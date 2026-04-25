Táborsko udrželo náskok před Artisem. Kroměříž si pomohla v boji o záchranu
Fotbalisté Táborska vyhráli v 25. kole druhé ligy nad Příbramí 2:1 a jsou dál druzí o dva body před Artisem. Brněnský tým doma zdolal po obratu České Budějovice taktéž 2:1. Nováček Kroměříž v záchranářském souboji navzdory půlhodinovému oslabení porazila Chrudim 1:0. Už v pátek Ústí nad Labem porazilo Žižkov hladce 3:0 a Vlašim remizovala 1:1 s Prostějovem.
Táborsko poslal do vedení už ve třetí minutě Voleský. Další zásah přidal Matějka, jenž se 14. gólem v druholigové sezoně osamostatnil v čele tabulky nejlepších střelců soutěže. Rychle snížil Jedlička, na srovnání však hosté nedosáhli.
Jihočeši bodovali čtvrté kolo po sobě. V čele druhé ligy je brněnská Zbrojovka, která si už v pondělí s předstihem zajistila návrat do nejvyšší soutěže po třech letech. Příbram nezvítězila ve třech z minulých čtyř zápasů a vzdálila se jí třetí příčka, která jako poslední zaručuje start v baráži. Nyní na ni ztrácí sedm bodů.
Třetí je Artis. Ten sice prohrával po Vaníčkově trefě, v první půli ale srovnal Fomba. Malijský útočník po změně stran otočil skóre. Domácí neprohráli třetí kolo po sobě. Dynamo nebodovalo ve třetím z posledních čtyř kol a je jedenácté.
O těsné výhře Kroměříže nad Chrudimí rozhodl v 54. minutě z penalty střídající Saal. Po hodině hry byl po druhé žluté kartě vyloučen Otrísal, jenže hosté přesilovku nezužitkovali. Hanácká Slavia bodovala ve třetím z posledních čtyř kol a poskočila na 12. příčku o bod před dnešního soupeře. Východočeši prohráli čtvrtý z minulých pěti duelů.
Ústí potvrdilo aktuální formu a vyhrálo páté z posledních šesti kol. Dvěma góly k tomu pomohl gabonský útočník Do Marcolino, úvodní branku dal Richter. Žižkov prožívá dílčí krizi, z posledních tří kol vytěžil jediný bod.
Neporažena zůstává v jarní části sezony Vlašim, proti Prostějovu ale nepotvrdila roli favorita a po úvodním inkasovaném gólu musela vzít zavděk remízou 1:1. Středočeši jsou v neúplné tabulce osmí. Prostějov prohrál jediné z posledních pěti kol a na 13. místě má pětibodový náskok na sestupové příčky.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|24
|20
|2
|2
|51:19
|62
|2
Táborsko
|25
|14
|5
|6
|43:26
|47
|3
Artis
|25
|13
|6
|6
|41:31
|45
|4
Opava
|24
|11
|8
|5
|39:24
|41
|5
Ústí
|25
|12
|3
|10
|46:37
|39
|6
Příbram
|25
|11
|5
|9
|25:27
|38
|7
Žižkov
|25
|11
|5
|9
|32:38
|38
|8
Vlašim
|25
|9
|7
|9
|35:27
|34
|9
Baník B
|24
|10
|4
|10
|36:34
|34
|10
Slavia B
|24
|9
|5
|10
|36:33
|32
|11
Č. Budějovice
|25
|9
|3
|13
|24:33
|30
|12
Kroměříž
|25
|8
|2
|15
|22:38
|26
|13
Chrudim
|25
|6
|7
|12
|30:44
|25
|14
Prostějov
|25
|5
|9
|11
|27:36
|24
|15
Jihlava
|24
|4
|7
|13
|23:32
|19
|16
Sparta B
|24
|5
|2
|17
|17:48
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup