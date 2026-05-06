Zbrojovka: akademie za stovky milionů! Už má pozemky, pojme až patnáct hřišť
Zbrojovka Brno dokončila odkup pozemků, na kterých vyroste fotbalová akademie. Vzniknout má v Měníně na Brněnsku. Na jednom místě bude soustředěno veškeré sportovní i organizační zázemí klubu, které je dnes rozprostřené po Brně a okolí. Zahájení prací klub předpokládá příští rok, investici odhaduje na vyšší stovky milionů korun. Podle starosty Měnína Marka Chudáčka (Nezávislý) zastupitelstvo výstavbu vítá a akademie je pro obec i určitou prestiží, řekl dnes ČTK.
Podle generálního manažera Zbrojovky Brno Jana Mynáře bylo získání pozemků klíčovým krokem celého projektu. „Chceme vytvořit jedno z nejmodernějších tréninkových center nejen v Česku, ale možná i ve střední Evropě. Inspirujeme se v zahraničí a spolupracujeme s kluby, které mají s rozvojem akademií dlouhodobé zkušenosti,“ řekl Mynář.
Chudáček uvedl, že zastupitelstvo se záměrem souhlasilo a vhodný pozemek pro Zbrojovku hledali asi tři čtvrtě roku. „Nakonec takový pozemek našli, byl ve vlastnictví soukromé osoby,“ řekl. Podle klubu má obec strategickou polohu v Jihomoravském kraji a lokalita umožní zapojení talentů z celé oblasti.
Nová akademie má soustředit na jedno místo veškeré sportovní i organizační zázemí klubu. Cílem je podle klubu vytvořit centrum, kde budou společně fungovat A-tým, mládežnické kategorie, ženský úsek i klubový management. Projekt zahrnuje výstavbu hřišť a hlavní budovy se šatnami nebo zázemím pro regeneraci, administrativu, zdravotnickým zázemím nebo místem pro hráče a jejich rodiny.
Zbrojovka podle starosty deklaruje, že prostor má být částečně veřejně přístupný. V obci však jsou i obavy například z dopravního zatížení. „Z dopravního hlediska je to ale vyřešené. Příjezd je z jižní strany přes průmyslovou zónu, takže není třeba projíždět celou obcí,“ uvedl.
„Projekt je rozdělen do dvou hlavních etap. První zahrnuje výstavbu hlavní budovy s kompletním zázemím pro celý klub a vznik přibližně pěti až šesti hřišť – to nám umožní soustředit veškerý provoz Zbrojovky na jedno místo. Druhá etapa počítá s postupným rozšířením areálu, který může pojmout až patnáct hracích ploch,“ řekl místopředseda představenstva fotbalového klubu Tomáš Jirkal.
Vedení Zbrojovky odhaduje, že by práce mohly začít v příštím roce a první část areálu by mohla začít sloužit v horizontu dvou let. Nyní se pracuje na přípravných administrativní pracích včetně zpracování architektonické studie a dokončení změny územního plánu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|27
|22
|3
|2
|56:20
|69
|2
Táborsko
|26
|14
|5
|7
|44:29
|47
|3
Artis
|26
|13
|7
|6
|42:32
|46
|4
Opava
|26
|11
|10
|5
|41:26
|43
|5
Baník B
|27
|12
|5
|10
|42:36
|41
|6
Příbram
|26
|12
|5
|9
|27:28
|41
|7
Žižkov
|26
|12
|5
|9
|35:39
|41
|8
Ústí
|26
|12
|3
|11
|46:40
|39
|9
Vlašim
|26
|9
|8
|9
|36:28
|35
|10
Slavia B
|27
|9
|5
|13
|36:42
|32
|11
Č. Budějovice
|26
|9
|3
|14
|25:35
|30
|12
Kroměříž
|27
|9
|3
|15
|29:40
|30
|13
Chrudim
|26
|6
|8
|12
|32:46
|26
|14
Prostějov
|27
|5
|10
|12
|29:42
|25
|15
Sparta B
|27
|6
|4
|17
|24:51
|22
|16
Jihlava
|26
|4
|8
|14
|25:35
|20
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup