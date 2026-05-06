ONLINE: Hraje se celé kolo druhé ligy. Artis hostí Příbram, poslední šance pro béčko Sparty
Fotbalová Chance Národní Liga dnes pokračuje kompletním 27. kolem. Na programu jsou zajímavé zápasy v boji o baráž i o udržení. Poslední béčko Sparty hostí čtrnáctý Prostějov, a pokud chce ještě pomýšlet na záchranu, potřebuje nutně zvítězit. Patnáctá Jihlava hraje v Českých Budějovicích. Další krok k baráži chce udělat druhé Táborsko, na svém hřišti čelí Chrudimi. Třetí Artis Brno hostí pátou Příbram. ONLINE přenosy ze všech osmi utkání sledujte na iSportu.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|26
|22
|2
|2
|55:19
|68
|2
Táborsko
|26
|14
|5
|7
|44:29
|47
|3
Artis
|26
|13
|7
|6
|42:32
|46
|4
Opava
|26
|11
|10
|5
|41:26
|43
|5
Příbram
|26
|12
|5
|9
|27:28
|41
|6
Žižkov
|26
|12
|5
|9
|35:39
|41
|7
Baník B
|26
|12
|4
|10
|41:35
|40
|8
Ústí
|26
|12
|3
|11
|46:40
|39
|9
Vlašim
|26
|9
|8
|9
|36:28
|35
|10
Slavia B
|26
|9
|5
|12
|36:37
|32
|11
Č. Budějovice
|26
|9
|3
|14
|25:35
|30
|12
Kroměříž
|26
|8
|3
|15
|24:40
|27
|13
Chrudim
|26
|6
|8
|12
|32:46
|26
|14
Prostějov
|26
|5
|10
|11
|28:37
|25
|15
Jihlava
|26
|4
|8
|14
|25:35
|20
|16
Sparta B
|26
|5
|4
|17
|19:50
|19
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup