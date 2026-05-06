Zbrojovka nezvládla v Ostravě závěr. Od trenérů nepřijdou hezká slova, věděl Čavoš
Splněno už mají, postup mezi prvoligovou smetánku jim s jistotou neuteče. Nic na tom nezměnila ani jejich teprve pátá bodová ztráta v sezoně. Fotbalisté Zbrojovky Brno dlouho na hřišti Baníku B vedli, avšak ve třetí minutě nastavení je otupil osmnáctiletý Vít Škrkoň. Ostravský talent mimochodem vstřelil šestou branku z posledních sedmi utkání. „Dostali jsme velice zbytečný gól po naší ztrátě a ještě v nastaveném čase,“ kroutil hlavou po remíze 1:1 Jiří Saňák, asistent Martina Svědíka.
Trenérský tým Zbrojovky závěrečné minuty duelu 27. kola Chance Národní Ligy pořádně nasupily. Povětšinu špílu měli Brňané hru pod kontrolou, jenže konec už patřil Slezanům, jejichž nejzkušenějším hráčem na place byl čtyřiadvacetiletý Petr Jaroň.
„Hodnocení je negativní, protože jsme tady chtěli vzít tři body a bohužel máme jenom jeden. Od trenérů nepřijdou vůbec hezká slova,“ měl jasno Patrik Čavoš, jediný střelec hostů.
„Je to pro nás nepříjemné, protože si myslím, že sedmdesát minut jsme to měli pod kontrolou, ale ke konci jsme se trošku vytratili. Musíme si to zanalyzovat,“ hlásil Jiří Saňák, jenž byl při koučinku u postranní čáry tentokrát mnohem aktivnější než Martin Svědík. „Prostě to teď tak je. Jsme tým a někdy si to takhle rozdělíme,“ navázal asistent.
O utkání mluvil jen pár sekund po děkovačce s fanoušky, kterých přijelo z Brna zhruba šedesát. V ochozech vítkovického stadionu se mimo jiné objevili současný kouč ostravského áčka Josef Dvorník, fotbalisté Filip Kubala s Michalem Kohútem nebo bývalý trenér Slovácka Jan Kameník.
Saňák: Jen nějaká nekoncentrovanost
V brněnském táboře však převládaly rozpaky. Ačkoliv má Zbrojovka prvoligovou místenku zajištěnou, v Ostravě chtěla bez diskuze vyhrát. „Před sebou ještě máme bodový cíl, za kterým si jdeme. Možná jdeme do zápasů v lepším stavu, můžeme mít rozvázanější nohy, ale furt jedeme vyhrávat. Na tréninku a v zápasech chceme jet bomby,“ líčil Čavoš.
„Podle mě se na zápase nepromítlo, že jsme už postoupili. Je to jen hledání něčeho, zkrátka si to musíme zanalyzovat. Každé utkání chceme vyhrát, spíš to byla jen nějaká nekoncentrovanost,“ mrzelo Saňáka.
Jeho angažmá na jihu Moravy je po boku kolegy Svědíka zatím nadmíru povedené. Tři kola před koncem sezony má Zbrojovka už 69 bodů. Soutěží proplouvá suverénně, bez výraznějších výkyvů a kolapsů.
„Každý se na ligu těší. Ostatně odmala to děláme proto, abychom si před zápasem poslechli hymnu první ligy,“ uvedl Čavoš. „Když jsem přišel do týmu, řekli jsme si nějaké cíle a také to, jak to bude nastavené. Myslím si, že od prvního kola jsme to je potvrzovali,“ doplnil záložník.
„Od samého začátku sezony máme k této soutěži velkou pokoru, každého soupeře respektujeme. Jsme rádi, že jsme to takhle zvládli,“ zakončil Saňák.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|27
|22
|3
|2
|56:20
|69
|2
Táborsko
|27
|15
|5
|7
|46:29
|50
|3
Artis
|27
|13
|7
|7
|42:34
|46
|4
Příbram
|27
|13
|5
|9
|29:28
|44
|5
Opava
|27
|11
|10
|6
|42:28
|43
|6
Ústí
|27
|13
|3
|11
|48:41
|42
|7
Baník B
|27
|12
|5
|10
|42:36
|41
|8
Žižkov
|27
|12
|5
|10
|36:42
|41
|9
Vlašim
|27
|10
|8
|9
|39:29
|38
|10
Č. Budějovice
|27
|10
|3
|14
|28:36
|33
|11
Slavia B
|27
|9
|5
|13
|36:42
|32
|12
Kroměříž
|27
|9
|3
|15
|29:40
|30
|13
Chrudim
|27
|6
|8
|13
|32:48
|26
|14
Prostějov
|27
|5
|10
|12
|29:42
|25
|15
Sparta B
|27
|6
|4
|17
|24:51
|22
|16
Jihlava
|27
|4
|8
|15
|26:38
|20
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup