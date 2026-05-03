Žižkov kopal proti Táborsku TŘI penalty. Barážoví adepti ztráceli, Sparta B blízko sestupu

Béčko Sparty remizovalo na hřišti Chrudimi
Fotbalisté Táborska prohráli ve 26. kole druhé ligy na Žižkově 1:3 a na druhém místě tabulky nevyužili zaváhání konkurentů v boji o účast v baráži. Za suverénní Zbrojovkou mají jen jednobodový náskok před Artisem Brno, který už v pátek remizoval 1:1 v Prostějově. Čtvrtá Opava má po sobotní domácí remíze s Kroměříží na Táborsko čtyřbodovou ztrátu. Béčko Sparty je zase blíž sestupu, v Chrudimi remizovalo 2:2.

Na Žižkově kopal domácí tým v prvním poločase tři penalty. Tu první neproměnil, protože brankář Pastornický Proškovu střelu vyrazil. Místo toho poslal hosty do vedení Varačka, ještě v úvodním dějství ale Pražané brankami z dalších pokutových kopů ve 39. a 42. minutě otočili skóre. Tentokrát se nemýlili Ondrášek a Batioja. Po změně stran přidal pojistku střídající Obal.

Viktoria vyhrála po třech kolech, v nichž získala jediný bod, a na šestém místě má pětibodovou ztrátu na Artis, který drží druhou barážovou příčku. Jihočeši nebodovali po čtyřech zápasech.

Ostrava v souboji B-týmů zvítězila na hřišti Slavie 3:0. Rezervu Baníku po odchodu kouče Dvorníka k zachraňujícímu se prvoligovému týmu poprvé vedl trenér Pištěk. Výhru Slezanů zařídil dvěma trefami Škrkoň, třetí gól přidal Jaroň. Ostravský tým je už pět kol neporažený, z toho počtvrté zvítězil a drží se o bod za Žižkovem. Slavia po druhé porážce za sebou zůstala desátá.

Domácí ztráta Opavy

Opava v sobotu jen remizovala s Kroměříží 2:2. Slezané již počtvrté za sebou ztratili body a nevyužili klopýtnutí Artisu Brno. Na třetí tým soutěže mají tříbodové manko. Již jistě postupující Zbrojovka Brno porazila Ústí nad Labem 3:0 a neúplnou tabulku vede o 21 bodů. Sparta B smazala dvoubrankové manko a vydřela remízu 2:2 s Chrudimí v jejím azylu v Pardubicích. Pražané i tak zůstali v tabulce poslední.

Opavě, která coby podezřelý klub figuruje v aktuální korupční kauze, se v poslední době vůbec nedaří. Slezané doma proti zachraňující se Kroměříži dvakrát prohrávali a museli vzít zavděk remízou. Z posledních čtyř kol získal jen dva body. Hanáci naopak dosáhli na cennou remízu v boji o záchranu a na 12. místě tabulky mají sedmibodový náskok na sestupové příčky.

Zbrojovka ani po zajištění návratu mezi elitu nepolevila a Ústí nad Labem s přehledem porazila. Dva góly brněnského celku dal před téměř pěti tisícovkami diváků Vachoušek, skóre otevřel Žitný. Zbrojovka vyhrála 22 z dosavadních 26 zápasů. Ústí je šesté se ztrátou sedmi bodů na baráž.

Sparťanská rezerva sice s Chrudimí vydřela remízu, v boji o záchranu si ale příliš nepomohla. Na první nesestupovou příčku ztrácí čtyři zápasy před koncem soutěže šest bodů. Chrudim po třech kolech neprohrála a na sestupové pozice má šestibodový náskok.

Mladým sparťanům hrubě nevyšly vstupy do obou poločasů. Už ve třetí minutě otevřel skóre po teči Hruška a stejný hráč se prosadil i po několika desítkách sekund druhého dějství. V 56. minutě ale snížil Říha a v první minutě nastavení rovněž hlavičkou srovnal střídající Jedlička.

Remíza Artisu v Prostějově

Fotbalisté Artisu Brno už v pátek remizovali 1:1 v Prostějově a ztratili v boji o barážové příčky. Obě branky padly po změně stran. Na trefu domácího Koudelky odpověděl Adediran, jenž se 14. gólem dotáhl v čele tabulky střelců na Matějku z Táborska. Artis neprohrál čtyři utkání za sebou, třináctý Prostějov má dokonce o zápas delší sérii.

České Budějovice vedly v Příbrami od úvodní minuty po Vaníčkově hlavičce, o čtvrt hodiny později srovnal stejným způsobem Švestka. V 75. minutě viděl hostující Krch druhou žlutou kartu a přesilovku bleskově zužitkoval tečovanou střelou Málek, Příbram vyhrála 2:1.

Předposlední Jihlava remizovala doma 1:1 s Vlašimí a na vítězství čeká už 11 kol. Devátá Vlašim naopak drží stejnou sérii bez porážky.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka26222255:1968
2Táborsko26145744:2947
3Artis26137642:3246
4Opava261110541:2643
5Příbram26125927:2841
6Žižkov26125935:3941
7Baník B261241041:3540
8Ústí261231146:4039
9Vlašim2698936:2835
10Slavia B26951236:3732
11Č. Budějovice26931425:3530
12Kroměříž26831524:4027
13Chrudim26681232:4626
14Prostějov265101128:3725
15Jihlava26481425:3520
16Sparta B26541719:5019
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

