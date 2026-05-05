„Ztracený“ talent je zpět. Hamansenya se uzdravil, Artisu brzy pomůže. Kouč si oddechl
Jeho agentura Blue Crow ho vidí o dost výš než Hamidoua Kanteho, který přestoupil z Vyškova do Slavie a nyní hostuje v Baníku. Levý bek David Hamansenya (19) reprezentuje Zambii, zúčastnil se loňského fotbalového Afrického poháru a v zimě dorazil hostovat z rezervy Leganés do druholigového Artisu Brno. Jenže na jaře jste ho ještě v akci neviděli. Dlouho marodil, léčil se ve Španělsku. Ale pozor, už je v tréninku a může být žolíkem na případnou baráž. „Potřebujeme ho dát herně a fyzicky do pohody. Věřím, že bude moci brzy nastoupit do zápasu,“ uvedl trenér Roman Nádvorník pro iSport.
V zimní přípravě bojoval David Hamansenya o místo v sestavě Artisu. Ale před startem odvetné části druhé ligy se potichu vytratil. Nehrál, nechodil ani na lavičku. Z provozu ho vyřadila nemoc, dokonce měl podezření na leukémii. „Ty nejhorší prognózy se naštěstí nepotvrdily,“ oddechl si Nádvorník. „Už je v pořádku, tři týdny se připravoval ve Španělsku,“ informoval.
Zambijský mladík po návratu do Brna absolvoval s týmem v pondělí první trénink. „Vypadal zajímavě,“ odpozoroval kouč, jenž dá posile prostor na rozehrání v utkání divizního béčka.
Následně ho využije i pro své potřeby. Ideálně ještě před baráží, kterou si podle všeho ve zbylých čtyřech kolech klub uhraje. V rozhodujícím dvojzápase už může být Hamansenya klidně v základu. „Je rychlostně vybavený, levonohý, s dobrou rozehrávkou a centrem,“ vypíchl jeho přednosti. „Jeho kvalita je daná. Jinak by asi nemohl hrát za Zambii na mistrovství Afriky v základní sestavě proti Maroku a dalším velkým mužstvům. A ty zápasy zvládl,“ zdůraznil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|26
|22
|2
|2
|55:19
|68
|2
Táborsko
|26
|14
|5
|7
|44:29
|47
|3
Artis
|26
|13
|7
|6
|42:32
|46
|4
Opava
|26
|11
|10
|5
|41:26
|43
|5
Příbram
|26
|12
|5
|9
|27:28
|41
|6
Žižkov
|26
|12
|5
|9
|35:39
|41
|7
Baník B
|26
|12
|4
|10
|41:35
|40
|8
Ústí
|26
|12
|3
|11
|46:40
|39
|9
Vlašim
|26
|9
|8
|9
|36:28
|35
|10
Slavia B
|26
|9
|5
|12
|36:37
|32
|11
Č. Budějovice
|26
|9
|3
|14
|25:35
|30
|12
Kroměříž
|26
|8
|3
|15
|24:40
|27
|13
Chrudim
|26
|6
|8
|12
|32:46
|26
|14
Prostějov
|26
|5
|10
|11
|28:37
|25
|15
Jihlava
|26
|4
|8
|14
|25:35
|20
|16
Sparta B
|26
|5
|4
|17
|19:50
|19
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup