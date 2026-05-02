Béčko Sparty zachránilo bod, ale záchrana je daleko. V problémech i Jihlava, remíza Artisu
Fotbalisté Artisu Brno v 26. kole druhé ligy remizovali 1:1 v Prostějově a ztratili v boji o barážové příčky. V neúplné tabulce zůstali třetí a mají čtyřbodový náskok na čtvrtou Opavu, která má zápas k dobru. Pátá je Příbram po domácím vítězství 2:1 nad Českými Budějovicemi. Rezerva Sparty je zase blíž sestupu, v Chrudimi remizovala 2:2.
Obě branky v duelu Prostějova s Artisem padly po změně stran. Na trefu domácího Koudelky odpověděl Adediran, jenž se 14. gólem dotáhl v čele tabulky střelců na Matějku z Táborska. Artis neprohrál čtyři utkání za sebou, třináctý Prostějov má dokonce o zápas delší sérii.
České Budějovice vedly v Příbrami od úvodní minuty po Vaníčkově hlavičce, o čtvrt hodiny později srovnal stejným způsobem Švestka. V 75. minutě viděl hostující Krch druhou žlutou kartu a přesilovku bleskově zužitkoval tečovanou střelou Málek. Dynamo je v tabulce jedenácté.
Předposlední Jihlava remizovala doma 1:1 s Vlašimí a na vítězství čeká už 11 kol. Devátá Vlašim naopak drží stejnou sérii bez porážky.
Sparta B stáhla ztrátu, záchrana je ale daleko
Béčko Sparty smazalo dvoubrankové manko a vydřelo remízu 2:2 s Chrudimí v jejím azylu v Pardubicích. Pražané nicméně zůstali na posledním místě tabulky a opět se jim o něco vzdálila záchrana. Na první nesestupovou příčku ztrácejí čtyři kola před koncem soutěže šest bodů.
Mladým sparťanům hrubě nevyšly vstupy do obou poločasů. Už ve třetí minutě otevřel skóre po teči Hruška a stejný hráč se prosadil i po několika desítkách sekund druhého dějství. V 56. minutě ale snížil Říha a v první minutě nastavení rovněž hlavičkou srovnal střídající Jedlička. Chrudim neprohrála po třech kolech a na sestupové příčky má šestibodový náskok.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|25
|21
|2
|2
|52:19
|65
|2
Táborsko
|25
|14
|5
|6
|43:26
|47
|3
Artis
|26
|13
|7
|6
|42:32
|46
|4
Opava
|25
|11
|9
|5
|39:24
|42
|5
Příbram
|26
|12
|5
|9
|27:28
|41
|6
Ústí
|25
|12
|3
|10
|46:37
|39
|7
Žižkov
|25
|11
|5
|9
|32:38
|38
|8
Baník B
|25
|11
|4
|10
|38:35
|37
|9
Vlašim
|26
|9
|8
|9
|36:28
|35
|10
Slavia B
|25
|9
|5
|11
|36:34
|32
|11
Č. Budějovice
|26
|9
|3
|14
|25:35
|30
|12
Chrudim
|26
|6
|8
|12
|32:46
|26
|13
Kroměříž
|25
|8
|2
|15
|22:38
|26
|14
Prostějov
|26
|5
|10
|11
|28:37
|25
|15
Jihlava
|26
|4
|8
|14
|25:35
|20
|16
Sparta B
|26
|5
|4
|17
|19:50
|19
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup