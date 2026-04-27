Majitelka Dynama jednala s vedením FAČR: Máme několik možností. Piráti kritizují město
V pondělí dopoledne se na Strahově sešli zástupci Českých Budějovic s představiteli FAČR, aby řešili stávající nepříjemnou situaci druholigové organizace. Probíhá spor s vedením města, od kterého Dynamo obdrželo výpověď ze stadionu Střelecký ostrov. Majitelka Dorothy Nneka Ede vysvětlovala Davidu Trundovi a dalším důležitým lidem na asociaci své postoje k aktuálnímu stavu, další schůzky by měly následovat v týdnu. „Probrali jsme několik možných řešení,“ vzkázala Ede na dotazy deníku Sport a serveru iSport.
Britská majitelka Dynama Nneka Ede přiletěla do Česka, aby se pokusila najít řešení aktuálního stavu, do kterého se klub dostal kvůli probíhajícím sporům s městem. Od vedení Českých Budějovic obdržel výpověď ze smlouvy o nájmu stadionu, hrozí, že bez odpovídajícího zázemí nedostane licenci pro druhou ligu na příští sezonu. Což by výrazně ohrozilo budoucnost celého profesionálního fotbalu ve městě.
Představitelé jihočeské metropole navrhli zahraniční šéfce klubu variantu, aby Dynamo prodala městu. Ta odmítla s tím, že se nenechá zastrašit jednáním pod tlakem. Hledá další možnosti, ve hře je i stěhování klubu do jiného města.
Scénáře dalšího postupu diskutovala na pondělním jednání s vedením FAČR v jeho pražském sídle na Strahově. „Vyslechli jsme si pozici FAČR, jako klub oceňujeme, že se tohle setkání uskutečnilo,“ vyjádřila se Ede pro deník Sport a web iSport. „Probrali jsme několik možných řešení, další vývoj ukáže, pro co se rozhodneme. Všechno bylo prezentováno věcně a korektně,“ vyzdvihla.
Pokud by se Ede rozhodla přesunout klub jinam, potřebuje souhlas výkonného výboru FAČR. Jasnou podporu pro tuhle variantu ve vedení asociace podle informací redakce v tuhle chvíli nemá. „Z našeho pohledu FAČR situaci vnímá jako velmi neobvyklou a nestandardní. Pořád věříme, že se najde řešení akceptovatelné pro všechny strany. Zvažujeme různé varianty a ještě nebylo finálně rozhodnuto,“ dodala. FAČR se k jednání oficiálně vyjádřit nechtělo.
Pravděpodobně ve středu by mělo dojít ke schůzce představitelů jihočeského klubu s vedením města. „S majitelkou jsme ve spojení, měli bychom se sejít v nejbližších dnech. Stále platí, že máme zájem Dynamo dočasně koupit a následně ho prodat majiteli, který bude mít jasnou vizi a přinese do klubu i potřebné finance,“ uvedl po pondělním jednání městské rady náměstek primátorky Petr Maroš. „Excesů kolem klubu bylo několik. Chceme situaci vyřešit a prodej Dynama nám připadá jako jediná rozumná alternativa. Věřím, že se s majitelkou sejdeme a někam se posuneme,“ dodal.
V probíhajícím sporu se zatím nepodařilo najít řešení. „Je naprosto nezbytné pokračovat v komunikaci s městem a vyřešit celou situaci společně,“ zdůraznila majitelka Dynama.
Dojde na další fúzi?
Město chce klub od majitelky do svých rukou, ta prodej odmítá. Vedení jihočeského magistrátu je za svůj tlak na odkup klubu kritizováno opozicí. „Českobudějovičtí Piráti označují způsob, jakým vedení města postupuje v kauze SK Dynamo, za nepřijatelný. Podle opozice se z problému s vyúčtováním stala mocenská hra, která může skončit likvidací profesionálního fotbalu ve městě,“ začali Piráti své páteční prohlášení zveřejněné na sociálních sítích.
Majitelky Ede se zastalo také vedení druholigového Ústí, právě kvůli vazbám na sever republiky se během pátku objevily informace o možném přesunu klubu do divizního Chomutova, kde existuje zázemí pro druholigový fotbal. To veřejně odmítl majitel klubu Radek Zaťko.
„Jsme si vědomi časového tlaku spojeného s licenčním procesem a pracujeme na tom, abychom vše vyřešili v příslušném časovém rámci,“ zmínila Ede. „Jak jsem opakovaně uvedla, klub neprodám pod tlakem. Nepřišla jsem do České republiky prodat klub ani ne deset měsíců po jeho akvizici,“ připomněla letní příchod do Dynama a zopakovala, že není připravená organizaci předat městu.
V současné chvíli běží licenční proces nutný pro povolení hrát druhou ligu v další sezoně. Do 5. května probíhá od zodpovědných orgánů FAČR kontrola a posouzení podkladů od klubů žádajících o licenci, 2. června přijde definitivní rozhodnutí o udělení, případně zamítnutí licence.
Jak druholigový celek, který v sobotu prohrál na hřišti Artisu Brno 1:2, dopadne? Pořád může dojít na dohodu s městem a klub zůstane v Českých Budějovicích. Druhou možností, pokud Ede získá souhlas vedení FAČR, je přesun do jiného města, před stávající sezonou například proběhla fúze Vyškova s Příbramí, kam se přesunula druhá liga.
V takovém případě by v jihočeské metropoli vznikl klub s novým názvem. Musel by začít od nejnižší soutěže, nebo získat licenci jinde. Třeba by došlo na dohodu s Táborskem, které aktuálně hraje v čele druhé ligy a bojuje o barážové pozice, z nichž je možnost postoupit do nejvyšší soutěže.
První liga by se pak mohla hrát na stadionu v Budějovicích, protože Táborsko nemá potřebné zázemí, aktuálně řeší i splnění podmínek pro druhou ligu na další sezony.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|25
|21
|2
|2
|52:19
|65
|2
Táborsko
|25
|14
|5
|6
|43:26
|47
|3
Artis
|25
|13
|6
|6
|41:31
|45
|4
Opava
|25
|11
|9
|5
|39:24
|42
|5
Ústí
|25
|12
|3
|10
|46:37
|39
|6
Příbram
|25
|11
|5
|9
|25:27
|38
|7
Žižkov
|25
|11
|5
|9
|32:38
|38
|8
Baník B
|25
|11
|4
|10
|38:35
|37
|9
Vlašim
|25
|9
|7
|9
|35:27
|34
|10
Slavia B
|25
|9
|5
|11
|36:34
|32
|11
Č. Budějovice
|25
|9
|3
|13
|24:33
|30
|12
Kroměříž
|25
|8
|2
|15
|22:38
|26
|13
Chrudim
|25
|6
|7
|12
|30:44
|25
|14
Prostějov
|25
|5
|9
|11
|27:36
|24
|15
Jihlava
|25
|4
|7
|14
|24:34
|19
|16
Sparta B
|25
|5
|3
|17
|17:48
|18
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup