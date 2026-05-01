ONLINE: Artis jen remizoval v Prostějově, Příbram - Budějovice 2:1. Jihlava hostí Vlašim

Fotbalisté Artisu Brno
Fotbalisté Artisu Brno v 26. kole druhé ligy remizovali 1:1 v Prostějově a ztratili v boji o barážové příčky. V neúplné tabulce zůstali třetí a mají čtyřbodový náskok na čtvrtou Opavu, která má zápas k dobru. Pátá je Příbram po domácím vítězství 2:1 nad Českými Budějovicemi. Jihlava hostí Vlašim, ONLINE přenos sledujte na iSportu.

Obě branky v duelu Prostějova s Artisem padly po změně stran. Na trefu domácího Koudelky odpověděl Adediran, jenž se 14. gólem dotáhl v čele tabulky střelců na Matějku z Táborska. Artis neprohrál čtyři utkání za sebou, třináctý Prostějov má dokonce o zápas delší sérii.

České Budějovice vedly v Příbrami od úvodní minuty po Vaníčkově hlavičce, o čtvrt hodiny později srovnal stejným způsobem Švestka. V 75. minutě viděl hostující Krch druhou žlutou kartu a přesilovku bleskově zužitkoval tečovanou střelou Málek. Dynamo je v tabulce jedenácté.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka25212252:1965
2Táborsko25145643:2647
3Artis26137642:3246
4Opava25119539:2442
5Příbram26125927:2841
6Ústí251231046:3739
7Žižkov25115932:3838
8Baník B251141038:3537
9Vlašim2597935:2734
10Slavia B25951136:3432
11Č. Budějovice26931425:3530
12Kroměříž25821522:3826
13Prostějov265101128:3725
14Chrudim25671230:4425
15Jihlava25471424:3419
16Sparta B25531717:4818
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

