Předplatné

Artis si zastřílel a je v baráži! Chceme se vyhnout Slovácku, přiznal kouč Nádvorník

Trenér Artisu Brno Roman Nádvorník
Trenér Artisu Brno Roman NádvorníkZdroj: ČTK
Hráči druholigového Artisu
Hráči druholigového Artisu
Nový kouč Artisu Brno Roman Nádvorník na prvním tréninku
Nový kouč Artisu Brno Roman Nádvorník na prvním tréninku
Nový kouč Artisu Brno Roman Nádvorník na prvním tréninku
Brněnský Artis vyhrál v Opavě
7
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Národní Liga
Začít diskusi (0)

Tak se to povedlo. Brněnský Artis udělal rozhodující krok do baráže, která byla předsezonním minimálním cílem ambiciózního klubu. Výběr Romana Nádvorníka ve druhé půli smetl čtyřmi góly Viktorii Žižkov (5:1) a v červnovém dvojzápase s prvoligistou mu půjde o historický postup mezi elitu. „Jsme odhodlaní to zvládnout,“ prohlásil sebevědomě trenér.  

Na protivníka budete čekat. Štve vás, že se v první lize nerozhodlo už v sobotu?
„Víme, na koho asi bychom narazili, kdybychom skončili na druhém místě. Nikomu z první ligy baráž nepřeju. Vím, jaké to je. Zažil jsem to s Příbramí, kdy se rozhodlo v posledních dvou minutách. Ale koukáme se na sebe.“

Chce se spíš vyhnout Slovácku anebo vám jde o to hrát odvetu doma?
„Jde nám o obojí. (úsměv) Slovácko vnímám jako jednoznačně jako nejsilnějšího z té trojice, s nejstabilnějšími výkony a s nejlepší hrou. Je na tom nejlíp. V kabině máme tip, s kým bychom chtěli hrát, ale to nebudu zatím prezentovat. V baráži je to 50:50: Hlava hodně pracuje. Věřím, že se dokážeme líp připravit a bude to naše výhoda.“ 

Jak jste dokráčeli k triumfu nad Žižkovem?
„Věděli jsme, že nás výhra posune do baráže. Báli jsme se jenom toho, aby to hráčům trošičku nesvazovalo nohy. Ale vstup do zápasu jsme měli výborný, dali jsme i gól. Pak jsme vytvořili hloupou penaltu, která by se v takovém zápase stát neměla. Dolehlo to na nás, na patnáct minut jsme vypadli ze hry a soupeř nás přehrával.“

Co se dělo v šatně?
„V poločase jsme si řekli, co musíme zlepšit. Jsem rád, že to hráči stoprocentně splnili, v boxu chtěli všechny situace dohrát. Měli jsme větší agresivitu, hladovost. Vyplatilo se nám i střídání. Po delší době skóroval Dahman, krásný gól dal Vukadinovič. Ti hráči tam šli dobře nastavení a mančaftu pomohli. Druhý poločas byl od nás exhibice.“

Pomůže vám to do baráže?
„Takový zápas jsme potřebovali, aby se zvedlo hráčům sebevědomí. V kabině byly malinké oslavy, i pan majitel (Igor Fait) nám přišel poblahopřát. Jsem rád, že jsme mu udělali radost. Ale je to ten první krok, chceme v baráži uspět. Naším cílem je skončit v tabulce druzí, takže do Chrudimi jedeme zvítězit. Rádi bychom měli v baráži lepší pozici. Jdeme jednoznačně za druhým místem. Hráčům jsem teď dal dva dny volna, aby si kluci před náročnými dny vyčistili hlavy a odpočinuli si trošku od fotbalu.“

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka29234258:2173
2Táborsko29165848:3153
3Artis29157749:3552
4Ústí291531152:4348
5Příbram291361029:3045
6Baník B291351144:3844
7Opava291110842:3143
8Žižkov291251237:5041
9Vlašim291081139:3138
10Slavia B291051439:4535
11Č. Budějovice291041530:3934
12Chrudim29881336:4932
13Kroměříž29941630:4231
14Prostějov295121230:4327
15Jihlava29681529:3826
16Sparta B29741827:5325
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů