Předplatné

Béčko Sparty žije! V boji o záchranu porazilo Žižkov. Táborsko podlehlo rezervě Slavie

Rezerva Sparty porazila Žižkov
Rezerva Sparty porazila ŽižkovZdroj: AC Sparta Praha / X
iSport.cz, ČTK
Chance Národní Liga
Začít diskusi (0)

Chance Národní Liga směřuje do finiše, o víkendu je na programu 27. kolo a stále je o co hrát. Béčko Slavie gólem v nastaveném čase udolalo Táborsko, které usiluje o účast v baráži o první ligu. Důležitou výhru 3:0 v boji o záchranu v derby se Žižkovem si připsala rezerva Sparty. Už v sobotu Prostějov doma remizoval s Českými Budějovicemi. Odpoledne Zbrojovka vyzve Vlašim a v pondělí dojde na střet Opavy s Artisem. ONLINE přenos z celého kola sledujte na iSportu.

Táborsko je v neúplné tabulce druhé za Zbrojovkou Brno, která má jistý přímý postup do první ligy. Jihočeši si dvě kola před koncem zkomplikovali cestu do baráže, kterou mají na dosah. Na půdě rezervy Slavie padaly góly až v závěru utkání. Skóre otevřel domácí kapitán Necid, za Táborsko vyrovnal Matějka, který se 15. trefou osamostatnil v čele tabulky střelců. V nastaveném čase rozhodl domácí Piták. Slavia B se tak posunula na desátou příčku.

Předposlední rezerva Sparty navázala na vysokou výhru nad Prostějovem a na nesestupové příčky ztrácí už jen bod. V prvním poločase na Žižkově využila hrubky domácího brankáře Sirotníka, kterou potrestal Moudrý. Po přestávce se trefili kapitán Schánělec a po další nepovedené rozehrávce gólmana střídající Pavlo. Viktoria po druhé porážce po sobě zůstala ve středu tabulky.

Chance Národní Liga 2025/2026

LIVE
03Detail
LIVE
21Detail
LIVE
--Tipsport2.043.743.05Detail
LIVE
--Tipsport1.484.315.67Detail
LIVE
--Tipsport2.333.262.86Detail

Chance Národní Liga 2025/2026

LIVE
11Detail

Chance Národní Liga 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.53.042.81Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka27223256:2069
2Táborsko28155847:3150
3Artis27137742:3446
4Příbram27135929:2844
5Opava271110642:2843
6Ústí271331148:4142
7Baník B271251042:3641
8Žižkov281251136:4541
9Vlašim27108939:2938
10Slavia B281051338:4335
11Č. Budějovice281041429:3734
12Kroměříž27931529:4030
13Prostějov285111230:4326
14Chrudim27681332:4826
15Sparta B28741727:5125
16Jihlava27481526:3820
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů