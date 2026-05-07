Opava se chystá na Nádvorníka, kouč čeká na tribunách peklo. A zkritizoval útočníka
Pět zápasů bez výhry. Opava je ve výsledkové krizi, přesto má stále solidní šanci na baráž o postup do Chance Ligy. „Rarita, na tenhle ročník druhé ligy si budeme dlouho všichni pamatovat,“ tvrdil trenér SFC Jan Navrátil po středeční porážce v Ústí nad Labem 1:2. Nyní už vyhlíží pondělní souboj s Artisem.
Byl Nádvorníkovým asistentem v Opavě, po jeho „útěku“ do brněnského Artisu povýšil. Nyní se spolu poměří v přímém souboji o barážové třetí místo. „Bude to třaskavé,“ nastínil Navrátil. O napětí a emoce nebude nouze, půjde o hodně. Za Nádvorníka sice přišly do klubové pokladny miliony, ale fanoušci neodpouští...
„V Opavě pořád chodí lidi, fotbalově jde o velké město, fanoušci jsou obrovsky nároční, což je v pořádku. Navíc přijede pan Nádvorník, který s Opavou během roku dokázal obrovské věci. Nebude kam uhnout,“ věděl Navrátil.
Nedaří se Artisu ani Opavě, jež prohrála na severu Čech, čímž si znovu zkomplikovala situaci. „Ale pořád nás někdo drží ve hře o baráž. Nevyhrajeme pět zápasů a stejně máme reálnou šanci postoupit. To je raritní. Podle mě tým, který chce být úspěšný, musí čtyři z pěti zápasů vyhrát. Zápas s Artisem rozhodne. Kdo uspěje, dvě kola před koncem bude ve velké výhodě. Realita je taková, že na Artis ztrácíme tři body a hrajeme s ním doma,“ přemítal Navrátil.
Nový kouč odmítá, že by za výsledkovou mizérií z poslední doby byla sázkařská a korupční aféra, v níž klub figuruje. „Problémy máme na hřišti, to se netýká aféry. Nestojíme v deseti ve vlastním mlíku, ale naopak soupeře tlačíme. Nejsme schopni dát gól. Kdyby nás soupeři přehrávali a prohrávali bychom 0:3, tak se můžeme o něčem bavit. Tohle ale nevidím,“ měl jasno po dalším nezdaru v Ústí.
„Hrozně mě to štve. Ztratili jsme strašně moc bodů. Mít jich o pět víc, byli bychom šťastní. A mrzí mě, že fanouškům nedáme odměnu. Vždyť za námi jedou do Ústí nebo na Žižkov, kde se hraje v deset dopoledne,“ pokračoval kouč.
„Trápí nás delší dobu koncovka, v každém zápase máme šance na pět gólů. Zbrojovku jsme smázli 4:0, tam jsme byli hlavami nahoře. Ve většině zápasů jsme nebezpečnější, ale nedokážeme to tam dotlačit a vzadu potom vymyslíme nějakou blbost, která nás stojí body. Dokud jsme ve hře, musíme se rvát o baráž do posledního kola,“ burcoval brankář Jiří Ciupa, jenž odchytal poslední tři duely.
„Matouš Babka měl týden virózku a Jirka chytal dobře. Trenér brankářů Martin Vaniak řekl, ať chytá dál, což jsem posvětil,“ vysvětlil Navrátil.
Kouč o Senegalci v útoku: Je to na zváženou
A zkritizoval svého útočníka Ndiayeho. Senegalec patří Zlínu, v Opavě hostuje. S osmi trefami patří k top střelcům druhé ligy, jenže v poslední době zůstává na suchu. V Ústí šel z placu už po hodině hry.
„Má obrovský potenciál, ale pět zápasů nedal gól. Pokud útočník nedá pět zápasů gól, je to na zváženou. Jestli chcete být úspěšní, potřebujete klíčovou středovou osu: dobrého stopera, střeďáka a hroťáka. Oni musí hrát pořád na sto procent a výborně. A bohužel Ndiaye teď góly nedává,“ byl Navrátil kritický, což platilo i k pojetí druhé ligy. V ní se totiž hraje převážně stylem: kdo leží, neběží.
„Je strašně soubojová. Hráči, kteří to umí s balonem, dostanou naloženo víc než je zdrávo. O tom je fotbal. Někdo to musí urvat, když to řeknu lidově. Patnáctý tým může porazit třetího. Je jedno, jestli hrajete doma nebo venku, všichni dobře brání a hrají přes standardky,“ uzavřel pohled na to, zda některý z druholigistů by byl schopný svou kvalitou v baráži uspět.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|27
|22
|3
|2
|56:20
|69
|2
Táborsko
|27
|15
|5
|7
|46:29
|50
|3
Artis
|27
|13
|7
|7
|42:34
|46
|4
Příbram
|27
|13
|5
|9
|29:28
|44
|5
Opava
|27
|11
|10
|6
|42:28
|43
|6
Ústí
|27
|13
|3
|11
|48:41
|42
|7
Baník B
|27
|12
|5
|10
|42:36
|41
|8
Žižkov
|27
|12
|5
|10
|36:42
|41
|9
Vlašim
|27
|10
|8
|9
|39:29
|38
|10
Č. Budějovice
|27
|10
|3
|14
|28:36
|33
|11
Slavia B
|27
|9
|5
|13
|36:42
|32
|12
Kroměříž
|27
|9
|3
|15
|29:40
|30
|13
Chrudim
|27
|6
|8
|13
|32:48
|26
|14
Prostějov
|27
|5
|10
|12
|29:42
|25
|15
Sparta B
|27
|6
|4
|17
|24:51
|22
|16
Jihlava
|27
|4
|8
|15
|26:38
|20
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup