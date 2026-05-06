Zbrojovka: akademie za stovky milionů! Už má pozemky, pojme až patnáct hřišť

Zbrojovka Brno dokončila odkup pozemků, na kterých vyroste fotbalová akademie. Vzniknout má v Měníně na Brněnsku. Na jednom místě bude soustředěno veškeré sportovní i organizační zázemí klubu, které je dnes rozprostřené po Brně a okolí. Zahájení prací klub předpokládá příští rok, investici odhaduje na vyšší stovky milionů korun. Podle starosty Měnína Marka Chudáčka (Nezávislý) zastupitelstvo výstavbu vítá a akademie je pro obec i určitou prestiží, řekl dnes ČTK.

Podle generálního manažera Zbrojovky Brno Jana Mynáře bylo získání pozemků klíčovým krokem celého projektu. „Chceme vytvořit jedno z nejmodernějších tréninkových center nejen v Česku, ale možná i ve střední Evropě. Inspirujeme se v zahraničí a spolupracujeme s kluby, které mají s rozvojem akademií dlouhodobé zkušenosti,“ řekl Mynář.

Chudáček uvedl, že zastupitelstvo se záměrem souhlasilo a vhodný pozemek pro Zbrojovku hledali asi tři čtvrtě roku. „Nakonec takový pozemek našli, byl ve vlastnictví soukromé osoby,“ řekl. Podle klubu má obec strategickou polohu v Jihomoravském kraji a lokalita umožní zapojení talentů z celé oblasti.

Nová akademie má soustředit na jedno místo veškeré sportovní i organizační zázemí klubu. Cílem je podle klubu vytvořit centrum, kde budou společně fungovat A-tým, mládežnické kategorie, ženský úsek i klubový management. Projekt zahrnuje výstavbu hřišť a hlavní budovy se šatnami nebo zázemím pro regeneraci, administrativu, zdravotnickým zázemím nebo místem pro hráče a jejich rodiny.

Zbrojovka podle starosty deklaruje, že prostor má být částečně veřejně přístupný. V obci však jsou i obavy například z dopravního zatížení. „Z dopravního hlediska je to ale vyřešené. Příjezd je z jižní strany přes průmyslovou zónu, takže není třeba projíždět celou obcí,“ uvedl.

„Projekt je rozdělen do dvou hlavních etap. První zahrnuje výstavbu hlavní budovy s kompletním zázemím pro celý klub a vznik přibližně pěti až šesti hřišť – to nám umožní soustředit veškerý provoz Zbrojovky na jedno místo. Druhá etapa počítá s postupným rozšířením areálu, který může pojmout až patnáct hracích ploch,“ řekl místopředseda představenstva fotbalového klubu Tomáš Jirkal.

Vedení Zbrojovky odhaduje, že by práce mohly začít v příštím roce a první část areálu by mohla začít sloužit v horizontu dvou let. Nyní se pracuje na přípravných administrativní pracích včetně zpracování architektonické studie a dokončení změny územního plánu.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka27223256:2069
2Táborsko26145744:2947
3Artis26137642:3246
4Opava261110541:2643
5Baník B271251042:3641
6Příbram26125927:2841
7Žižkov26125935:3941
8Ústí261231146:4039
9Vlašim2698936:2835
10Slavia B27951336:4232
11Č. Budějovice26931425:3530
12Kroměříž27931529:4030
13Chrudim26681232:4626
14Prostějov275101229:4225
15Sparta B27641724:5122
16Jihlava26481425:3520
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup
