Předplatné

Béčko Sparty zachránilo bod, ale záchrana je daleko. V problémech i Jihlava, remíza Artisu

Béčko Sparty remizovalo na hřišti Chrudimi
Béčko Sparty remizovalo na hřišti ChrudimiZdroj: X/AC Sparta Praha
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Národní Liga
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Artisu Brno v 26. kole druhé ligy remizovali 1:1 v Prostějově a ztratili v boji o barážové příčky. V neúplné tabulce zůstali třetí a mají čtyřbodový náskok na čtvrtou Opavu, která má zápas k dobru. Pátá je Příbram po domácím vítězství 2:1 nad Českými Budějovicemi. Rezerva Sparty je zase blíž sestupu, v Chrudimi remizovala 2:2.

Obě branky v duelu Prostějova s Artisem padly po změně stran. Na trefu domácího Koudelky odpověděl Adediran, jenž se 14. gólem dotáhl v čele tabulky střelců na Matějku z Táborska. Artis neprohrál čtyři utkání za sebou, třináctý Prostějov má dokonce o zápas delší sérii.

České Budějovice vedly v Příbrami od úvodní minuty po Vaníčkově hlavičce, o čtvrt hodiny později srovnal stejným způsobem Švestka. V 75. minutě viděl hostující Krch druhou žlutou kartu a přesilovku bleskově zužitkoval tečovanou střelou Málek. Dynamo je v tabulce jedenácté.

Předposlední Jihlava remizovala doma 1:1 s Vlašimí a na vítězství čeká už 11 kol. Devátá Vlašim naopak drží stejnou sérii bez porážky.

Sparta B stáhla ztrátu, záchrana je ale daleko

Béčko Sparty smazalo dvoubrankové manko a vydřelo remízu 2:2 s Chrudimí v jejím azylu v Pardubicích. Pražané nicméně zůstali na posledním místě tabulky a opět se jim o něco vzdálila záchrana. Na první nesestupovou příčku ztrácejí čtyři kola před koncem soutěže šest bodů.

Mladým sparťanům hrubě nevyšly vstupy do obou poločasů. Už ve třetí minutě otevřel skóre po teči Hruška a stejný hráč se prosadil i po několika desítkách sekund druhého dějství. V 56. minutě ale snížil Říha a v první minutě nastavení rovněž hlavičkou srovnal střídající Jedlička. Chrudim neprohrála po třech kolech a na sestupové příčky má šestibodový náskok.

Chance Národní Liga 2025/2026

LIVE
22Detail
LIVE
--Tipsport1.583.974.95Detail
LIVE
--Tipsport1.544.095.19Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka25212252:1965
2Táborsko25145643:2647
3Artis26137642:3246
4Opava25119539:2442
5Příbram26125927:2841
6Ústí251231046:3739
7Žižkov25115932:3838
8Baník B251141038:3537
9Vlašim2698936:2835
10Slavia B25951136:3432
11Č. Budějovice26931425:3530
12Chrudim26681232:4626
13Kroměříž25821522:3826
14Prostějov265101128:3725
15Jihlava26481425:3520
16Sparta B26541719:5019
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

