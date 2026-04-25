Žižkov si po debaklu odstřelil baráž. Kouč Tichai: Viktorka do ligy historicky patří, ale…
Po ztrátách favoritů se zamíchali do boje o baráž o Chance Ligu, jenže s podobnými úvahami je nejspíš konec. Po výplachu 0:3 v Ústí nad Labem fotbalisté Viktorie Žižkov spadli zpátky na zem. „Byl to nejslabší jarní výkon, omlouváme se fanouškům,“ řekl trenér Jindřich Tichai.
Tichai v minulé sezoně skončil s Chrudimí na druhém místě a v baráži vyzval Pardubice. Stejný majstrštyk se mu může povést i se Žižkovem, dalším týmem, který nepatří k druholigovým favoritům. Kdyby Pražané zvládli souboj s tabulkovým sousedem z Ústí, přiblížili se třetímu Artisu na dostřel s tím, že s Brňany i Táborskem budou ještě v závěru sezony hrát.
Tvrdý direkt ze severu Čech plány mění, při prohře 0:3 úřadoval domácí útočník Marcolino poté, co dvakrát udeřil hlavou po standardkách. „Baráž nebyla daleko, ale porážkou jsme si to hodně zkomplikovali. Na druhou stranu jsme se o ní v kabině ani nebavili, cíl baráže před nás nebyl postaven,“ klidnil emoce Tichai.
„Ústí bylo ve všem lepší. Od nás to vypadalo, jak kdybychom se poprvé sešli na hřišti a koukali po sobě,“ divil se stabilní člen žižkovské defenzivy Marek Richter. „Na baráž nekoukáme, ale každá porážka bolí. Každý by chtěl samozřejmě postupovat, proto fotbal hrajeme. Máme silný a zkušený mančaft včetně mixu mladých hráčů,“ pokračoval a nastínil, v čem je druhá liga specifická, a proč vyjma Zbrojovky klopýtají všichni z vrchu tabulky.
„Můžete prohrát s každým. Není velký rozdíl mezi námi a Táborskem nebo Opavou. Kromě Zbrojovky tady není mančaft, o němž byste řekli, že všechny porazí. Hodně se běhá, je to soubojové. Rozhodují detaily,“ všiml si bek.
Letos to s baráží asi nevyjde, ale snaha o nejvyšší soutěž na Žižkově (navzdory komplikacím se stadionem) v budoucnu je. „Historicky Viktorka do ligy patří. Na začátku jsme si řekli, že v několikaletém horizontu o první lize mluvit můžeme. Nejdřív je potřeba dobudovat kádr a postup si zasloužit. Na každého, kdo je součástí klubu a vstoupí na náš stadion, historie dýchne. To si nekoupíte, to se buduje a tvoří strašně dlouho. Je to obrovský závazek a už proto bychom rádi Viktorku viděli výš,“ zasnil se Tichai a ocenil fanoušky, kteří v Ústí vytvořili Žižkovu prakticky domácí prostředí a předvedli solidní pyro show.
„Nemám slov. Podle mě utečou z práce, aby mohli odjet na venkovní zápas. Málokdo dneska dělá do půl čtvrté,“ pochválil kouč.
A zamyslel se nad hypotetickou otázkou, zda je možné, aby po případném sestupu sparťanského béčka letenští mladíci proudili v novém ročníku třeba i na Žižkov, na jehož stadionu ostatně aktuálně hrají své zápasy. „Představit si dokážu všelicos, ale je to otázka spíš na vedení Sparty, jaké mají plány se svými hráči. Ale to víte, že bych si z každého druholigového týmu vybral hráče, který by se nám hodil.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|24
|20
|2
|2
|51:19
|62
|2
Táborsko
|24
|13
|5
|6
|41:25
|44
|3
Artis
|24
|12
|6
|6
|39:30
|42
|4
Opava
|24
|11
|8
|5
|39:24
|41
|5
Ústí
|25
|12
|3
|10
|46:37
|39
|6
Příbram
|24
|11
|5
|8
|24:25
|38
|7
Žižkov
|25
|11
|5
|9
|32:38
|38
|8
Vlašim
|25
|9
|7
|9
|35:27
|34
|9
Baník B
|24
|10
|4
|10
|36:34
|34
|10
Slavia B
|24
|9
|5
|10
|36:33
|32
|11
Č. Budějovice
|24
|9
|3
|12
|23:31
|30
|12
Chrudim
|24
|6
|7
|11
|30:43
|25
|13
Prostějov
|25
|5
|9
|11
|27:36
|24
|14
Kroměříž
|24
|7
|2
|15
|21:38
|23
|15
Jihlava
|24
|4
|7
|13
|23:32
|19
|16
Sparta B
|24
|5
|2
|17
|17:48
|17
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup