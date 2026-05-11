Důležitý krok k baráži: Artis zvládl zápas v Opavě. Drama na dně, výhry Sparty B i Jihlavy
Fotbalisté Táborska ještě nemají po porážce se Slavií B jistou baráž o postup do nejvyšší soutěže. Jihočeský tým v utkání 28. kola druhé ligy prohrál na hřišti Slavie B 1:2. Sparta B si udržela naději na záchranu výhrou 3:0 nad Viktorií Žižkov. V pondělí zapsal důležité tři body Artis, který vyhrál v Opavě 2:0 a na třetím místě má čtyřbodový náskok na čtvrté Ústí nad Labem, do konce zbývají dvě kola.
Do Opavy se poprvé jako trenér soupeře vrátil Roman Nádvorník, jenž do Artisu zamířil v březnu právě ze slezského klubu. Jeho tým poslal do vedení hlavou v 22. minutě Quadri Adediran, jenž 15. gólem v ročníku dorovnal v čele tabulky kanonýrů Lukáše Matějku z Táborska. V 73. minutě přidal pojistku opět ze vzduchu Ondřej Čoudek.
Slezané po šestém zápase bez vítězství za sebou ztratili šanci na postup do baráže. V tabulce jsou šestí se šestibodovou ztrátou na Artis.
Prohra Táborska na Slavii
Táborsko je v tabulce druhé. Jihočeši si dvě kola před koncem zkomplikovali cestu do baráže, kterou mají ale i tak na dosah. Na půdě rezervy Slavie padaly góly až v závěru utkání. Skóre otevřel domácí kapitán Necid, za Táborsko vyrovnal Matějka, který se 15. trefou osamostatnil v čele tabulky střelců. V nastaveném čase rozhodl domácí Piták. Slavia B se tak posunula na desátou příčku.
Zbrojovka Brno již má jistý přímý postup do první ligy. V neděli proti Vlašimi jí 23. výhru v soutěži zajistil Kanakimana v 62. minutě svým sedmým gólem v sezoně. Devátí Středočeši prohráli poprvé po dvanácti kolech.
Po úspěšném obratu v Ostravě se baráži přiblížilo Ústí nad Labem. Rezerva Baníku se díky Simerskému hned na začátku ujala vedení. Severočeši po přestávce skóre otočili: Marcolino proměnil pokutový kop a v závěru rozhodl Richter. Nováček je čtvrtý a ztrácí čtyři body na třetí Artis Brno.
Předposlední rezerva Sparty navázala na vysokou výhru nad Prostějovem a na nesestupové příčky ztrácí už jen bod. V prvním poločase na Žižkově využila hrubky domácího brankáře Sirotníka, kterou potrestal Moudrý. Po přestávce se trefili kapitán Schánělec a po další nepovedené rozehrávce gólmana střídající Pavlo. Viktoria po druhé porážce po sobě zůstala ve středu tabulky.
Poslední Jihlava udržela naději na záchranu výhrou 1:0 nad Kroměříží. Jediný gól vstřelil v prvním poločase Štětka a zajistil Vysočině první vítězství od konce října a po 12 kolech bez výhry. Dvanáctí hosté nevyužili možnost definitivně se zachránit, od Sparty B je dělí pět bodů.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|28
|23
|3
|2
|57:20
|72
|2
Táborsko
|28
|15
|5
|8
|47:31
|50
|3
Artis
|28
|14
|7
|7
|44:34
|49
|4
Ústí
|28
|14
|3
|11
|50:42
|45
|5
Příbram
|27
|13
|5
|9
|29:28
|44
|6
Opava
|28
|11
|10
|7
|42:30
|43
|7
Baník B
|28
|12
|5
|11
|43:38
|41
|8
Žižkov
|28
|12
|5
|11
|36:45
|41
|9
Vlašim
|28
|10
|8
|10
|39:30
|38
|10
Slavia B
|28
|10
|5
|13
|38:43
|35
|11
Č. Budějovice
|28
|10
|4
|14
|29:37
|34
|12
Kroměříž
|28
|9
|3
|16
|29:41
|30
|13
Prostějov
|28
|5
|11
|12
|30:43
|26
|14
Chrudim
|27
|6
|8
|13
|32:48
|26
|15
Sparta B
|28
|7
|4
|17
|27:51
|25
|16
Jihlava
|28
|5
|8
|15
|27:38
|23
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup