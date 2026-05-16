Táborsko s Artisem mají jistou baráž. Rezerva Sparty je po prohře s Jihlavou znovu poslední
Sobotní 29. kolo Chance Národní Ligy definitivně rozhodlo o týmech, které si zahrají baráž o nejvyšší soutěž. Bude jimi Táborsko, které porazilo 1:0 Opavu a brněnský Artis, jenž přehrál Žižkov vysoko 5:1. Rezerva Sparty je po prohře s Jihlavou (0:2) znovu poslední a boj o udržení ve druhé lize nemá před posledním kolem ve svých rukou.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|29
|23
|4
|2
|58:21
|73
|2
Táborsko
|29
|16
|5
|8
|48:31
|53
|3
Artis
|29
|15
|7
|7
|49:35
|52
|4
Ústí
|29
|15
|3
|11
|52:43
|48
|5
Příbram
|29
|13
|6
|10
|29:30
|45
|6
Baník B
|29
|13
|5
|11
|44:38
|44
|7
Opava
|29
|11
|10
|8
|42:31
|43
|8
Žižkov
|29
|12
|5
|12
|37:50
|41
|9
Vlašim
|29
|10
|8
|11
|39:31
|38
|10
Slavia B
|29
|10
|5
|14
|39:45
|35
|11
Č. Budějovice
|29
|10
|4
|15
|30:39
|34
|12
Chrudim
|29
|8
|8
|13
|36:49
|32
|13
Kroměříž
|29
|9
|4
|16
|30:42
|31
|14
Prostějov
|29
|5
|12
|12
|30:43
|27
|15
Jihlava
|29
|6
|8
|15
|29:38
|26
|16
Sparta B
|29
|7
|4
|18
|27:53
|25
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup