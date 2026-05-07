Skalák o Dynamu: Ptají se i v hospodě, co bude… My úkol splnili, teď je to na majitelce
Ve středu proti Jihlavě (3:1) nastoupil na jaře poprvé v základu Dynama. Jiří Skalák (34) pomohl k důležité výhře, která dává jihočeskému klubu jistotu záchrany tři kola před koncem druhé ligy. Pro tradiční organizaci budou klíčové následující týdny, kdy se rozhodne, jak dopadnou jednání mezi městem a klubem ohledně budoucnosti fotbalu v Českých Budějovicích. „Není to příjemné,“ popsal situaci kapitán Dynama po úspěšném utkání.
Porazili jste Jihlavu a jste zachráněni ve druhé lize. Ulevilo se vám?
„Určitě. Splnili jsme, co jsme měli, jsme za to rádi. Hodně si toho vážím, že máme tři kola před koncem 33 bodů a jsme zachránění. Budeme hrát další zápasy bez tlaku, spousty kluků může dostat šanci.“
Vnímal jste v týmu napětí, abyste po předchozích prohrách zápas zvládli?
„Osobně jsem to takhle nebral. Bylo důležité, aby na hřišti byla zkušenost, také proto mi dal trenér po zranění šanci. Nervózní jsem ale nebyl. Kdyby se to dneska nezvládlo, situace by pro nás nebyla úplně v pohodě. Na druhou stranu, k jisté záchraně nám stačila i remíza. Apelovali jsme v šatně na to, abychom to zvládli a podařilo se to.“
Jak jste na tom po zranění zdravotně?
„Před startem jara jsem říkal, že to je skříplý nerv a vypadá to na týden pauzy. Ale po třech týdnech jsme zjistili, že je tam prasklina na zaďáku (zadní stehenní sval), asi tři centimetry, takže nic příjemného. Jak jsem zkoušel jít do zátěže, zhoršilo se to. Celá příprava byla v pohodě, jenže před poslední generálkou jsem se zranil a byl mimo. Teď jsem zdravý, ale do ideálu, jak jsem se cítil předtím, mi ještě něco chybí. Dnešní minuty mi určitě pomohly, noha už je dobrá.“
Na hřišti jste zachráněni, teď se okolo Dynama musí vyřešit situace ohledně budoucnosti v klubu. Máte nějaké informace v kabině?
„Je složité na tohle odpovědět. Měli jsme za úkol jako tým se udržet v lize, to se povedlo. Uvidíme, jak se to vyřeší. Teď je to na vedení, na paní majitelce. Bylo nám řečeno, že se na tom pracuje.“
Jak reaguje mužstvo na nejistou situaci?
„Říkám narovinu, není to jednoduché a příjemné. Za dvacet dní je konec sezony a nevíme, co bude. Spousty hráčům končí smlouva, těch se to tolik netýká. Je tady hodně cizinců, ti tomu možná tolik nerozumí. My jsme svoje splnili. V kabině bylo vedení asi před čtrnácti dny. Řekli nám, že na tom pracují a my ať se soustředíme na své úkoly na hřišti.“
Blíží se nějaká dohoda mezi klubem a městem?
„Rád bych vám něco konkrétního odpověděl, ale my opravdu nic nevíme. Vedení nám říkalo, že má schůzky, řeší se to a dělají maximum. Uvidíme, jak to dopadne pro budějovický fotbal, snad dobře.“
Vy osobně plánujete pokračovat? Také jste jedním z hráčů, kterým po sezoně končí smlouva.
„Pro mě, pokud by se hrálo jinde, by bylo složité někam dojíždět i na domácí zápasy. Mám tady rodinu. Už v lednu jsem říkal, že když o mě bude zájem a budu zdravý, rád Dynamu pomůžu. Chuť na fotbal určitě mám, i když je tohle období složité. Kamkoliv jdete, lidé se vás na to ptají. Jdete do restaurace s dětmi, ptají se vás na to barmani, hospodští, kdekoliv jste ve městě. Všichni chtějí vědět, co bude. Ale já nevím, co na to mám odpovědět. Všichni si přejeme, aby to dopadlo dobře.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|27
|22
|3
|2
|56:20
|69
|2
Táborsko
|27
|15
|5
|7
|46:29
|50
|3
Artis
|27
|13
|7
|7
|42:34
|46
|4
Příbram
|27
|13
|5
|9
|29:28
|44
|5
Opava
|27
|11
|10
|6
|42:28
|43
|6
Ústí
|27
|13
|3
|11
|48:41
|42
|7
Baník B
|27
|12
|5
|10
|42:36
|41
|8
Žižkov
|27
|12
|5
|10
|36:42
|41
|9
Vlašim
|27
|10
|8
|9
|39:29
|38
|10
Č. Budějovice
|27
|10
|3
|14
|28:36
|33
|11
Slavia B
|27
|9
|5
|13
|36:42
|32
|12
Kroměříž
|27
|9
|3
|15
|29:40
|30
|13
Chrudim
|27
|6
|8
|13
|32:48
|26
|14
Prostějov
|27
|5
|10
|12
|29:42
|25
|15
Sparta B
|27
|6
|4
|17
|24:51
|22
|16
Jihlava
|27
|4
|8
|15
|26:38
|20
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup