do Marcolino, úvodní branku dal Richter. Žižkov prožívá dílčí krizi, z posledních tří kol vytěžil jediný bod.

Neporažena zůstává v jarní části sezony Vlašim, proti Prostějovu ale nepotvrdila roli favorita a po úvodním inkasovaném gólu musela vzít zavděk remízou 1:1. Středočeši jsou v neúplné tabulce osmí. Prostějov prohrál jediné z posledních pěti kol a na 13. místě má pětibodový náskok na sestupové příčky.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka24202251:1962
2Táborsko25145643:2647
3Artis25136641:3145
4Opava24118539:2441
5Ústí251231046:3739
6Příbram25115925:2738
7Žižkov25115932:3838
8Vlašim2597935:2734
9Baník B241041036:3434
10Slavia B24951036:3332
11Č. Budějovice25931324:3330
12Kroměříž25821522:3826
13Chrudim25671230:4425
14Prostějov25591127:3624
15Jihlava24471323:3219
16Sparta B24521717:4817
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

