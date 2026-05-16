Táborsko s Artisem jsou v baráži. Rezerva Sparty je po prohře s Jihlavou znovu poslední

Brněnský Artis na jaře nehraje ideálně
Chance Národní Liga
Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali na druhém místě tabulky. Artis rozdrtil Žižkov 5:1 a na třetí příčce má již nedostižný náskok na čtvrté Ústí nad Labem. Jihlava v záchranářském souboji zvítězila na stadionu Sparty B 2:0 a poslala Pražany na poslední pozici. O bod před Vysočinou je na 14. místě Prostějov, který pod novým trenérem Jiřím Balcárkem remizoval bez branek v Příbrami.

Táborsko s Artisem se v posledním kole na dálku utkají o lepší výchozí pozici pro baráž. Druhý celek tabulky vyzve patnáctý celek nejvyšší soutěže, třetí tým nastoupí proti čtrnáctému mužstvu z první ligy, jímž už jistě bude Slovácko.

Táborsko potvrdilo, že se mu v poslední době daří hlavně doma. Na svém stadionu zvítězilo počtvrté za sebou. O výhře Jihočechů rozhodl v 67. minutě střelou do odkryté branky Řezáč. Opava poté, co se objevila jako podezřelá v aktuální korupční kauze, z bojů o baráž vypadla a je sedmá.

Bývalý kouč Slezanů Nádvorník s Artisem po sérii několika předchozích ztrát nakonec došel do baráže. Po nerozhodném poločase rozhodli Brňané proti Viktorii Žižkov gólovou smrští po hodině hry, od 61. do 73. minuty skórovali čtyřikrát. Za Artis se prosadilo pět různých střelců.

Ústí nad Labem už nebyla nic platná ani domácí výhra 2:1 nad rezervou pražské Slavie, Severočeši se před posledním kolem ze čtvrtého místa již posunout nemohu. Pátá Příbram remizovala bez branek s Prostějovem, který získal cenný bod v boji o záchranu. Hanáci si připsali již dvanáctý nerozhodný výsledek v ročníku v prvním duelu po trenérské změně, kouče Jana Podoláka nahradil Balcárek.

Prostějov drží jednobodový náskok před patnáctou Jihlavou, která je na první sestupové příčce. Vysočina v klíčovém duelu zvítězila na Žižkově nad sparťanskou rezervou a po druhé výhře po sobě ještě oživila naději na záchranu. Případná porážku by dnes Jihlavu už odsoudila k pádu o soutěž níž.

Již jistý vítěz a postupující mezi elitu Zbrojovka Brno remizovala v Kroměříži 1:1. Suverén soutěže ve druhém venkovním utkání po sobě přišel o vítězství až v nastavení a teprve pošesté z 29 kol nevyhrál. Tabulku nicméně vede o 20 bodů.

Ve zbylých zápasech České Budějovice podlehly doma Chrudimi 1:2 a rezerva Baníku Ostrava zvítězila ve Vlašimi 1:0. Mladí Slezané poskočili na šesté místo tabulky a z B-týmů figurují v soutěži nejvýše.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka29234258:2173
2Táborsko29165848:3153
3Artis29157749:3552
4Ústí291531152:4348
5Příbram291361029:3045
6Baník B291351144:3844
7Opava291110842:3143
8Žižkov291251237:5041
9Vlašim291081139:3138
10Slavia B291051439:4535
11Č. Budějovice291041530:3934
12Chrudim29881336:4932
13Kroměříž29941630:4231
14Prostějov295121230:4327
15Jihlava29681529:3826
16Sparta B29741827:5325
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

