Žižkov kopal proti Táborsku TŘI penalty. Barážoví adepti ztráceli, Sparta B blízko sestupu
Fotbalisté Táborska prohráli ve 26. kole druhé ligy na Žižkově 1:3 a na druhém místě tabulky nevyužili zaváhání konkurentů v boji o účast v baráži. Za suverénní Zbrojovkou mají jen jednobodový náskok před Artisem Brno, který už v pátek remizoval 1:1 v Prostějově. Čtvrtá Opava má po sobotní domácí remíze s Kroměříží na Táborsko čtyřbodovou ztrátu. Béčko Sparty je zase blíž sestupu, v Chrudimi remizovalo 2:2.
Na Žižkově kopal domácí tým v prvním poločase tři penalty. Tu první neproměnil, protože brankář Pastornický Proškovu střelu vyrazil. Místo toho poslal hosty do vedení Varačka, ještě v úvodním dějství ale Pražané brankami z dalších pokutových kopů ve 39. a 42. minutě otočili skóre. Tentokrát se nemýlili Ondrášek a Batioja. Po změně stran přidal pojistku střídající Obal.
Viktoria vyhrála po třech kolech, v nichž získala jediný bod, a na šestém místě má pětibodovou ztrátu na Artis, který drží druhou barážovou příčku. Jihočeši nebodovali po čtyřech zápasech.
Ostrava v souboji B-týmů zvítězila na hřišti Slavie 3:0. Rezervu Baníku po odchodu kouče Dvorníka k zachraňujícímu se prvoligovému týmu poprvé vedl trenér Pištěk. Výhru Slezanů zařídil dvěma trefami Škrkoň, třetí gól přidal Jaroň. Ostravský tým je už pět kol neporažený, z toho počtvrté zvítězil a drží se o bod za Žižkovem. Slavia po druhé porážce za sebou zůstala desátá.
Domácí ztráta Opavy
Opava v sobotu jen remizovala s Kroměříží 2:2. Slezané již počtvrté za sebou ztratili body a nevyužili klopýtnutí Artisu Brno. Na třetí tým soutěže mají tříbodové manko. Již jistě postupující Zbrojovka Brno porazila Ústí nad Labem 3:0 a neúplnou tabulku vede o 21 bodů. Sparta B smazala dvoubrankové manko a vydřela remízu 2:2 s Chrudimí v jejím azylu v Pardubicích. Pražané i tak zůstali v tabulce poslední.
Opavě, která coby podezřelý klub figuruje v aktuální korupční kauze, se v poslední době vůbec nedaří. Slezané doma proti zachraňující se Kroměříži dvakrát prohrávali a museli vzít zavděk remízou. Z posledních čtyř kol získal jen dva body. Hanáci naopak dosáhli na cennou remízu v boji o záchranu a na 12. místě tabulky mají sedmibodový náskok na sestupové příčky.
Zbrojovka ani po zajištění návratu mezi elitu nepolevila a Ústí nad Labem s přehledem porazila. Dva góly brněnského celku dal před téměř pěti tisícovkami diváků Vachoušek, skóre otevřel Žitný. Zbrojovka vyhrála 22 z dosavadních 26 zápasů. Ústí je šesté se ztrátou sedmi bodů na baráž.
Sparťanská rezerva sice s Chrudimí vydřela remízu, v boji o záchranu si ale příliš nepomohla. Na první nesestupovou příčku ztrácí čtyři zápasy před koncem soutěže šest bodů. Chrudim po třech kolech neprohrála a na sestupové pozice má šestibodový náskok.
Mladým sparťanům hrubě nevyšly vstupy do obou poločasů. Už ve třetí minutě otevřel skóre po teči Hruška a stejný hráč se prosadil i po několika desítkách sekund druhého dějství. V 56. minutě ale snížil Říha a v první minutě nastavení rovněž hlavičkou srovnal střídající Jedlička.
Remíza Artisu v Prostějově
Fotbalisté Artisu Brno už v pátek remizovali 1:1 v Prostějově a ztratili v boji o barážové příčky. Obě branky padly po změně stran. Na trefu domácího Koudelky odpověděl Adediran, jenž se 14. gólem dotáhl v čele tabulky střelců na Matějku z Táborska. Artis neprohrál čtyři utkání za sebou, třináctý Prostějov má dokonce o zápas delší sérii.
České Budějovice vedly v Příbrami od úvodní minuty po Vaníčkově hlavičce, o čtvrt hodiny později srovnal stejným způsobem Švestka. V 75. minutě viděl hostující Krch druhou žlutou kartu a přesilovku bleskově zužitkoval tečovanou střelou Málek, Příbram vyhrála 2:1.
Předposlední Jihlava remizovala doma 1:1 s Vlašimí a na vítězství čeká už 11 kol. Devátá Vlašim naopak drží stejnou sérii bez porážky.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|26
|22
|2
|2
|55:19
|68
|2
Táborsko
|26
|14
|5
|7
|44:29
|47
|3
Artis
|26
|13
|7
|6
|42:32
|46
|4
Opava
|26
|11
|10
|5
|41:26
|43
|5
Příbram
|26
|12
|5
|9
|27:28
|41
|6
Žižkov
|26
|12
|5
|9
|35:39
|41
|7
Baník B
|26
|12
|4
|10
|41:35
|40
|8
Ústí
|26
|12
|3
|11
|46:40
|39
|9
Vlašim
|26
|9
|8
|9
|36:28
|35
|10
Slavia B
|26
|9
|5
|12
|36:37
|32
|11
Č. Budějovice
|26
|9
|3
|14
|25:35
|30
|12
Kroměříž
|26
|8
|3
|15
|24:40
|27
|13
Chrudim
|26
|6
|8
|12
|32:46
|26
|14
Prostějov
|26
|5
|10
|11
|28:37
|25
|15
Jihlava
|26
|4
|8
|14
|25:35
|20
|16
Sparta B
|26
|5
|4
|17
|19:50
|19
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup