Béčko Sparty čeká už jen na zázrak. Loučka mluvil o budoucnosti, Azaka je zpátky
Dostali se do těžké situace, možná až neřešitelné. Fotbalisté béčka Sparty se přiblížili sestupu z druhé ligy, když nezvládli záchranářský souboj s Jihlavou (0:2). Jediné utkání před koncem soutěže se propadli na poslední místo tabulky. „Jsem zklamaný, měli jsme to ve svých rukách a teď už musíme čekat na zázrak,“ litoval trenér Luboš Loučka.
Aby sparťanská rezerva ještě vybočila z cesty z poloprofesionální soutěže, musí příští víkend naplno bodovat na hřišti ostravské rezervy a přitom sledovat výsledky dalších soupeřů. Patnáctá Jihlava hraje doma s Ústím nad Labem, čtrnáctý Prostějov hostí Táborsko. Oba musí prohrát.
Jaké si dáváte ještě naděje na záchranu?
„Samozřejmě nebudu říkat, že jsou velké. Na druhou stranu dokud je minimální šance, budeme se rvát jako doteď. Potom se uvidí, co z toho vyplyne.“
Tušíte, jestli budete u mužstva pokračovat i v případě sestupu?
„To nevím, těžko říct. Samozřejmě mám kontrakt ještě na jeden rok. Myslím si, že tohle téma přijde, až odehrajeme zápas s Ostravou. Do té doby pořád věřím, že soutěž zachráníme. Co se stane potom, se uvidí.“
Bral byste ale třetí ligu?
„Bral, nebral… Samozřejmě ji budu brát, když to bude realita. Priorita je ale pro mě zůstat s B-týmem v druhé lize.“
Nebyli jsme dost dobří
Jak budete v týdnu pracovat s týmem?
„Budu na kluky apelovat, že jediné, co máme ve svých rukách, je, že vyhrajeme na Baníku. To je jediné, co můžeme udělat k tomu, abychom se zachránili. Pak budeme čekat.“
Proč jste nezvládli klíčový zápas s Jihlavou?
„Dneska jsme měli strašně svázané nohy a nešlo to. Když pominu výsledek, nepodali jsme takový výkon, abychom dneska vyhráli.“
Dopadla na mužstvo kritická situace?
„Je to možné. Myslím, že z přemíry snahy jsme neudrželi strukturu hry. Nevybavuju si, že bychom kontrolovali zápas způsobem, který by nám přinesl kýžený efekt, a to je gól. Strašně málo jsme se dostávali do nebezpečných prostor a navíc jsme díky Kerlosovi (brankář Daniel Kerl) přežili šance, které Jihlava nedala. Dneska jsme prostě nebyli dost dobří.“
Postupně jste nasekali dost laciných individuálních chyb už od defenzivy. Máte pro to vysvětlení?
„Nechci to rozsekávat na jednotlivé řady. Někteří možná udělali individuální chyby vzadu, ale jiní zase nebyli tak dobří v ofenzivě, aby dostali obranu do většího komfortu. Dneska jsme zápas nekontrolovali, a to mě mrzí asi nejvíc.“
Nechci se vymlouvat
V první půli vás srazil inkasovaný gól z rohového kopu, což se určitě nestalo poprvé na jaře.
„Když si vezmete hráče Jihlavy, kteří dneska nabíhali do boxu, mají za sebou o stovky víc soubojů ve vápně, než máme my. Je to kombinace nezkušenosti a možná individuální chyby. Bohužel nás to ale taky trochu trestá.“
Takže se opakovaně dostáváme k tomu, že týmu chybějí zkušenosti?
„V našem prostředí se k nim budeme furt vracet. Rozhodně se na to nechci vymlouvat. Jestli sestoupíme, určitě to nebude kvůli defenzivním standardkám.“
Možná jediným pozitivem je start Lewise Azaky, kterému skončil disciplinární trest po rychlém vyloučení za áčko proti Jablonci. Jak jste s ním pracoval během náročného období?
„Ta podpora, kterou dostal od všech – hráčů áčka, béčka, realizačních týmů, klubů, fanoušků – byla pro něj velmi povzbuzující. Popravdě on s námi prakticky nebyl, protože byl v tréninkovém procesu áčka.“
Po nástupu na hřiště měl hodně pokusů jeden na jednoho. Jak se vám líbil?
„Měl výborný vstup, stejně jako Zíka. Oba byli cítit.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|29
|23
|4
|2
|58:21
|73
|2
Táborsko
|29
|16
|5
|8
|48:31
|53
|3
Artis
|29
|15
|7
|7
|49:35
|52
|4
Ústí
|29
|15
|3
|11
|52:43
|48
|5
Příbram
|29
|13
|6
|10
|29:30
|45
|6
Baník B
|29
|13
|5
|11
|44:38
|44
|7
Opava
|29
|11
|10
|8
|42:31
|43
|8
Žižkov
|29
|12
|5
|12
|37:50
|41
|9
Vlašim
|29
|10
|8
|11
|39:31
|38
|10
Slavia B
|29
|10
|5
|14
|39:45
|35
|11
Č. Budějovice
|29
|10
|4
|15
|30:39
|34
|12
Chrudim
|29
|8
|8
|13
|36:49
|32
|13
Kroměříž
|29
|9
|4
|16
|30:42
|31
|14
Prostějov
|29
|5
|12
|12
|30:43
|27
|15
Jihlava
|29
|6
|8
|15
|29:38
|26
|16
Sparta B
|29
|7
|4
|18
|27:53
|25
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup