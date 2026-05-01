Další Sima? Nabídky přijdou, tohle nevidíte ani v lize, říká Habanec o gabonském zjevení
Přestože má v kádru třetího nejlepšího střelce Chance Národní ligy, devítigólového Davida Černého, v útoku aktuálně trenér ústeckého Viagemu Svatopluk Habanec sází na zimní akvizici ze druhé portugalské ligy Alana Do Marcolina (24). „Nechci přehánět, ale podobné vlastnosti, jakými disponuje, často nevidíte ani v první lize,“ zamýšlí se bývalý kouč Slovácka či brněnské Zbrojovky.
Čtyři góly v devíti zápasech. Efektní patička na hřišti Artisu, povedené zakončení proti Českým Budějovicím a dvě tvrdé hlavičky, kterými spláchl Žižkov při výhře Ústí 3:0. „Když skákal při rohu, byli jsme u něj čtyři. U druhého gólu jsme tam byli taky nejméně dva,“ zoufal si obránce Žižkova Marek Richter. „Věděli jsme, jak nabíhá, jenže ukázal kvalitu,“ litoval žižkovský trenér Jindřich Tichai.
I to svědčí o tom, že Gabonec brzy může přerůstat tuzemskou druhou ligu. Odchovanec Rennes si třikrát zahrál ve francouzské Ligue 1, další zkušenosti sbíral v nižších francouzských a portugalských soutěžích.
Napíše podobný příběh jako Abdallah Sima, jenž před šesti lety těsně před vypuknutím covidu přišel z Evianu do tehdy třetiligového Táborska a následně se přes něj a Slavii vyšvihl do top evropských lig?
„Nepředpokládal jsem, že se takhle rychle dostane do formy a stane útočníkem číslo jedna. Přehodil myšlení na náš tým a navnímal, co se po něm žádá,“ vypráví ústecký kouč Habanec.
Severočeši se po postupu z ČFL profesionalizují na všech frontách, v nováčkovské sezoně se ještě mohou trochu přiblížit na dostřel třetí barážové pozice o postup do Chance Ligy. A pokračují v plánu internacionalizace kádru, slovy majitele Přemysla Kubáně se hodlají zaměřit na zahraniční trh, což podtrhli angažováním datového analytika Jakuba Dobiáše. Mohou je k tomu donutit okolnosti: českých hráčů je málo a ti prověření jsou drazí.
„Co si budeme povídat, hráči tmavé pleti jsou momentálně prodejnější,“ ví Habanec. Mezi lukrativní zboží se proto může brzy dostat právě Marcolino, jenž v osmi startech nakoukl i do gabonské reprezentace.
Má to v hlavě srovnané, jezdí trolejbusem
Přes výšku 194cm není jen neohrabaným zakončovatelem hlavou. „Nedokážu to hodit do čísel, ale myslím si, že ještě do konce jarní části na něj přijde několik ligových nabídek a sledovaček. Hráč, který to má srovnané v hlavě, dává góly a podrží míč zády k bráně, takových u nás moc neběhá. Nechci to přehánět, ale často ani v lize,“ přemítá Habanec.
Marcolino navíc není žádným frajírkem. Zatímco řada fotbalistů běžně parkuje u stadionů drahé káry, Gabonec po dvou gólech do sítě Žižkova nasedl se sportovní taškou do městského trolejbusu. Na rozdíl od jiných hráčů dojíždějících obvykle z Prahy, ve městě bydlí. „Má velice dobrý charakter, je učenlivý. Minimálně dvakrát týdně tráví čas u videa, věnuje se rovněž individuální činnosti,“ cení si Habanec.
„Byly na něj jednoznačně dobré reporty ohledně vlastností od lidí z jeho předešlých klubů. Nevím, že by si zatím na něco stěžoval. Zahraniční kluci jsou obecně ochotnější i k tomu, když je pošleme uklízet město,“ reagoval majitel Kubáň v narážce na jednu z klubových kampaní.
„Afričtí hráči chtějí něco dokázat, jsou pokorní, extrémně pracovití. Samozřejmě se najdou výjimky, nejde to generalizovat,“ předesílá Dobiáš.
O víkendu Marcolina čeká složitější prověrka na hřišti vedoucí Zbrojovky Brno. Prosadí se i proti vyšší kvalitě?
Nejlepší střelci druhé ligy mezi cizinci
- Quadri Adediran (Artis) 23 zápasů / 13 gólů
- El Hadji Ndiaye (Opava) 16 zápasů / 8 gólů
- Bienvenue Kanakimana (Zbrojovka) 20 zápasů / 6 gólů
- Martin Rymarenko (Zbrojovka) 24 zápasů / 6 gólů
- Bojan Djordjič, Elmedin Rama (oba Vlašim) 17 zápasů / 5 gólů
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|25
|21
|2
|2
|52:19
|65
|2
Táborsko
|25
|14
|5
|6
|43:26
|47
|3
Artis
|25
|13
|6
|6
|41:31
|45
|4
Opava
|25
|11
|9
|5
|39:24
|42
|5
Ústí
|25
|12
|3
|10
|46:37
|39
|6
Příbram
|25
|11
|5
|9
|25:27
|38
|7
Žižkov
|25
|11
|5
|9
|32:38
|38
|8
Baník B
|25
|11
|4
|10
|38:35
|37
|9
Vlašim
|25
|9
|7
|9
|35:27
|34
|10
Slavia B
|25
|9
|5
|11
|36:34
|32
|11
Č. Budějovice
|25
|9
|3
|13
|24:33
|30
|12
Kroměříž
|25
|8
|2
|15
|22:38
|26
|13
Chrudim
|25
|6
|7
|12
|30:44
|25
|14
Prostějov
|25
|5
|9
|11
|27:36
|24
|15
Jihlava
|25
|4
|7
|14
|24:34
|19
|16
Sparta B
|25
|5
|3
|17
|17:48
|18
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup