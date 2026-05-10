ONLINE: Žižkov v pražském derby hostí béčko Sparty. Táborsko vyzve rezervu Slavie
Chance Národní Ligy směřuje do finiše, o víkendu je na programu 27. kolo a stále je o co hrát. Béčko Slavie hostí Táborsko, které usiluje o potvrzení účasti v baráži o první ligu. Žižkov v pražském derby přivítá rezervu Sparty a už jistý vítěz Zbrojovka Brno doma vyzve Vlašim. V pondělí dojde na střet Opavy s Artisem. ONLINE přenos z celého kola sledujte na iSportu.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|27
|22
|3
|2
|56:20
|69
|2
Táborsko
|27
|15
|5
|7
|46:29
|50
|3
Artis
|27
|13
|7
|7
|42:34
|46
|4
Příbram
|27
|13
|5
|9
|29:28
|44
|5
Opava
|27
|11
|10
|6
|42:28
|43
|6
Ústí
|27
|13
|3
|11
|48:41
|42
|7
Baník B
|27
|12
|5
|10
|42:36
|41
|8
Žižkov
|27
|12
|5
|10
|36:42
|41
|9
Vlašim
|27
|10
|8
|9
|39:29
|38
|10
Č. Budějovice
|28
|10
|4
|14
|29:37
|34
|11
Slavia B
|27
|9
|5
|13
|36:42
|32
|12
Kroměříž
|27
|9
|3
|15
|29:40
|30
|13
Prostějov
|28
|5
|11
|12
|30:43
|26
|14
Chrudim
|27
|6
|8
|13
|32:48
|26
|15
Sparta B
|27
|6
|4
|17
|24:51
|22
|16
Jihlava
|27
|4
|8
|15
|26:38
|20
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup