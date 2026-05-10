Rekord se otřásá! Je to motivace, přiznal kouč Svědík. Klíma: Hrajeme o peníze
Honba za rekordem jde do finále. Zbrojovka je dvě kola před koncem druhé ligy čtyři body za historickým maximem Slovácka z ročníku 1999/2000, které činí 76 bodů. Svědíkův dobře promazaný stroj čeká po svalení nepříjemné Vlašimi (1:0) ještě cesta do Kroměříže a domácí duel s Českými Budějovicemi. „Nejedeme kvůli tomu na krev, ale dáváme si před sebe různé motivace. Tohle je jedna z nich,“ uvedl trenér Martin Svědík. „Kdo o tom rekordu nejvíc mluví? Bez komentáře,“ reagoval s úsměvem obránce Jakub Klíma.
Tentokrát si dal druholigový suverén pozor, aby se mu v závěru nestalo totéž co minule na hřišti rezervy Baníku. Udržel těsný náskok, byť mu při jednom závaru soupeře pomohla tyč a dvakrát zákrok brankáře Adama Hrdiny. Tři body nakonec zůstaly na Srbské, vystřelil je Bienvenue Kanakimana přízemním pokusem zpoza vápna k tyči. Tohle nebyla jeho signifikantní trefa. „Mě určitě překvapil,“ pousmál se trenér. „Navíc to dal levou,“ zmínil.
Dál je aktuální a reálné překonání rekordu Slovácka, který už je starý 26 let. Tehdejší parta kouče Františka Komňackého prohrála v postupové sezoně jen dvakrát, stejně jako dosud Zbrojovka. Pokud Brno jeden zápas vyhraje a druhý remizuje, vyrovná mistrovský kousek z přelomu tisíciletí. Novou metu ustanoví v případě dvou triumfů. „Vlašim je nepříjemný soupeř, na jaře byl neporažený. Byla to pro nás výzva a motivace,“ uvedl Svědík k vydřené výhře nad rozjetou Střihavkovou družinou. Chyběl mu při ní distancovaný útočník Oliver Velich.
Útok na rekord se rozhodně podařit může. „Určitě je to teď hlavní motivace,“ přiznal Klíma. „Hrajeme o peníze, o další věci. Kdybychom něco vypustili, vrátí se nám to v příští sezoně. Je jenom v našem zájmu, abychom dál makali,“ prohlásil Klíma. „Nechceme zastavovat ani na chvilku.“
Nad oběma zbylými soupeři Zbrojovka ční a navzdory jistotě prvního místa dohrává soutěž zodpovědně a naplno. Žádné polevení trenérský štáb ani nedovolí. „Hráči se rvou o místa a máme to nastavené tak, že chceme vyhrát každý zápas. Jdeme si za tím a až na to zaváhání na Baníku, což se stane, proti Vlašimi kluci zase šlapali. Na hřišti nevidíte nic ledabylého, že by něco flákali. Tohle období musíme dohrát stejně, jako jsme hráli předtím. Potřebujeme být dobře nastavení do ligy,“ zdůraznil Svědík. „Je potřeba udržet mužstvo ve střehu a ve vítězném módu,“ shrnul.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|28
|23
|3
|2
|57:20
|72
|2
Táborsko
|28
|15
|5
|8
|47:31
|50
|3
Artis
|27
|13
|7
|7
|42:34
|46
|4
Ústí
|28
|14
|3
|11
|50:42
|45
|5
Příbram
|27
|13
|5
|9
|29:28
|44
|6
Opava
|27
|11
|10
|6
|42:28
|43
|7
Baník B
|28
|12
|5
|11
|43:38
|41
|8
Žižkov
|28
|12
|5
|11
|36:45
|41
|9
Vlašim
|28
|10
|8
|10
|39:30
|38
|10
Slavia B
|28
|10
|5
|13
|38:43
|35
|11
Č. Budějovice
|28
|10
|4
|14
|29:37
|34
|12
Kroměříž
|28
|9
|3
|16
|29:41
|30
|13
Prostějov
|28
|5
|11
|12
|30:43
|26
|14
Chrudim
|27
|6
|8
|13
|32:48
|26
|15
Sparta B
|28
|7
|4
|17
|27:51
|25
|16
Jihlava
|28
|5
|8
|15
|27:38
|23
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup