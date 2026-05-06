Dynamo slaví záchranu, ale… Přesun do Příbrami spíš ne, čas na jednání se krátí

Fotbal v Českých Budějovicích v posledních měsících rozhodně nenudí...Zdroj: Profimedia.cz / ČTK / Honza Ján
České Budějovice vypověděly fotbalovému Dynamu smlouvu ze stadionu
Jonáš Bartoš
Chance Národní Liga
Ve středu odpoledne to Dynamo na hřišti zvládlo. Budějovický celek porazil doma Jihlavu 3:1 a tři kola před koncem soutěže si zajistil jistotu udržení ve druhé lize pro další sezonu. Nutno říct, že zatím pouze po sportovní stránce. Stále se řeší budoucnost klubu, na směřování jihočeské organizace se nemohou shodnout zástupci města a majitelka Nneka Ede. Čas na udělení licence se krátí, stejně jako na uzavření dohody, která by udržela profesionální fotbal v jižních Čechách.

Středeční duel na Střeleckém ostrově nepřilákal ani tisícovku fanoušků, při slunečném odpoledni volili lidé v Českých Budějovicích jinou zábavu. Ti, co na stadion přišli, byli určitě spokojeni se třemi góly v síti soupeře.

Domácí zvládli zásadní úkol, po prohrách v Brně (proti Artisu) a v Příbrami uzmuli tři body. Proti trápící se Jihlavě zvítězili 3:1 – penaltu proměnil Antonín Vaníček, vítěznou trefu na 2:1 obstaral nigerijský forvard Olamilekan Adams. Za hosty, kteří spadli na poslední místo druholigové tabulky, vyrovnával také z penalty Tyrese Omotoye. Na konečných 3:1 po obrovské chybě gólmana Filipa Slavaty přidal snadnou druhou branku v zápase Adams.

Tři body pro Dynamo znamenají, že exligový klub už jistě nespadne na místa znamenající sestup mimo profesionální soutěže. V Budějovicích se tím pádem tři kola před koncem slavila záchrana. „Splnili jsme, co jsme měli. Jsme rádi. Hodně si toho vážím, že máme tři kola před koncem 33 bodů a jsme zachránění. Budeme hrát další zápasy bez tlaku, spousty kluků může dostat šanci,“ chválil tým kapitán Jiří Skalák, který po zranění nastoupil na jaře poprvé od začátku.

Mnohem důležitější v následujících týdnech ale bude, jak dopadnou jednání mimo hřiště. Vedení města dalo klubu výpověď ze stadionu (od 1. května běží dvanáctiměsíční výpovědní lhůta), aktuálně od něj leží na stole nabídka, která by klubu zajistila možnost působit na Střeleckém ostrově v příští sezoně. Bez odpovídajícího zázemí reálně hrozí, že Dynamo nedostane licenci na nadcházející ročník druhé ligy.

Město za poskytnutí stadionu pro příští sezonu mimo jiné chce získat větší kontrolu nad mládežnickou akademií, pod ní by nově spadalo i třetiligové béčko nebo ženský tým, na ně navázané licence i práva na hráče. Ede má čas podle informací iSportu na oficiální reakci do konce tohoto týdne, tedy do pátku 8. května.     

Stěhování do Příbrami špíš neprojde

Majitelka klubu považuje nabídku od města za zcela nevýhodnou a už minulý týden uvedla, že ji nehodlá akceptovat. Jenže bez odpovídajícího stadionu nemá jak splnit kritéria pro působení v lize, takže se dostala do prekérní situace.

„Rád bych vám něco konkrétního odpověděl, ale my v šatně nic nevíme. Vedení nám říkalo, že mají schůzky, pracují na tom, řeší se to a dělají maximum. Snad to dopadne dobře. Ale není to příjemné, to vám říkám narovinu,“ připustil kapitán Skalák. „Měli jsme za úkol jako tým se udržet v lize, to se povedlo. Teď je to na vedení, na paní majitelce. Za dvacet dní je konec sezony, ale zatím opravdu nevíme.“

Řešením může být získat zázemí pro druhou ligu jinde. Server InFotbal přišel s informací o možnosti dohrání příští sezony v Příbrami, podle informací iSportu se majitelka Ede měla ve středních Čechách ptát na možnost odehrát zápasy na konci příštího ročníku tam. Tohle řešení pravděpodobně neprojde. Neodpovídá platným řádům (klub musí hrát ve městě, kde sídlí) a není pravděpodobné, že by Ede získala výjimku od Ligové fotbalové asociace.  

Pokud vedení klubu na nabídku města nepřistoupí, jak už veřejně naznačilo, v příštím týdnu pravděpodobně dojde na další jednání. Času nazbyt není – už 19. května kluby obdrží rozhodnutí o udělení, případně zamítnutí licence. Pak poběží lhůta na odvolání, k definitivnímu verdiktu dojde dle časového harmonogramu Licenční komise 2. června.  

Klíčová data pro Dynamo

5.5. kontrola a posouzení podkladů od klubu žádajícího o licenci
19.5. rozhodnutí o licenci
19.-28.5. možnost podání odvolání
2.6. Definitivní rozhodnutí o udělení licence
5.6. oznámení výsledku licenčního řízení s účastníky druhé ligy

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka27223256:2069
2Táborsko27155746:2950
3Artis27137742:3446
4Příbram27135929:2844
5Opava271110642:2843
6Ústí271331148:4142
7Baník B271251042:3641
8Žižkov271251036:4241
9Vlašim27108939:2938
10Č. Budějovice271031428:3633
11Slavia B27951336:4232
12Kroměříž27931529:4030
13Chrudim27681332:4826
14Prostějov275101229:4225
15Sparta B27641724:5122
16Jihlava27481526:3820
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup
