Důležitý krok Artisu k baráži: porazil Opavu, Příbram prohrála. Drama na dně tabulky

Brněnský Artis vyhrál v Opavě
Fotbalisté Táborska ještě nemají po porážce se Slavií B jistou baráž o postup do nejvyšší soutěže. Jihočeský tým v utkání 28. kola druhé ligy prohrál na hřišti Slavie B 1:2. Sparta B si udržela naději na záchranu výhrou 3:0 nad Viktorií Žižkov. V pondělí zapsal důležité tři body Artis, který vyhrál v Opavě 2:0 a na třetím místě má čtyřbodový náskok na čtvrté Ústí nad Labem, do konce zbývají dvě kola. Přiblížit brněnskému klubu se mohla Příbram, ta ale zápas s Chrudimí nezvládla a prohrála 0:2. 

V Pardubicích, kde je Chrudim v azylu kvůli rekonstrukci vlastního stadionu, směřovalo vše k bezbrankové remíze. Až v 84. minutě skóroval Bauer, na nějž vzápětí navázal další střídající hráč Jurčenko.

Chrudim zvítězila po pěti kolech a sestupovým příčkám se vzdálila na čtyřbodový rozdíl. Příbram prohrála po dvou výhrách.

Do Opavy se poprvé jako trenér soupeře vrátil Roman Nádvorník, jenž do Artisu zamířil v březnu právě ze slezského klubu. Jeho tým poslal do vedení hlavou v 22. minutě Quadri Adediran, jenž 15. gólem v ročníku dorovnal v čele tabulky kanonýrů Lukáše Matějku z Táborska. V 73. minutě přidal pojistku opět ze vzduchu Ondřej Čoudek.

Slezané po šestém zápase bez vítězství za sebou ztratili šanci na postup do baráže. V tabulce jsou šestí se šestibodovou ztrátou na Artis.

Prohra Táborska na Slavii

Táborsko je v tabulce druhé. Jihočeši si dvě kola před koncem zkomplikovali cestu do baráže, kterou mají ale i tak na dosah. Na půdě rezervy Slavie padaly góly až v závěru utkání. Skóre otevřel domácí kapitán Necid, za Táborsko vyrovnal Matějka, který se 15. trefou osamostatnil v čele tabulky střelců. V nastaveném čase rozhodl domácí Piták. Slavia B se tak posunula na desátou příčku.

Zbrojovka Brno již má jistý přímý postup do první ligy. V neděli proti Vlašimi jí 23. výhru v soutěži zajistil Kanakimana v 62. minutě svým sedmým gólem v sezoně. Devátí Středočeši prohráli poprvé po dvanácti kolech.

Po úspěšném obratu v Ostravě se baráži přiblížilo Ústí nad Labem. Rezerva Baníku se díky Simerskému hned na začátku ujala vedení. Severočeši po přestávce skóre otočili: Marcolino proměnil pokutový kop a v závěru rozhodl Richter. Nováček je čtvrtý a ztrácí čtyři body na třetí Artis Brno.

Předposlední rezerva Sparty navázala na vysokou výhru nad Prostějovem a na nesestupové příčky ztrácí už jen bod. V prvním poločase na Žižkově využila hrubky domácího brankáře Sirotníka, kterou potrestal Moudrý. Po přestávce se trefili kapitán Schánělec a po další nepovedené rozehrávce gólmana střídající Pavlo. Viktoria po druhé porážce po sobě zůstala ve středu tabulky.

Poslední Jihlava udržela naději na záchranu výhrou 1:0 nad Kroměříží. Jediný gól vstřelil v prvním poločase Štětka a zajistil Vysočině první vítězství od konce října a po 12 kolech bez výhry. Dvanáctí hosté nevyužili možnost definitivně se zachránit, od Sparty B je dělí pět bodů.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka28233257:2072
2Táborsko28155847:3150
3Artis28147744:3449
4Ústí281431150:4245
5Příbram281351029:3044
6Opava281110742:3043
7Baník B281251143:3841
8Žižkov281251136:4541
9Vlašim281081039:3038
10Slavia B281051338:4335
11Č. Budějovice281041429:3734
12Kroměříž28931629:4130
13Chrudim28781334:4829
14Prostějov285111230:4326
15Sparta B28741727:5125
16Jihlava28581527:3823
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

