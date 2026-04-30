Realita je jiná… Dynamo odmítá návrh města: Dali nám rok na přestěhování klubu jinam
Vyjádření představitelů města Českých Budějovic po středeční schůzce s vedením Dynama vypadala ohledně budoucnosti tradičního fotbalového klubu nadějně. Jenže k vyřešení současného sporu mezi vedením jihočeské metropole a druholigové organizace nejspíš v nejbližší době nedojde. „Realita je jiná,“ nazval své obsáhlé středeční prohlášení jihočeský klub.
Nabídku ze strany města popisuje tak, že jde pouze o dočasné roční řešení směřující k tomu, aby majitelka Nneka Ede následně přestěhovala profesionální klub jinam.
Závěry středečního setkání mezi vedením Českých Budějovic a zástupci klubu popisují obě strany odlišně. Nabízené dočasné řešení ze strany města stávající vedení Dynama odmítá.
„Jediným návrhem, který nám město představilo, bylo dočasné řešení na jeden rok, během kterého se má klub připravit na přesun profesionálního týmu do jiného města. Jinými slovy nám bylo řečeno, že vedení klubu má jeden rok na to, aby přesunulo profesionální tým mimo České Budějovice. Město však zároveň nepředstavilo žádný konkrétní plán, co bude následovat poté, co profesionální klub město skutečně opustí,“ tvrdí klub v prohlášení, kterým reagovalo na původní interpretace středečního jednání ze strany města.
Na dohodu to nevypadá
Z úst náměstka budějovické primátorky Petra Maroše po středečním setkání zaznělo, že by mohlo dojít v blízké době k dohodě, což tak ale dle večerní zveřejněné reakce klubu nevypadá. „Považujeme za důležité zveřejnit fakta a uvést na pravou míru, co na schůzce skutečně zaznělo. Veřejnost si zaslouží znát pravdu o budoucnosti Dynama,“ zmiňuje klub. „Od prvního dne je naše pozice naprosto jasná. Chceme dlouhodobé a stabilní řešení, které zajistí růst klubu i akademie a zachová profesionální fotbal v Českých Budějovicích,“ zdůrazňuje.
Vedení druholigového klubu se po letním příchodu zahraniční majitelky dostalo do sporů s vedením města, celá kauza ohledně budoucnosti Dynama graduje od startu jarní sezony. Město silně kritizovalo dění v klubu, mimo jiné ostudné chování externího ekonomického spolupracovníka klubu Davida Jelena, který se svlékal před budovou jihočeského magistrátu.
Ze strany města v minulém týdnu zazněla nabídka na odkup klubu, náměstek primátorky Českých Budějovic Maroš po středečním jednání ale uvedl, že město touto cestou nepůjde. Nabízené řešení, které popisují zástupci Dynama, k dohodě obou stran však pravděpodobně nepovede.
„Bylo nám sděleno, že město momentálně nemá finanční prostředky na odkup klubu kvůli deficitnímu rozpočtu. Je tedy legitimní se ptát, jak město plánovalo klub odkoupit, pokud dnes samo přiznává, že na takový krok nemá prostředky,“ zaznívá v nejnovějším klubovém prohlášení.
Klub rozebírá cifry a skutečnosti kolem financování budějovické akademie, která spadá pod město a jihočeský kraj. Dynamo také kritizuje myšlenku, že by po odchodu stávající majitelky v klubu vznikla ve městě nová značka, která by začala od nejnižších soutěží. Také to je jedna z variant, pokud se město se stávající majitelkou klubu nedohodne.
Postoj města: Raději čtvrtou nebo pátou ligu
„Zarážejí nás veřejná vyjádření pana Petra Maroše, který uvedl, že veřejnost a fanoušci by údajně raději přijali klub hrající čtvrtou nebo pátou ligu složený pouze z hráčů akademie než profesionální druholigový klub na Střeleckém ostrově. Takové tvrzení považujeme za naprosto nereálné a nezodpovědné vůči budoucnosti klubu. Naší prioritou zůstává udržet SK Dynamo České Budějovice jako profesionální druholigový klub v Českých Budějovicích,“ zmiňuje klub.
Budoucnost Dynama zůstává dál nejistá, dění mimo hřiště silně ovlivňuje chod a vnímání celé organizace. Na jihu Čech se z dalšího směřování klubu stala rovněž silná politická záležitost vzhledem k tomu, že na podzim proběhnou komunální volby.
„Návrh ze strany města nepovažujeme za kompromis ani řešení. Vnímáme ho jako krátkodobé a populistické rozhodnutí, které neřeší budoucnost fotbalu v Českých Budějovicích, ale pouze odsouvá problém na období po říjnových volbách,“ tvrdí zástupci klubu. „Uděláme maximum pro to, aby klub v tomto městě zůstal. Pokud však budeme nuceni odejít, veřejnost by měla přesně vědět, kdo za tuto situaci nese odpovědnost.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|25
|21
|2
|2
|52:19
|65
|2
Táborsko
|25
|14
|5
|6
|43:26
|47
|3
Artis
|25
|13
|6
|6
|41:31
|45
|4
Opava
|25
|11
|9
|5
|39:24
|42
|5
Ústí
|25
|12
|3
|10
|46:37
|39
|6
Příbram
|25
|11
|5
|9
|25:27
|38
|7
Žižkov
|25
|11
|5
|9
|32:38
|38
|8
Baník B
|25
|11
|4
|10
|38:35
|37
|9
Vlašim
|25
|9
|7
|9
|35:27
|34
|10
Slavia B
|25
|9
|5
|11
|36:34
|32
|11
Č. Budějovice
|25
|9
|3
|13
|24:33
|30
|12
Kroměříž
|25
|8
|2
|15
|22:38
|26
|13
Chrudim
|25
|6
|7
|12
|30:44
|25
|14
Prostějov
|25
|5
|9
|11
|27:36
|24
|15
Jihlava
|25
|4
|7
|14
|24:34
|19
|16
Sparta B
|25
|5
|3
|17
|17:48
|18
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup