Naděje pro béčko Sparty, koukal i Priske. Artis podlehl Příbrami, remíza Zbrojovky
Fotbalisté Sparty B ve vloženém 27. kole druhé ligy rozdrtili v záchranářském souboji Prostějov 5:1 a oživili naději na udržení. Na poslední místo se za Pražany po porážce 1:3 v Českých Budějovicích propadla Jihlava. Již jistý vítěz soutěže a postupující do první ligy Zbrojovka Brno remizovala ve Vítkovicích s ostravskou rezervou 1:1, béčko Slavie utrpělo debakl 0:5 v Kroměříži. Táborsko se po výhře nad Chrudimí (2:0) přiblížilo baráži, brněnský Artis naopak zaváhal a podlehl Příbrami 0:2.
Mladí sparťané zvítězili poprvé v jarní části sezony. Dvěma góly se na stadionu na Žižkově blýskli Schánělec a Říha. Pražané poskočili ze dna tabulky na předposlední místo o dva body před Jihlavu, na první nesestupovou příčku a čtrnáctý Prostějov ztrácejí tři body. Na tribuně důležitou výhru Sparty sledovali i kapitán áčka Lukáš Haraslín a trenér Brian Priske.
Táborsku stačí v závěrečných třech kolech k jistotě baráže bez ohledu na další výsledky uhrát ještě tři body, neboť má lepší vzájemnou bilanci se čtvrtou Příbramí. Jihočechy dnes za vítězstvím nasměroval v 25. minutě zadák Havel, pojistku přidal v nastavení do opuštěné branky Plachý. Chrudim, která je podezřelá v aktuální korupční kauze, má na 13. místě tabulky čtyřbodový náskok na sestupové pozice.
Artis se po nedávném příchodu trenéra Nádvorníka nadále trápí. Ambiciózní brněnský klub ztratil body ve čtyřech z posledních šesti kol. Příbram naopak potřetí z minulých čtyř zápasů zvítězila a vrátila se do boje o baráž, s Brňany má navíc lepší vzájemnou bilanci. Triumf Středočechů řídil bývalý záložník Artisu Málek, který asistoval na první gól a v 81. minutě proměnil penaltu.
Viagem stíhá Opavu
Opava, která rovněž figuruje jako podezřelá v korupční aféře, už pět kol po sobě nezvítězila. Slezané v Ústí nad Labem dokázali vyrovnat, ale v 69. minutě rozhodl Idumbo Muzambo. Severočeši na šesté příčce ztrácejí na Opavu už jen bod.
Žižkovu se vzdálila naděje na třetí místo, po porážce 1:3 ve Vlašimi má Viktoria na Artis stále pětibodové manko. Středočeši po změně stran otočili stav, dvěma brankami obstaral obrat střídající Rama.
Zbrojovka Brno, která má už od 20. dubna jistý triumf v soutěži, poprvé od postupu ztratila body. Ve Vítkovicích po Čavošově hlavičce na zadní tyči dlouho vedla, ale rezerva Baníku nakonec vyrovnala. Ve třetí minutě nastavení se zblízka prosadil Škrkoň. Favorit soutěže ztratil body teprve popáté v sezoně, tabulku nicméně vede suverénně o 19 bodů.
Záchrana se výrazně vzdálila Jihlavě. Vysočina sice v Českých Budějovicích dokázala zareagovat na penaltu Dynama a rovněž z pokutového kopu po změně stran vyrovnala, ale pak se dvakrát prosadil Adams. Jihlava z 11 jarních kol získala jen čtyři body za remízy.
Velký útlum zažívá i slávistická rezerva. Mladí Pražané utrpěli v Kroměříži pětigólový debakl a v posledních třech kolech prohráli bez vstřeleného gólu. Za Hanáky se hattrickem blýskl Koryčan. Kroměříž je na 12. místě tabulky téměř zachráněna, slávisté mají o dva body více a již jistotu udržení.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|27
|22
|3
|2
|56:20
|69
|2
Táborsko
|27
|15
|5
|7
|46:29
|50
|3
Artis
|27
|13
|7
|7
|42:34
|46
|4
Příbram
|27
|13
|5
|9
|29:28
|44
|5
Opava
|27
|11
|10
|6
|42:28
|43
|6
Ústí
|27
|13
|3
|11
|48:41
|42
|7
Baník B
|27
|12
|5
|10
|42:36
|41
|8
Žižkov
|27
|12
|5
|10
|36:42
|41
|9
Vlašim
|27
|10
|8
|9
|39:29
|38
|10
Č. Budějovice
|27
|10
|3
|14
|28:36
|33
|11
Slavia B
|27
|9
|5
|13
|36:42
|32
|12
Kroměříž
|27
|9
|3
|15
|29:40
|30
|13
Chrudim
|27
|6
|8
|13
|32:48
|26
|14
Prostějov
|27
|5
|10
|12
|29:42
|25
|15
Sparta B
|27
|6
|4
|17
|24:51
|22
|16
Jihlava
|27
|4
|8
|15
|26:38
|20
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup