Béčko Sparty žije! V boji o záchranu porazilo Žižkov. Táborsko podlehlo rezervě Slavie
Chance Národní Liga směřuje do finiše, o víkendu je na programu 27. kolo a stále je o co hrát. Béčko Slavie gólem v nastaveném čase udolalo Táborsko, které usiluje o účast v baráži o první ligu. Důležitou výhru 3:0 v boji o záchranu v derby se Žižkovem si připsala rezerva Sparty. Už v sobotu Prostějov doma remizoval s Českými Budějovicemi. Odpoledne Zbrojovka vyzve Vlašim a v pondělí dojde na střet Opavy s Artisem. ONLINE přenos z celého kola sledujte na iSportu.
Táborsko je v neúplné tabulce druhé za Zbrojovkou Brno, která má jistý přímý postup do první ligy. Jihočeši si dvě kola před koncem zkomplikovali cestu do baráže, kterou mají na dosah. Na půdě rezervy Slavie padaly góly až v závěru utkání. Skóre otevřel domácí kapitán Necid, za Táborsko vyrovnal Matějka, který se 15. trefou osamostatnil v čele tabulky střelců. V nastaveném čase rozhodl domácí Piták. Slavia B se tak posunula na desátou příčku.
Předposlední rezerva Sparty navázala na vysokou výhru nad Prostějovem a na nesestupové příčky ztrácí už jen bod. V prvním poločase na Žižkově využila hrubky domácího brankáře Sirotníka, kterou potrestal Moudrý. Po přestávce se trefili kapitán Schánělec a po další nepovedené rozehrávce gólmana střídající Pavlo. Viktoria po druhé porážce po sobě zůstala ve středu tabulky.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|27
|22
|3
|2
|56:20
|69
|2
Táborsko
|28
|15
|5
|8
|47:31
|50
|3
Artis
|27
|13
|7
|7
|42:34
|46
|4
Příbram
|27
|13
|5
|9
|29:28
|44
|5
Opava
|27
|11
|10
|6
|42:28
|43
|6
Ústí
|27
|13
|3
|11
|48:41
|42
|7
Baník B
|27
|12
|5
|10
|42:36
|41
|8
Žižkov
|28
|12
|5
|11
|36:45
|41
|9
Vlašim
|27
|10
|8
|9
|39:29
|38
|10
Slavia B
|28
|10
|5
|13
|38:43
|35
|11
Č. Budějovice
|28
|10
|4
|14
|29:37
|34
|12
Kroměříž
|27
|9
|3
|15
|29:40
|30
|13
Prostějov
|28
|5
|11
|12
|30:43
|26
|14
Chrudim
|27
|6
|8
|13
|32:48
|26
|15
Sparta B
|28
|7
|4
|17
|27:51
|25
|16
Jihlava
|27
|4
|8
|15
|26:38
|20
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup