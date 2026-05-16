ONLINE: Předposlední kolo druhé ligy. Sparta B - Jihlava, zajistí si Táborsko a Artis baráž?
V sobotu se hraje kompletní 29. kolo Chance Národní Ligy, které může definitivně rozhodnout o účastnících baráže o postup. Druhé Táborsko hostí Opavu, třetí Artis Brno čelí Žižkovu, a pokud oba týmy své domácí zápasy zvládnou, můžou začít vyhlížet soupeře pro souboj o první ligu. Vrcholí i boj o udržení, patnáctá Sparta B hraje proti šestnácté Jihlavě, čtrnáctý Prostějov bojuje o body v Příbrami. ONLINE přenosy ze všech osmi utkání sledujte od 17.00 na iSportu.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|28
|23
|3
|2
|57:20
|72
|2
Táborsko
|28
|15
|5
|8
|47:31
|50
|3
Artis
|28
|14
|7
|7
|44:34
|49
|4
Ústí
|28
|14
|3
|11
|50:42
|45
|5
Příbram
|28
|13
|5
|10
|29:30
|44
|6
Opava
|28
|11
|10
|7
|42:30
|43
|7
Baník B
|28
|12
|5
|11
|43:38
|41
|8
Žižkov
|28
|12
|5
|11
|36:45
|41
|9
Vlašim
|28
|10
|8
|10
|39:30
|38
|10
Slavia B
|28
|10
|5
|13
|38:43
|35
|11
Č. Budějovice
|28
|10
|4
|14
|29:37
|34
|12
Kroměříž
|28
|9
|3
|16
|29:41
|30
|13
Chrudim
|28
|7
|8
|13
|34:48
|29
|14
Prostějov
|28
|5
|11
|12
|30:43
|26
|15
Sparta B
|28
|7
|4
|17
|27:51
|25
|16
Jihlava
|28
|5
|8
|15
|27:38
|23
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup