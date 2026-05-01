ONLINE: Artis jen remizoval v Prostějově, Příbram - Budějovice 2:1. Jihlava hostí Vlašim
Fotbalisté Artisu Brno v 26. kole druhé ligy remizovali 1:1 v Prostějově a ztratili v boji o barážové příčky. V neúplné tabulce zůstali třetí a mají čtyřbodový náskok na čtvrtou Opavu, která má zápas k dobru. Pátá je Příbram po domácím vítězství 2:1 nad Českými Budějovicemi. Jihlava hostí Vlašim, ONLINE přenos sledujte na iSportu.
Obě branky v duelu Prostějova s Artisem padly po změně stran. Na trefu domácího Koudelky odpověděl Adediran, jenž se 14. gólem dotáhl v čele tabulky střelců na Matějku z Táborska. Artis neprohrál čtyři utkání za sebou, třináctý Prostějov má dokonce o zápas delší sérii.
České Budějovice vedly v Příbrami od úvodní minuty po Vaníčkově hlavičce, o čtvrt hodiny později srovnal stejným způsobem Švestka. V 75. minutě viděl hostující Krch druhou žlutou kartu a přesilovku bleskově zužitkoval tečovanou střelou Málek. Dynamo je v tabulce jedenácté.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|25
|21
|2
|2
|52:19
|65
|2
Táborsko
|25
|14
|5
|6
|43:26
|47
|3
Artis
|26
|13
|7
|6
|42:32
|46
|4
Opava
|25
|11
|9
|5
|39:24
|42
|5
Příbram
|26
|12
|5
|9
|27:28
|41
|6
Ústí
|25
|12
|3
|10
|46:37
|39
|7
Žižkov
|25
|11
|5
|9
|32:38
|38
|8
Baník B
|25
|11
|4
|10
|38:35
|37
|9
Vlašim
|25
|9
|7
|9
|35:27
|34
|10
Slavia B
|25
|9
|5
|11
|36:34
|32
|11
Č. Budějovice
|26
|9
|3
|14
|25:35
|30
|12
Kroměříž
|25
|8
|2
|15
|22:38
|26
|13
Prostějov
|26
|5
|10
|11
|28:37
|25
|14
Chrudim
|25
|6
|7
|12
|30:44
|25
|15
Jihlava
|25
|4
|7
|14
|24:34
|19
|16
Sparta B
|25
|5
|3
|17
|17:48
|18
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup