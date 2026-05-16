Artis si zastřílel a je v baráži! Chceme se vyhnout Slovácku, přiznal kouč Nádvorník
Tak se to povedlo. Brněnský Artis udělal rozhodující krok do baráže, která byla předsezonním minimálním cílem ambiciózního klubu. Výběr Romana Nádvorníka ve druhé půli smetl čtyřmi góly Viktorii Žižkov (5:1) a v červnovém dvojzápase s prvoligistou mu půjde o historický postup mezi elitu. „Jsme odhodlaní to zvládnout,“ prohlásil sebevědomě trenér.
Na protivníka budete čekat. Štve vás, že se v první lize nerozhodlo už v sobotu?
„Víme, na koho asi bychom narazili, kdybychom skončili na druhém místě. Nikomu z první ligy baráž nepřeju. Vím, jaké to je. Zažil jsem to s Příbramí, kdy se rozhodlo v posledních dvou minutách. Ale koukáme se na sebe.“
Chce se spíš vyhnout Slovácku anebo vám jde o to hrát odvetu doma?
„Jde nám o obojí. (úsměv) Slovácko vnímám jako jednoznačně jako nejsilnějšího z té trojice, s nejstabilnějšími výkony a s nejlepší hrou. Je na tom nejlíp. V kabině máme tip, s kým bychom chtěli hrát, ale to nebudu zatím prezentovat. V baráži je to 50:50: Hlava hodně pracuje. Věřím, že se dokážeme líp připravit a bude to naše výhoda.“
Jak jste dokráčeli k triumfu nad Žižkovem?
„Věděli jsme, že nás výhra posune do baráže. Báli jsme se jenom toho, aby to hráčům trošičku nesvazovalo nohy. Ale vstup do zápasu jsme měli výborný, dali jsme i gól. Pak jsme vytvořili hloupou penaltu, která by se v takovém zápase stát neměla. Dolehlo to na nás, na patnáct minut jsme vypadli ze hry a soupeř nás přehrával.“
Co se dělo v šatně?
„V poločase jsme si řekli, co musíme zlepšit. Jsem rád, že to hráči stoprocentně splnili, v boxu chtěli všechny situace dohrát. Měli jsme větší agresivitu, hladovost. Vyplatilo se nám i střídání. Po delší době skóroval Dahman, krásný gól dal Vukadinovič. Ti hráči tam šli dobře nastavení a mančaftu pomohli. Druhý poločas byl od nás exhibice.“
Pomůže vám to do baráže?
„Takový zápas jsme potřebovali, aby se zvedlo hráčům sebevědomí. V kabině byly malinké oslavy, i pan majitel (Igor Fait) nám přišel poblahopřát. Jsem rád, že jsme mu udělali radost. Ale je to ten první krok, chceme v baráži uspět. Naším cílem je skončit v tabulce druzí, takže do Chrudimi jedeme zvítězit. Rádi bychom měli v baráži lepší pozici. Jdeme jednoznačně za druhým místem. Hráčům jsem teď dal dva dny volna, aby si kluci před náročnými dny vyčistili hlavy a odpočinuli si trošku od fotbalu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|29
|23
|4
|2
|58:21
|73
|2
Táborsko
|29
|16
|5
|8
|48:31
|53
|3
Artis
|29
|15
|7
|7
|49:35
|52
|4
Ústí
|29
|15
|3
|11
|52:43
|48
|5
Příbram
|29
|13
|6
|10
|29:30
|45
|6
Baník B
|29
|13
|5
|11
|44:38
|44
|7
Opava
|29
|11
|10
|8
|42:31
|43
|8
Žižkov
|29
|12
|5
|12
|37:50
|41
|9
Vlašim
|29
|10
|8
|11
|39:31
|38
|10
Slavia B
|29
|10
|5
|14
|39:45
|35
|11
Č. Budějovice
|29
|10
|4
|15
|30:39
|34
|12
Chrudim
|29
|8
|8
|13
|36:49
|32
|13
Kroměříž
|29
|9
|4
|16
|30:42
|31
|14
Prostějov
|29
|5
|12
|12
|30:43
|27
|15
Jihlava
|29
|6
|8
|15
|29:38
|26
|16
Sparta B
|29
|7
|4
|18
|27:53
|25
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup