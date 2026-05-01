ONLINE: Artis hraje důležitý zápas v Prostějově, Příbram hostí Budějovice
Program Chance národní ligy pokračuje 26. kolem, už v pátek se předehrávají tři utkání. Brněnský Artis bojuje o baráž na hřišti Prostějova, Příbram hostí České Budějovice. A nutně zabrat potřebuje Jihlava, která čelí Vlašimi. ONLINE přenosy ze zápasu sledujte na iSportu.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|25
|21
|2
|2
|52:19
|65
|2
Táborsko
|25
|14
|5
|6
|43:26
|47
|3
Artis
|25
|13
|6
|6
|41:31
|45
|4
Opava
|25
|11
|9
|5
|39:24
|42
|5
Ústí
|25
|12
|3
|10
|46:37
|39
|6
Příbram
|25
|11
|5
|9
|25:27
|38
|7
Žižkov
|25
|11
|5
|9
|32:38
|38
|8
Baník B
|25
|11
|4
|10
|38:35
|37
|9
Vlašim
|25
|9
|7
|9
|35:27
|34
|10
Slavia B
|25
|9
|5
|11
|36:34
|32
|11
Č. Budějovice
|25
|9
|3
|13
|24:33
|30
|12
Kroměříž
|25
|8
|2
|15
|22:38
|26
|13
Chrudim
|25
|6
|7
|12
|30:44
|25
|14
Prostějov
|25
|5
|9
|11
|27:36
|24
|15
Jihlava
|25
|4
|7
|14
|24:34
|19
|16
Sparta B
|25
|5
|3
|17
|17:48
|18
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup