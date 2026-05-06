Nádvorník formuje v Artisu tým na postup: Baráž? Naše výhoda. Obrovský tlak svazuje nohy
Letos, anebo za rok. Víc šancí Roman Nádvorník (53) v Artisu nedostane. Ambiciózní brněnský klub tlačí na historický postup do nejvyšší soutěže, a proto během jara přetáhl od konkurence z Opavy cílevědomého trenéra. Ten míří s týmem, který převzal od odvolaného Jiřího Chytrého, do baráže. „Obrovský tlak na prvoligistu v ní svazuje nohy,“ větří šanci pro svůj výběr.
Kouč za miliony. Roman Nádvorník má ve druhé lize vedle Martina Svědíka (Zbrojovka) pověst nejschopnějšího šéfa lavičky, který dokáže i v těžkých podmínkách zlepšovat hráče a dosahovat s nimi požadovaných výsledků. Majitel Artisu Igor Fait za něj poslal v březnu Opavě nemalou sumu. I když nemusel. „Vyndal peníze a z vlastní vůle za mě zaplatil,“ potvrzuje kouč.
Artis je klub víceméně neomezených ekonomických možností. Cítíte se v něm lépe než na předchozích štacích, kde jste si zdaleka tolik dovolit nemohl?
„Samozřejmě je lepší, že si můžete vytipovat hráče do fotbalu, který chcete hrát. Druhá věc je, že musíte být úspěšný. Já jsem přicházel do Artisu po dvou porážkách a jednom vítězství z pěti zápasů. Situace nebyla úplně jednoduchá. Spadlo se z barážové příčky a my jsme to museli s daným kádrem zvednout. Nyní je potřeba nastavit systém hry tak, aby hráčům, kteří jsou kvalitní, co nejvíce vyhovoval, dostali jsme z nich maximum a zahráli si baráž. Náš cíl je jednoznačný.“
S ní máte zkušenosti z Táborska i z Příbrami.
„Vím, o čem to je. Byl jsem v ní s prvoligovým i druholigovým týmem. Za mě je to 50:50. I hráčům, kteří mají za sebou velké kariéry, obrovský tlak na prvoligistu svazuje nohy. Kdybychom hloupě neztratili body v Prostějově, mohli jsme mít náskok na Opavu ještě větší. Furt musíme být na špičkách, stoprocentně koncentrovaní. Hrajeme se čtvrtým, pátým a se šestým v tabulce. Los není ideální, ale věřím, že do baráže postoupíme.“
Vy si fakt nemyslíte, že jsou celky z nejvyšší soutěže výkonnostně odskočené od špičky druhé ligy?