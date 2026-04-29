Posun v Dynamu: náznak dočasné dohody, město zavrhlo koupi klubu. Stadion neprodá
Středeční schůzka v Praze mezi majitelkou Dynama České Budějovice Nnekou Ede a zástupci města přinesla náznak možného smíru. Náměstek primátorky Petr Maroš (Naše Česko) na svém facebookovém profilu uvedl, že zahraniční šéfce se svými kolegy předložili návrh na dočasné řešení, jak zachovat ve městě druhou ligu pro další sezonu. Město dle jeho vyjádření nebude dále usilovat o koupi klubových akcií, zároveň bude víc dohlížet na dění v akademii. Odmítlo možný prodej stadionu směrem ke stávající majitelce.
Pozitivní posun. Tak se dá nazvat výstup ze středeční schůzky, jak ho popsal náměstek primátorky Českých Budějovic Petr Maroš. Zástupci města se sešli s majitelkou Dynama Nnekou Ede a navrhli jí dočasné řešení, jak stávající patovou situaci vyřešit.
Vyhrocené vztahy mezi vedením klubu a zástupci města vyeskalovaly do bodu, kdy město podalo klubu výpověď z nájmu ze stadionu a po zahraniční majitelce chtělo, aby městu odprodala klubové akcie. Středeční setkání ale přineslo posun k možnému urovnání situace.
Podle Maroše město přišlo s dočasným řešením, jak klubu umožnit hrát druhou ligu v příští sezoně. Při výpovědi ze stadionu, která měla naběhnout od 1. května, by Dynamo nemělo kde odehrát závěru následujícího ročníku. Hrozilo, že nedostane licenci potřebnou pro hraní v profesionální soutěži.
Majitelka Ede zavrhla variantu, že by klub prodala městu, nechtěla jednat pod nátlakem. Řešila možný přesun jinam, v úterý klub vydal prohlášení, že městu nabídl odkup stadionu Střelecký ostrov, kde mu poběží podaná výpověď.
Návrh nové dohody je takový, že město netrvá na koupi klubových akcií, zároveň odmítlo, že by klubu přepustilo stadion. Navrhlo možné dočasné řešení s tím, že by posílilo svou roli v chodu klubové mládežnické akademie, kterou spolu s jihočeským krajem financuje.
Pokud s návrhem bude souhlasit i majitelka Dynama, mohly by se vyhrocené vztahy urovnat tak, aby na jihu Čech nebyl v ohrožení profesionální fotbal.
VYJÁDŘENÍ NÁMĚSTKA PRIMÁTORKY ČESKÝCH BUDĚJOVIC PETRA MAROŠE:
„Na dnešním pražském jednání s paní Ede a jejím týmem, kde se mnou byl hejtman Martin Kuba, jsme Dynamu předložili návrh na dočasné řešení, které v Budějcích zachová pro příští rok druhou ligu a posílí pozice kraje a města v akademii, kteří ji stejně z velké části platí. Paní Ede dá vědět během příštího týdne, zda je to pro ní akceptovatelné řešení. Zároveň jsme se dohodli, že město nebude dále usilovat o koupi akciové společnosti Dynamo, která na prodej aktuálně není. Stejně tak není na prodej stadion na Střeleckém ostrově, což jsme paní Ede také řekli.
Dnešní jednání vnímám jako zlomové pro budoucnost budějckého fotbalu, i když několik dalších bude muset ještě následovat a specifikovat partnerství po omezenou dobu. Jednání se z časových důvodů nemohl zúčastnit třetí vyjednavač Viktor Lavička, se kterým jsme si nabídnuté řešení odsouhlasili už včera.“
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|25
|21
|2
|2
|52:19
|65
|2
Táborsko
|25
|14
|5
|6
|43:26
|47
|3
Artis
|25
|13
|6
|6
|41:31
|45
|4
Opava
|25
|11
|9
|5
|39:24
|42
|5
Ústí
|25
|12
|3
|10
|46:37
|39
|6
Příbram
|25
|11
|5
|9
|25:27
|38
|7
Žižkov
|25
|11
|5
|9
|32:38
|38
|8
Baník B
|25
|11
|4
|10
|38:35
|37
|9
Vlašim
|25
|9
|7
|9
|35:27
|34
|10
Slavia B
|25
|9
|5
|11
|36:34
|32
|11
Č. Budějovice
|25
|9
|3
|13
|24:33
|30
|12
Kroměříž
|25
|8
|2
|15
|22:38
|26
|13
Chrudim
|25
|6
|7
|12
|30:44
|25
|14
Prostějov
|25
|5
|9
|11
|27:36
|24
|15
Jihlava
|25
|4
|7
|14
|24:34
|19
|16
Sparta B
|25
|5
|3
|17
|17:48
|18
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup