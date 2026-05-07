Předplatné

Chci jim zkazit baráž! Málek emotivně pálil do bývalého klubu: Líšeň spálila mosty

Jaroslav Málek ostře pálil do Artisu, kde dřív hrával
Jaroslav Málek ostře pálil do Artisu, kde dřív hrávalZdroj: 1. FK Příbram
Martin Pešout
Chance Národní Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Dokonalá pomsta. Jaroslav Málek za Artis (dříve Líšeň) během necelých čtyř sezon nasázel 28 gólů. V létě ovšem brněnský klub napumpovaný podporou miliardáře Igora Faita razantně proměnil kádr, aby zhmotnil postupové ambice a začal nakupovat velká jména s výraznou prvoligovou historií, čímž 34letý záložník přišel o místo. S tím se dodnes nesmířil. A poté co v dresu Příbrami proti Artisu skóroval, nechal se unést emocemi.

Příbram porazila Artis v obou vzájemných zápasech. Ve středu na jeho hřišti vyhrála 2:0 a přiblížila se mu v tabulce na rozdíl dvou bodů. A v závěru Chance Národní ligy ho může přeskočit na třetím místě tabulky, které zaručuje vstupenku do baráže o postup.

Málek proti Artisu jeden gól krásně připravil a druhý zařídil proměněnou penaltou. Na pozápasové tiskové konferenci pak do svého bývalého klubu tvrdě pálil. „Jsem z toho naměkko,“ začal svou rozpravu.

„Pro mě něco znamená Líšeň, Artis pro mě nic neznamená. Pár kluků od nich znám, ale jinak jsou to pro mě cizí lidé. Líšeň spálila všechny mosty tím, jak se ke mně zachovala. Je mi jedno, jak dopadnou. Postup do baráže bych jim chtěl zkazit,“ neskrýval před novináři.  

Původně malý klub z brněnské okrajové části postoupil do druhé ligy v roce 2019. Nadále fungoval v poloprofesionálním režimu a jeho hráči chodívali do civilního zaměstnání. Po změně vlastnictví se klub přestěhoval na stadion Srbská, kde hraje i slavnější Zbrojovka. Artis okamžitě začal mohutně posilovat a po nepovedeném jaru 2025 proměnil kádr.

Zachovali se ke mně jako k totálnímu...

„Měl jsem proti nim velkou motivaci. Bylo mi řečeno něco stylem, že na to mám, ale nehodím se do týmu. Historicky mám za Líšeň nejvíc gólů i asistencí. Zachovali se ke mně jako k totálnímu… nevím čemu,“ kroutil hlavou Málek, který pochází z nedalekého Blanska.

„Byl jsem z toho hrozně zklamaný. Chtěl jsem skončit s fotbalem. Přitom jsem se těšil, že se vrátím do Líšně. Před zápasem v Brně jsem si s někým z Artisu zavolal, ale řešili jsme spíš mimozápasové věci. Kamarády tam mám, ale to vedení… Měl jsem tak rád Líšeň. Už jsem si nedovedl představit, když jsem se vracel, že bych hrál někde jinde. Ale když se k vám zachovají takhle poté, co jste jim tři roky dělal výsledky… Kolikrát jsem i brečel a byl z toho fakt špatný,“ pokračoval.

S Příbramí píše nečekaný příběh. Středočeši coby nováček z ČFL po hrůzostrašném startu do sezony mají baráž na dosah. Právě na úkor Artisu!

„Už to nepustíme. Zbývají nám poslední tři zápasy (Chrudim, Prostějov, Opava) a jsou hodně hratelné. Doufám, že to dotáhneme. Do ligy jsem už postoupil s Karvinou a baráž bych si chtěl ještě zahrát,“ dodal Málek bojovně. Naopak pro bohatý Artis by nesplnění cíle bylo mimořádné fiasko.

KonecLIVE
02

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka27223256:2069
2Táborsko27155746:2950
3Artis27137742:3446
4Příbram27135929:2844
5Opava271110642:2843
6Ústí271331148:4142
7Baník B271251042:3641
8Žižkov271251036:4241
9Vlašim27108939:2938
10Č. Budějovice271031428:3633
11Slavia B27951336:4232
12Kroměříž27931529:4030
13Chrudim27681332:4826
14Prostějov275101229:4225
15Sparta B27641724:5122
16Jihlava27481526:3820
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů