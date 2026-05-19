Ciupa o Africe: Evropané tam nebývají. Z vuvuzel bolí hlava, na šampionátu JAR porazíme
Stal se prvním českým fotbalistou v Africe. Brankář Jiří Ciupa (28) má za sebou roční dobrodružství v jihoafrickém klubu TS Galaxy, na které bude vzpomínat už napořád. Přestože toho v tamní Premiership příliš neodchytal. „Včetně poháru šlo o sedm zápasů. Super zkušenost, nelituju toho,“ říká gólman, který přitom do té doby nevylezl ze Slezska.
Ciupa si zachytal si na stadionech, kde se hrálo MS 2010 a poznal vražedný zvuk vuvuzel. Fenomén, který kdysi šokoval diváky na mundialu, v tamní fotbalové kultuře přetrvává. „Je to stejné jako tehdy na mistrovství. Zní to, jak kdyby na zápasech byla sršní hnízda. Bzučí vám z toho, je to šílené. Zvuk je silný a specifický, vyvolává bolest hlavy. Je to odlišné oproti klasickému skandování fanoušků,“ vypráví gólman.
Do té doby chytal nanejvýš v Karviné, ve Frýdku-Místku a Třinci. Z provinčních hřišť stál najednou v místech, kde zářily během šampionátu před šestnácti lety největší hvězdy světového fotbalu.
„Stejně jako v kvalitě tamní soutěže panují obrovské rozdíly. Jeden zápas odehrajete na stadionu proti Kaizer Chiefs v Johannesburgu s kapacitou 90 tisíc míst a dorazí 70 tisíc lidí. Potom přijedete někam, kde je jedna tribunka pro tři stovky fanoušků,“ popisuje.
„I sportovně bych to rozdělil na dvě poloviny, těžko se to srovnává. Je to podobné jako u nás se Spartou, Slavií, Plzní a zbytkem. Tam vynikají týmy Sundowns, Orlando a Kaizer Chiefs. Fotbalově jsou to hračičkové, víc se slaví jesle než góly. Je to hlavně show. V jejich lize moc Evropanů nebývá. Pokud už je tam někdo ze zahraničí, tak spíš z Brazílie nebo Chile. Byl jsem strašně rád, že jsem poznal jiné prostředí, kulturu i odlišný fotbal,“ pokračuje ve své nevšední zkušenosti.
Karviné pomohl do ligy, později jí vychytal baráž o udržení. Dlouhodobě se ale brankářskou jedničkou nestal a hrozilo, že fotbal bude už hrát jen pro zábavu při civilním zaměstnání. Že zkrátka bude jen lavičkový gólman. Proto po šanci chňapl, navíc ligu v JAR sledují skauti z Turecka, Maroka či Saúdské Arábie. Nejde o žádný prales, vždyť i reprezentace bývá pravidelným účastníkem MS.
Hyský si přivedl jiného gólmana, což mě naštvalo
„Zrodilo se to náhodou. Do Karviné si trenér Hyský přivedl brankáře Knoblocha. Dal mu důvěru, dostal prostor a chytal, což mě naštvalo. Věděl jsem, že jsem tam dlouho, potřeboval jsem něco nového a čerstvou motivaci. Agent přes další kontakty přišel na JAR a největší podíl na tom měl jejich trenér Ramovič. Přemluvil mě, abych do toho šel,“ vysvětluje.
Na svou africkou stopu brzy naváže jako televizní expert. Proti JAR si totiž na blížícím se MS Česko zahraje. „Těším se na to, měl bych být ve studiu České televize u toho. Na první dobrou si myslím, že bychom měli být favoritem a zápas zvládnout,“ věří.
Naopak v další zahraniční angažmá či posun do první ligy, už tolik nedoufá. „Dívám se na to realisticky. Za poslední dobu jsem toho moc neodchytal. Soustředím se na to, abych nasbíral pár čistých kont. Jsem rád, že jsem se teď do brány na chvíli dostal. Bába (Matouš Babka) měl zdravotní problémy, ale už předtím jsme se s Martinem Vaniakem chystali na to, že má tři žluté karty, že může případně dostat čtvrtou a je možnost, že do brány půjdu,“ připomněl své tři starty z poslední doby ve svém současném angažmá. A kde jinde by mohlo být, než ve Slezsku. Tentokrát v Opavě.