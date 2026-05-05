„Ztracený“ talent je zpět. Hamansenya se uzdravil, Artisu brzy pomůže. Kouč si oddechl

Zdroj: FB / Artis Brno
Michal Koštuřík
Chance Národní Liga
Jeho agentura Blue Crow ho vidí o dost výš než Hamidoua Kanteho, který přestoupil z Vyškova do Slavie a nyní hostuje v Baníku. Levý bek David Hamansenya (19) reprezentuje Zambii, zúčastnil se loňského fotbalového Afrického poháru a v zimě dorazil hostovat z rezervy Leganés do druholigového Artisu Brno. Jenže na jaře jste ho ještě v akci neviděli. Dlouho marodil, léčil se ve Španělsku. Ale pozor, už je v tréninku a může být žolíkem na případnou baráž. „Potřebujeme ho dát herně a fyzicky do pohody. Věřím, že bude moci brzy nastoupit do zápasu,“ uvedl trenér Roman Nádvorník pro iSport.

V zimní přípravě bojoval David Hamansenya o místo v sestavě Artisu. Ale před startem odvetné části druhé ligy se potichu vytratil. Nehrál, nechodil ani na lavičku. Z provozu ho vyřadila nemoc, dokonce měl podezření na leukémii. „Ty nejhorší prognózy se naštěstí nepotvrdily,“ oddechl si Nádvorník. „Už je v pořádku, tři týdny se připravoval ve Španělsku,“ informoval.

Zambijský mladík po návratu do Brna absolvoval s týmem v pondělí první trénink. „Vypadal zajímavě,“ odpozoroval kouč, jenž dá posile prostor na rozehrání v utkání divizního béčka.

Následně ho využije i pro své potřeby. Ideálně ještě před baráží, kterou si podle všeho ve zbylých čtyřech kolech klub uhraje. V rozhodujícím dvojzápase už může být Hamansenya klidně v základu. „Je rychlostně vybavený, levonohý, s dobrou rozehrávkou a centrem,“ vypíchl jeho přednosti. „Jeho kvalita je daná. Jinak by asi nemohl hrát za Zambii na mistrovství Afriky v základní sestavě proti Maroku a dalším velkým mužstvům. A ty zápasy zvládl,“ zdůraznil.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka26222255:1968
2Táborsko26145744:2947
3Artis26137642:3246
4Opava261110541:2643
5Příbram26125927:2841
6Žižkov26125935:3941
7Baník B261241041:3540
8Ústí261231146:4039
9Vlašim2698936:2835
10Slavia B26951236:3732
11Č. Budějovice26931425:3530
12Kroměříž26831524:4027
13Chrudim26681232:4626
14Prostějov265101128:3725
15Jihlava26481425:3520
16Sparta B26541719:5019
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

