Revize kádru Zbrojovky: Nezahálíme, říká trenér. Kdo skončí? Nejistota kolem Hrdiny
Postup? Suverénní. A kudy dál, Zbrojovko? Svědíkův kádr sice profičel druhou ligou, skládal soupeře na počkání. Nicméně mužstvo potřebuje přes léto výrazně posílit, jinak mu hrozí velký problém. Jsou hráči, o které se budete moct opřít i o patro výš, jenže limity jiných jim neumožní konkurovat nejlepším. Deník Sport a web iSport provedl revizi stávající soupisky, která se určitě po sezoně promění. Byť ne razantně. Počítá se s příchodem čtyř, maximálně pěti jmen. „Určitě nezahálíme, chybí nám hráč do každé řady. Ale deset změn určitě nebude,“ potvrzuje kouč Martin Svědík.
Brankáři
Nyní v kádru:Adam Hrdina (22 let), Colin Andrew (22), Michal Hložánek (20), Ondřej Prodělal (20)
Slovenský mladík Adam Hrdina odtáhl celý ročník, a velmi dobře. Patřil ke strůjcům postupu, vlastně v žádném zápase nevybouchl. „Rozhodně bych se nebál jít s ním do ligy jako s jedničkou,“ prohlásil trenér Martin Svědík. V zimě vykoupil klub z Českých Budějovic jeho českého vrstevníka Colina Andrewa, jenže ten se záhy v utkání rezervy zranil a neměl možnost ukázat své schopnosti. Nejen proto se Brno poohlíží po zkušeném prověřeném gólmanovi na pomezí jedničky a dvojky. Na seznamu je například odchovanec Václav Hladký, který se po letech vrací z Anglie. Jeho příchod je nicméně málo pravděpodobný.
Nejistota panuje také kolem Hrdiny, neboť předkupní právo na něj stále vlastní Slovan Bratislava. „Nevíme, jak to s ním bude,“ pokrčil rameny trenér. „Myslím, že bude hodně záležet na Ádovi. Je to skvělý kluk a na svůj věk i brankář. Nešlo toho na něho hodně, ale byl tam, kde má být. Vážím si jeho výkonů,“ podotkl. V záloze jsou dva dvacetiletí odchovanci – Michal Hložánek a Ondřej Prodělal.
Obrana
Nyní v kádru: Kaká (21), Tomáš Břečka (32), Denis Granečný (27), Filip Vedral (29), Jan Juroška (33), Stanislav Hoffmann (35), Jakub Klíma (27), Alex Markovič (23), Petr Mareš (35), Daniel Kutík (22).
Plno hráčů, plno neznámých. Karvinský objev Kaká vypadá, že by první ligu mohl z fleku hrát. A slušně. Srb Alex Markovič se pořád sžívá s českým prostředím, bude to pro něj skok. Nicméně je schopný ho brzy zvládnout. „Naskočil do toho a velmi dobře,“ uvedl Svědík. Ale co třicátníci Hoffmann s Břečkou? Už ve Slovácku, kde je vedl i Svědík, vypadli ze základu, a proto odešli o patro níž. Kapitán Hoffman byl ve druhé lize nadstandardní, prosazoval se i střelecky. Ovšem rychlostně už strádá, dynamika se s věkem vytrácí. On sám si to uvědomuje a bude s vedením řešit svou roli. „Jeden stoper nám chybí,“ nezapíral kouč. Na krajích jsou dál použitelní Klíma s Juroškou, důležití členové týmu. Mezi elitou to zvládnou, ale i tak hledá Zbrojovka plnohodnotné alternativy. „Já jsem hlavně rád, že hraju,“ pousmál se Klíma. Odejde nejspíš krajní bek Petr Mareš, který se kvůli zranění nestihl za půl roku projevit. V pětatřiceti už navíc nemá perspektivu, končí mu smlouva.
Záloha
Nyní v kádru: Martin Rymarenko (27), Jiří Texl (33), Filip Blecha (28), Patrik Žitný (27), Jakub Janetzký (28), Jakub Selnar (26), Adam Kronus (23), Patrik Čavoš (31), Martin Gjorijevski (21), Štěpán Langer (25), Lukáš Vorlický (24)
Ve středu zálohy jsou borci, kteří byli na hraně první a druhé ligy. Vesměs už neměli ve svých předchozích týmech pevné místo v elitní jedenáctce, proto jim přesun do Zbrojovky přišel vhod. Logicky se tedy nedá očekávat, že z nich bude po roce či dvou najednou špička soutěže. Většina z nich dostane šance se na podzim předvést, v zimě přijde další selekce. Klíčové bude setrvání Lukáše Vorlického, který doléčuje další zranění nohy. „Začal běhat, máme z toho radost,“ oznámil kouč těsně před koncem sezony, do níž už host ze Slavie nezasáhne. „Já bych ho chtěl. A věřím, že žádný zdravotní limit mít nebude. Ale co bude dál, to neví asi ani on. Je to otázka dalších týdnů a jednání,“ očekával.
Nepředpokládá se pokračování málo využívaného Blechy či Janetzkého, olomoucký import Langer velký kus jara promarodil. Ten však určitě zůstane. „Naše první sezona bude i o tom, abychom věděli, s kým můžeme počítat a s kým ne. Najednou se vám v těžkých zápasech třeba ukáže, že někteří kluci na ligu nestačí,“ uvedl šéf lavičky. „Na archu papíru máme na každý post čtyři, pět hráčů. Někdo přijde, někdo musí odejít,“ doplnil s tím, že klub shání kreativního borce Vorlického typu i silovější a zároveň herní „šestku“.
Útok
Nyní v kádru: Tadeáš Vachoušek (22), Oliver Velich (24), Rigino Cicilia (31), Bienvenue Kanakimana (26)
Po postupu do nejvyšší soutěže se automaticky prodlužuje angažmá teplického Tadeáše Vachouška, s nímž může Brno počítat na celou další sezonu. Po výborném podzimu podzimu (7 gólů) už nemá syn sportovního ředitele Severočechů tak povedené jaro (3), ovšem kouč o něj nadále stojí. Není divu, na deset tref se nedostal ani hroťák číslo jedna Oliver Velich (6). Jeho výkonnost je kolísavá. Vynikající výkony střídá s průměrnými. Skončí brněnský pobyt siláka Cicilii a dalšího Svědíkova oblíbeného svěřence ze Slovácka, který je vzhledem ke kondičním limitům víceméně nepoužitelný na větší část utkání. Jako žolík byl mnohem platnější křídelník Bienvenue Kanakimana (7). „Benny byl skvěle nastavený, pozitivní. I když chodil z lavičky, pomohl nám. Těmto klukům bych chtěl poděkovat. Každý z nich má zásluhu na tom, kde jsme,“ shrnul kouč Svědík.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|28
|23
|3
|2
|57:20
|72
|2
Táborsko
|28
|15
|5
|8
|47:31
|50
|3
Artis
|28
|14
|7
|7
|44:34
|49
|4
Ústí
|28
|14
|3
|11
|50:42
|45
|5
Příbram
|28
|13
|5
|10
|29:30
|44
|6
Opava
|28
|11
|10
|7
|42:30
|43
|7
Baník B
|28
|12
|5
|11
|43:38
|41
|8
Žižkov
|28
|12
|5
|11
|36:45
|41
|9
Vlašim
|28
|10
|8
|10
|39:30
|38
|10
Slavia B
|28
|10
|5
|13
|38:43
|35
|11
Č. Budějovice
|28
|10
|4
|14
|29:37
|34
|12
Kroměříž
|28
|9
|3
|16
|29:41
|30
|13
Chrudim
|28
|7
|8
|13
|34:48
|29
|14
Prostějov
|28
|5
|11
|12
|30:43
|26
|15
Sparta B
|28
|7
|4
|17
|27:51
|25
|16
Jihlava
|28
|5
|8
|15
|27:38
|23
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup