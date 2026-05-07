Chci jim zkazit baráž! Málek emotivně pálil do bývalého klubu: Artis pro mě nic neznamená
Dokonalá pomsta. Jaroslav Málek za Artis (dříve Líšeň) během necelých čtyř sezon nasázel 28 gólů. V létě ovšem brněnský klub napumpovaný podporou miliardáře Igora Faita razantně proměnil kádr, aby zhmotnil postupové ambice a začal nakupovat velká jména s výraznou prvoligovou historií, čímž 34letý záložník přišel o místo. S tím se dodnes nesmířil. A poté co v dresu Příbrami proti Artisu skóroval, nechal se unést emocemi.
Příbram porazila Artis v obou vzájemných zápasech. Ve středu na jeho hřišti vyhrála 2:0 a přiblížila se mu v tabulce na rozdíl dvou bodů. A v závěru Chance Národní ligy ho může přeskočit na třetím místě tabulky, které zaručuje vstupenku do baráže o postup.
Málek proti Artisu jeden gól krásně připravil a druhý zařídil proměněnou penaltou. Na pozápasové tiskové konferenci pak do svého bývalého klubu tvrdě pálil. „Jsem z toho naměkko,“ začal svou rozpravu.
„Pro mě něco znamená Líšeň, Artis pro mě nic neznamená. Pár kluků od nich znám, ale jinak jsou to pro mě cizí lidé. Líšeň spálila všechny mosty tím, jak se ke mně zachovala. Je mi jedno, jak dopadnou. Postup do baráže bych jim chtěl zkazit,“ neskrýval před novináři.
Původně malý klub z brněnské okrajové části postoupil do druhé ligy v roce 2019. Nadále fungoval v poloprofesionálním režimu a jeho hráči chodívali do civilního zaměstnání. Po změně vlastnictví se klub přestěhoval na stadion Srbská, kde hraje i slavnější Zbrojovka. Artis okamžitě začal mohutně posilovat a po nepovedeném jaru 2025 proměnil kádr.
Zachovali se ke mně jako k totálnímu...
„Měl jsem proti nim velkou motivaci. Bylo mi řečeno něco stylem, že na to mám, ale nehodím se do týmu. Historicky mám za Líšeň nejvíc gólů i asistencí. Zachovali se ke mně jako k totálnímu… nevím čemu,“ kroutil hlavou Málek, který pochází z nedalekého Blanska.
„Byl jsem z toho hrozně zklamaný. Chtěl jsem skončit s fotbalem. Přitom jsem se těšil, že se vrátím do Líšně. Před zápasem v Brně jsem si s někým z Artisu zavolal, ale řešili jsme spíš mimozápasové věci. Kamarády tam mám, ale to vedení… Měl jsem tak rád Líšeň. Už jsem si nedovedl představit, když jsem se vracel, že bych hrál někde jinde. Ale když se k vám zachovají takhle poté, co jste jim tři roky dělal výsledky… Kolikrát jsem i brečel a byl z toho fakt špatný,“ pokračoval.
S Příbramí píše nečekaný příběh. Středočeši coby nováček z ČFL po hrůzostrašném startu do sezony mají baráž na dosah. Právě na úkor Artisu!
„Už to nepustíme. Zbývají nám poslední tři zápasy (Chrudim, Prostějov, Opava) a jsou hodně hratelné. Doufám, že to dotáhneme. Do ligy jsem už postoupil s Karvinou a baráž bych si chtěl ještě zahrát,“ dodal Málek bojovně. Naopak pro bohatý Artis by nesplnění cíle bylo mimořádné fiasko.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|27
|22
|3
|2
|56:20
|69
|2
Táborsko
|27
|15
|5
|7
|46:29
|50
|3
Artis
|27
|13
|7
|7
|42:34
|46
|4
Příbram
|27
|13
|5
|9
|29:28
|44
|5
Opava
|27
|11
|10
|6
|42:28
|43
|6
Ústí
|27
|13
|3
|11
|48:41
|42
|7
Baník B
|27
|12
|5
|10
|42:36
|41
|8
Žižkov
|27
|12
|5
|10
|36:42
|41
|9
Vlašim
|27
|10
|8
|9
|39:29
|38
|10
Č. Budějovice
|27
|10
|3
|14
|28:36
|33
|11
Slavia B
|27
|9
|5
|13
|36:42
|32
|12
Kroměříž
|27
|9
|3
|15
|29:40
|30
|13
Chrudim
|27
|6
|8
|13
|32:48
|26
|14
Prostějov
|27
|5
|10
|12
|29:42
|25
|15
Sparta B
|27
|6
|4
|17
|24:51
|22
|16
Jihlava
|27
|4
|8
|15
|26:38
|20
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup