ONLINE: Artis - Příbram 0:1. Sparta B jasně přehrála Prostějov, remíza Zbrojovky
Fotbalová Chance Národní Liga pokračuje kompletním 27. kolem. Na programu jsou zajímavé zápasy v boji o baráž i o udržení. Béčko Sparty porazilo 5:1 čtrnáctý Prostějov, a nadále může pomýšlet na záchranu v druhé lize. Baník B v nastavení vybojoval cenný bod se Zbrojovkou Brno. Rezerva Slavie podlehla Kroměříži 0:5, České Budějovice slaví výhru 3:1 nad Jihlavou. Další krok k baráži chce udělat druhé Táborsko, na svém hřišti čelí Chrudimi. Třetí Artis Brno hostí pátou Příbram. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|27
|22
|3
|2
|56:20
|69
|2
Táborsko
|26
|14
|5
|7
|44:29
|47
|3
Artis
|26
|13
|7
|6
|42:32
|46
|4
Opava
|26
|11
|10
|5
|41:26
|43
|5
Baník B
|27
|12
|5
|10
|42:36
|41
|6
Příbram
|26
|12
|5
|9
|27:28
|41
|7
Žižkov
|26
|12
|5
|9
|35:39
|41
|8
Ústí
|26
|12
|3
|11
|46:40
|39
|9
Vlašim
|26
|9
|8
|9
|36:28
|35
|10
Č. Budějovice
|27
|10
|3
|14
|28:36
|33
|11
Slavia B
|27
|9
|5
|13
|36:42
|32
|12
Kroměříž
|27
|9
|3
|15
|29:40
|30
|13
Chrudim
|26
|6
|8
|12
|32:46
|26
|14
Prostějov
|27
|5
|10
|12
|29:42
|25
|15
Sparta B
|27
|6
|4
|17
|24:51
|22
|16
Jihlava
|27
|4
|8
|15
|26:38
|20
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup